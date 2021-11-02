Игры патриотов: власти США хотят заставить Илона Маска платить больше налогов

Джефф Безос, Илон Маск, Билл Гейтс и прочие американские миллиардеры могут пока спать спокойно. Их состояниям на сегодняшний день ничто не угрожает. И выстраиваться в очередь на получение гражданства какой-то другой страны, где действуют более мягкие налоговые законы, им не придется. Администрация и Конгресс США вновь — в который уже раз — не смогли договориться о радикальном повышении налогов для самых богатых американцев, которые, как выяснилось, платят налоги по ставкам гораздо ниже, чем их простые соотечественники. В конце минувшей недели — после переговоров президента Джо Байдена с лидерами демократов в Конгрессе — Белый дом опубликовал параметры обновленного социально-экономического плана Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"). Вместе с проектом модернизации инфраструктуры (дорог, мостов, аэропортов) он должен составить основу федерального бюджета на 2022 год, а его стоимость оценивается в $1,75 трлн. Администрация рассчитывает собрать эти деньги, ликвидировав ряд налоговых лазеек и установив 15-процентный налог на прибыль крупных корпораций, а также дополнительные налоги в 5% и 3% на те части индивидуальных доходов, которые превышают, соответственно, $10 млн и $25 млн.

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Таким образом, поборы, которыми теперь хотят обложить самых богатых американцев, оказались гораздо скромнее предложенных некоторыми законодателями. И даже скромнее тех, за которые выступал сам Байден во время своей предвыборной кампании — он заявлял, что намерен увеличить налогообложение для каждого, кто зарабатывает более $400 тыс. долларов в год. Сделать это путем повышения базовых налоговых ставок не удалось — против этого возразили, в частности, сенатор-демократ от штата Аризона Кирстен Синема, а также ряд конгрессменов-демократов из Калифорнии, где наряду с Нью-Йорком проживает больше всего миллиардеров. В то же время компромисс, наметившийся между демократами-центристами и леворадикальным крылом партии, вселяет надежду на прохождение в Конгрессе плана Build Back Better, который нужен президенту как воздух. Помимо всего прочего, он позволит Байдену хоть немного повысить свой рейтинг. Его популярность среди избирателей опустилась сейчас до 42% — самой низкой отметки за все время пребывания у власти. Купи, займи, умри Может ли патриотизм иметь монетарное и фискальное измерение? Американский сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин, видимо, считает, что да. Во всяком случае, новый налог, который он предложил ввести в Соединенных Штатах, должен называться "патриотическим". И предназначен он персонально для самых состоятельных людей в США — тех же Безоса, Маска и других миллиардеров. Ну а как еще их заставить платить налоги?

Описание Генеральный директор SpaceX Илон Маск © AP Photo/Jae C. Hong

Исследование, проведенное недавно Министерством финансов США, показало, что 1% самых богатых американцев уклоняется от налоговых платежей на сумму $163 млрд в год. Однако делают они это не только с помощью офшоров и сомнительных налоговых лазеек, но и на вполне законных основаниях.

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Ранее французские экономисты Эммануэль Саэс и Габриэль Цукман, работающие в Калифорнийском университете в Беркли, подсчитали, что в 2018 году 400 наиболее состоятельных семей в США впервые заплатили налоги по менее высокой средней ставке, чем рядовые американцы. Парадоксальная ситуация сложилась из-за того, что доходы от инвестиций, ценных бумаг и банковских вкладов, которыми, как правило, владеют самые богатые люди, облагаются не столь высоким налогом, как регулярные зарплаты. Минувшим летом немало шума вызвала публикация журналистского расследования, проведенного нью-йоркской организацией ProPublica. Ей удалось выяснить, что подоходные налоги, которые в 2014–2018 годах платили 25 самых крупных американских миллиардеров, составляли всего несколько процентов от тех сумм, на которые ежегодно увеличивалось их богатство. Например, глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет делал это по ставке 0,1%, основатель корпорации Amazon Джефф Безос — 0,98%, бывший мэр Нью-Йорка и владелец службы финансовых новостей Майкл Блумберг — 1,3%, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск — 3,27%. Их основной капитал не в живых деньгах, а в акциях. Некоторые из них установили себе символическую зарплату в $1, но это не мешает им при необходимости брать многомиллионные кредиты под залог своих ценных бумаг. По мнению ProPublica, "это замечательная система для сверхбогатых людей", которую можно назвать "Купи, займи, умри". Богатые тоже платят Байден неоднократно заявлял, что не имеет ничего против миллионеров и миллиардеров, верит в американский капитализм и не собирается никого наказывать. Однако он хочет, чтобы богатые "платили свою справедливую долю точно так же, как это делает средний класс". Дело, впрочем, не только в принципе, то есть в строгом соблюдении буквы и духа закона всеми без исключения налогоплательщиками. Администрации Байдена требуются деньги — очень много денег — для финансирования новых программ и покрытия бюджетных расходов. При этом правительство всеми силами стремится сдержать рост госдолга США, лимит которого установлен сейчас на заоблачной отметке $28,9 трлн и в ближайшее время может быть поднят еще выше. Примерно в том же ключе мыслит и сенатор Манчин, предложивший установить минимальный 15-процентный налог для владельцев больших состояний. По его замыслам, миллиардерам придется раскошелиться даже в том случае, если с помощью различных вычетов они сумеют свести свою налоговую задолженность к нулю.

Описание Сенатор США Джо Манчин © AP Photo/Alex Brandon

Однако, выступив со своей "патриотической" инициативой, Манчин уничтожил схожий законопроект, разработанный председателем финансового комитета Сената Роном Уайденом (демократ, от штата Орегон). Тот хотел бы ввести налог на прирост капитала, который будет учитывать ежегодное изменение стоимости всех ликвидных активов (акций и ценных бумаг), находящихся в частной собственности. Сейчас налоги платят только при их продаже.

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Предложение Уайдена касается американцев, которые владеют активами в размере свыше $1 млрд или получают доходы на сумму $100 млн в течение трех лет подряд. Иными словами, миллиардеров. По данным журнала Forbes, в этом году их насчитывалось в США 724 человека — больше, чем где-то еще. Согласно некоторым подсчетам, за время пандемии их совокупное состояние увеличилось на 70% и превысило $5 трлн. На втором месте в этом списке оказался Китай (698), на третьем — Индия (140). Четвертое место досталось Германии (136), пятое — России (117 долларовых миллиардеров). В то же время все эти страны — далеко не лидеры по такому показателю, как валовой национальный доход на душу населения, который является важным индикатором уровня жизни. Чужой среди своих Как бы то ни было, инициатива Уайдена, похоже, умерла, еще не успев толком родиться. "Мне это не нравится", — сказал Манчин, назвав законопроект своего коллеги слишком "мудреным". Дело, однако, не в сложности законопроекта (определить стоимость акций в день подачи налоговой декларации проще простого), а в том, что в случае принятия он наверняка был бы оспорен в суде. Некоторые юристы и законодатели испытывают сомнения по поводу его соответствия Конституции США. Основной закон наделяет Конгресс широкими, но все же небезграничными полномочиями в налоговой области. Именно поэтому Уайден и другие демократы тщательно выбирают выражения и говорят о "налоге на доходы миллиардеров", а не на богатство. Впрочем, оппозиция со стороны Манчина пока ставит крест на этом документе. При нынешнем равенстве мест в Сенате — 50 на 50 — между демократами и республиканцами его голос становится решающим. Сенатор из Западной Вирджинии уже не первый раз действует вразрез с линией партии. Поговаривали даже, что он собирается переметнуться к республиканцам. Впрочем, сам Манчин довольно быстро опроверг эти слухи. Правило Баффета Против законопроекта, как и ожидалось, выступили сами миллиардеры, в том числе Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп. Веских аргументов, на мой взгляд, они не нашли, а вот сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни отметил, что новый налог может отпугнуть их от покупки акций и нанести удар по фондовому рынку. По его словам, крупные инвесторы задумаются: может быть, лучше вкладывать деньги в вещи, не имеющие отношения к созданию рабочих мест и укреплению экономики?

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