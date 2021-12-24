Гаджет на колесах: что делают компании по производству электроники на авторынке

Согласно прогнозу агентства Deloitte, в 2030 году из четырех автомобилей, проданных по всему миру, как минимум один будет — электромобиль. Поэтому не удивительно, что уже сейчас возник ажиотаж вокруг компаний, которые производят (или собираются это делать) авто на электродвигателях, — очень лакомый сектор экономики.

Интерес к этой теме проявляют многие инвестиционные фонды и частные инвесторы, а также интернет-гиганты. Маркетологи уверены, что идеальная современная машина обязана уметь все и быть максимально простой в управлении, а для этого она должна быть оснащена все большим числом электронных помощников водителя.

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В последние годы произошел огромный прорыв в развитии геолокационных систем и методов компьютерного анализа, появляются системы, которые отслеживают уровень стресса, степень усталости водителя. Через пару лет, согласно директиве ЕС, во всех автомобилях, которые будут продаваться в Европе, еще на заводе должны будут устанавливать системы автоматического торможения, удержания в полосе, включения аварийной сигнализации при аварии и т.д. Кроме того, появятся обязательная камера заднего вида (или датчики парковки) и "черный ящик" (телеметрическое устройство, фиксирующее параметры движения); разъем для установки "алкозамка" (системы, которая не даст завести машину, если водитель пьян). Реальность такова, что теперь на презентациях новых моделей представители компаний словно вскользь говорят о моторах автомобилей и их параметрах, но большое внимание уделяют функциям, которые поддерживает интерфейс мультимедиа, с какой скоростью он загружается и есть ли возможность у водителя всегда быть в Интернете. Так автомобиль все больше превращается в гаджет на колесах, и факт того, что среди новых игроков на этом рынке все чаще выступают IT-гиганты, неудивителен. Про деньги Прошлый, 2020 год был очень непростым для автоиндустрии, но, несмотря на это, продажи электромобилей по всему миру росли, как и акции компаний по их производству (даже быстрее). Бумаги сегмента Autonomous & Electric Vehicles за год поднялись в цене на 75%. По отчету исследовательской службы Bloomberg, инвестиции в возобновляемые источники энергии в тот год достигли внушительной суммы в $303,5 млрд. При этом первое место занял именно сектор электромобилей. Например, инвестиции в создание инфраструктуры для зарядки машин составили $139 млрд, а ведь это практически только начало! Так нынешняя администрация США поставила амбициозную цель — развернуть по стране сеть из полумиллиона зарядных станций. В России уровень задач не уступает — до 2035 года планируется открыть около 250 тыс. зарядных станций лишь для европейской части страны! Сейчас же их, по разным оценкам, не больше 500 на всю страну.

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Среди производителей электромобилей компания Tesla продолжает оставаться лидером — за 2020 год ее продажи по всему миру составили около 500 тыс. машин. Однако конкуренты не дремлют и постепенно сокращают свое отставание, соревнуясь в инновациях, технологиях, себестоимости производства и т.д. Среди них можно отметить как автопроизводителей с многолетней историей, так и молодые стартапы. Причем к последним проявляют наибольший интерес телекоммуникационные компании — как к проектам по производству электромобилей, так и по совместному использованию этих машин, выпуску заправочных электрических станций и т.д. Конкуренты североамериканские... Для крупнейшего мирового производителя смартфонов и онлайн-сервисов Apple производство электромобилей — абсолютно новый, но, видимо, очень интересный бизнес. По сведениям американских СМИ, не так давно Apple завершила большую часть основных работ над новым проектом по автономному электромобилю, известному как Titan (стартовал в 2014 году). В рамках этого замысла, как известно, Apple вела переговоры о приобретении стартапа по разработке и выпуску электромобилей Canoo, но в результате перекупила одного из его соучредителей. Предполагается, что Titan — это автомобиль без рулевого колеса, с большими сенсорными дисплеями в стиле iPad. Компания ожидает, что серийный Titan появится в 2025 году.

Описание Электромобиль Canoo © AP Photo/Damian Dovarganes

Кроме того, в начале 2021 года компания Apple обратилась к Nissan с предложением стать ее индустриальным партнером и начать производство электромобилей, однако переговоры до сих пор продолжаются. Как пишут СМИ, Apple и Nissan пока не смогли договориться по поводу марки будущего беспилотного автомобиля. Американцы настаивают на выпуске автомобиля под брендом Apple, а Nissan не устраивает лишь роль сборщика. На мой взгляд, зря. Сегодня, имея огромные средства для инвестирования и миллионы поклонников марки по всему миру, электромобили Apple могут иметь успех. Но для этого, конечно, нужен надежный партнер.

А сейчас конкуренцию маститым автопроизводителям готовы составить молодые производители электромобилей, о которых еще несколько лет назад никто и не слышал. Например, та самая американская компания Canoo разработала модульную платформу для производства электромобилей различного назначения. Она получила условное обозначение "скейтборд" из-за особенностей компоновки — под полом базового модуля находятся тяговая батарея и все компоненты силовой установки, а пассажиры или грузы размещаются в верхней надстройке. В планах производства Canoo уже есть минивэн, пикап, коммерческий фургон и даже спорткар. Ожидается, что в следующем году выпуск первых электромобилей этой марки начнется на предприятии в Арканзасе; в 2023 году старт работ будет произведен на заводе в Оклахоме. Компания стремиться к производству порядка 80 тыс. электромобилей к 2025 году, при этом потенциальная мощность каждого завода — 150 тыс. машин в год. В ноябре этого года новый электрокар с системой автономного управления представил американский стартап Zoox, принадлежащий компании Amazon. Автомобиль, у которого отсутствует кабина водителя, способен передвигаться без подзарядки до 16 ч. Машина ориентируется в пространстве благодаря комплексу камер, радаров и лазерных дальномеров, а электромоторы на каждой оси позволяют двигаться в любом направлении без необходимости разворачиваться. Предполагается, что уже через несколько лет такие автомобили как минимум будут использовать для доставки товаров и в сервисах беспилотных такси. …и китайские Китайский рынок электромобилей сегодня является, пожалуй, самым большим и одним из самых быстрорастущих в мире — более половины всех электрокаров продается именно в КНР. Правительство этой азиатской страны уверено, что электромобили помогут стать государству мировым лидером автомобилестроения, и уже много лет поддерживает своих автопроизводителей путем предоставления субсидий и самых разных льгот. Правда, пока первенство в том числе и на китайском рынке электромобилей принадлежит той же Tesla, которая в конце 2019 году запустила завод в Шанхае. Однако в КНР сейчас зарегистрировано более 400 компаний по производству электромобилей. Среди них как традиционные автопроизводители — Dongfeng, Geely и Chery, — так и недавно созданные компании — NIO, Li Auto и XPeng. Если в 2020 году местные Tesla, BYD, SAIC продали каждая по 110–130 тыс. машин на электротяге, то стартапы NIO и Li Auto — уже по 40 тыс.

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Все очевиднее становится тенденция, когда технологические компании Китая заключают партнерские соглашения с автопроизводителями по выпуску конкурентных на мировой арене электромобилей. Baidu (четвертое место на глобальном рынке поисковиков), Alibaba (лидер в сфере интернет-торговли) и Tencent (крупнейшая инвестиционная и венчурная компания страны) щедро финансируют стартапы, разрабатывающие "умные" авто. Так, еще несколько лет назад Baidu и Tencent инвестировали в небольшой (тогда) стартап NIO, который сегодня уже закрепился на китайском рынке электромобилей с троицей кроссоверов ES8, ES6 и EC6. Недавно компания также представила первый седан — NIO ET7, на котором применила ряд новых для себя технологий и решений. Например, автопилот третьего уровня Nio Autonomous Driving, который состоит из 33 систем — своеобразных "органов чувств": видеокамеры, 12 ультразвуковых радаров, пяти миллиметровых радаров, двух GPS-приемника, передатчика V2X для связи с дорожной инфраструктурой, онлайн-системы ADMS, а также фронтального лидара. При этом, как утверждают руководители компании, автомобиль способен превращаться в некое "мобильное жилое пространство" с полным комплексом интернет-услуг, от онлайн-шопинга до видеоигр и мобильного телевидения. Акции NIO за год выросли в цене в 14 раз — сегодня компания уже обошла по размеру капитализации таких уважаемых представителей отрасли, как Daimler и General Motors. Китайский интернет-гигант Baidu давно заявлял, что рассматривает возможность выпуска и собственного электрокара. Так, в 2017 году компания учредила проект Apollo для разработки автомобильных систем автономного управления; совсем недавно заявила о планах совместного выпуска электромобилей в партнерстве с китайским автопроизводителем Geely (владеет маркой Volvo и долей в компании Daimler); запустила в Китае сервис беспилотных такси Go Robotaxi. Кроме того, Baidu тесно сотрудничает и обменивается технологиями с Volkswagen, Toyota и Ford.

Описание Беспилотное такси Go Robotaxi © Oriental Image via Reuters Connect

Если обратить внимание на последние сделки на китайском рынке, то следует отметить создание совместного предприятия между гигантом электронной коммерции Alibaba и крупнейшим автопроизводителем страны SAIC Motor. Также оформлено партнерство между Foxconn (крупнейший в мире контрактный производитель электроники) и Geely. Китайская Didi Chuxing (агрегатор такси, каршеринга и райдшеринга) совместно с автопроизводителем BYD наладил выпуск электротакси. Кроме того, тайваньская компания Foxconn купила китайский автостартап Byton и один из освободившихся заводов GM в США — обещает начать делать целую линейку машин под брендом Foxtron (от легковых до больших электробусов). Не отстает и Xiaomi — компания в этом году выделила на электромобильное направление $10 млрд и уже купила несколько производителей автокомпонентов и чипов. Тем временем Huawei совместно с китайским автомобильным брендом Dongfeng уже выпускает электромобили под маркой Seres и планирует запустить еще один автобренд — теперь в партнерстве с Changan. Дальше на восток Важные события происходят и в других передовых азиатских странах. Так, южнокорейская Samsung намерена инвестировать почти $1 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей, в первую очередь по заказу Volkswagen. Как пишут, молодой американский автопроизводитель Rivian рассчитывает на аккумуляторы Samsung для своих электропикапов и внедорожников. Другая южнокорейская компания — LG Energy Solution — намеревается увеличить производство аккумуляторов в США в 30 раз, чтобы обеспечивать ими не менее 2 млн электромобилей ежегодно.

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Кстати, китайский Baidu — не единственный технологический гигант, который занялся созданием собственного автомобиля. К примеру, в начале 2020 года дебютировала первая легковая машина Sony, в разработке которой приняли участие Bosch, NVIDIA и Magna Steyr. Концепт-кар Vision-S оснащен электромотором мощностью 200 кВт (272 л.с.), позволяющим ускоряться с места до "сотни" за 4,8 сек. На машине установлены три десятка различных датчиков и сенсоров, которые собирают и анализируют информацию как об окружающем пространстве, так и о пассажирах внутри. Впрочем, у японцев нет планов серийного выпуска этого автомобиля. Пока его рассматривают в качестве экспериментальной модели для исследований и демонстрации новых технологий. По-нашему И в России темой создания электромобилей с автономным управлением занимаются не только традиционные производители (в первую очередь ГАЗ и КамАЗ), но и отечественные IT-гиганты, к которым можно отнести Сбер. В начале лета 2021 года он показал свой первый автомобиль проекта SberAutoTech.

Описание Прототип автономного электромобиля "Флип", разработанного компанией SberAutoTech © Антон Новодережкин/ТАСС