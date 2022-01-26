Агрессивные распродажи на фондовом рынке РФ: что вызвало падение и чего ожидать дальше

Начало 2022 года стало очень беспокойным временем для участников торгов на российском фондовом рынке. Почти сразу после завершения новогодних каникул на нем начались агрессивные распродажи. Шутка ли — за пару недель рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) просел более чем на 15%. А долларовый индекс РТС (RTSI) за то же время потерял более 20%.
Подобные темпы падения способны напугать начинающего инвестора. Однако опытные участники торгов хорошо знают, что рынок "не ходит в одну сторону". Что же касается биржевых спекулянтов, то для многих из них столь сильное движение стало не только ожидаемым, но и желанным.
В последние дни мы наблюдали очередное подтверждение того, что стабильность на рынке акций — это всегда лишь временное обманчивое состояние. Тем не менее подвижность курса акций остается залогом того, что на фондовом рынке каждый день появляются новые торговые возможности.
Что же сейчас происходит на российском фондовом рынке? Рассмотрим основные факторы, оказавшие на него влияние во второй половине января.
Рынок в готовности
Начать стоит с весьма забавного сравнения недавнего состояния фондового рынка США с бессмертным вампиром. До какой-то поры он продолжает свой полет, несмотря на все экономические и регуляторные проблемы. Однако в тот момент, когда люди начинают верить в его неуязвимость, это существо банальным образом "падает" и "умирает".
Это точка зрения одного из основателей североамериканской инвестиционной компании GMO на текущее состояние дел. Она вполне применима к любому иному фондовому рынку в момент завершения фазы роста, в том числе и к российскому.
Иными словами, затянувшееся прошлогоднее повышение отечественных фондовых индексов теперь сменилось вполне закономерным масштабным коррекционным спадом. Однако этот неизбежный спад состоялся намного позже, чем можно было бы предполагать.
Я бы не стал воспринимать текущее падение как прямое следствие выхода большого количества неблагоприятных новостей. Опыт показывает, что плохие новости поступают именно в тот момент, когда рынки уже готовы к падению. Одним из объяснений этого факта является то, что рынки способны упорно игнорировать любой негатив до той поры, пока на них не сложились условия для спада.
В качестве глобальной предпосылки для падения ключевых фондовых рынков выступает уже начавшееся ужесточение монетарной политики по всему миру и в России. Напомним, что цикл повышения ключевой ставки в РФ начался еще с марта 2021 года. Менее чем за год она возросла с 4,25% до 8,50% годовых. Увеличение стоимости заемных денег традиционно выступает одним из фундаментальных факторов, способствующих охлаждению рынков акций.
Между тем инвесторы и спекулянты по всему миру сейчас гадают о том, насколько быстро и сильно будет повышаться процентная ставка ФРС в текущем году. Некоторая ясность по указанному поводу может появиться по итогам сегодняшнего заседания Федрезерва. Что же касается сворачивания действующей в США программы выкупа активов, то ее завершение ожидается уже в марте 2022 года. К тому же времени будет закончена и европейская экстренная "противопандемийная" программа выкупа активов PEPP.
Мировая тенденция к ужесточению денежно-кредитной политики теоретически должна стать вдвойне негативным фактором для российского фондового рынка. Это связано с тем, что основу отечественных фондовых индексов по-прежнему составляют акции сырьевых добывающих компаний. Между тем сокращение объемов притока ликвидности на финансовые рынки должно оказывать давление на стоимость биржевых товаров.
Однако это соображение пока что не находит подтверждения в стоимости нефтяных фьючерсов, выступающих одним из ключевых спекулятивных активов среди коммодитис. Вероятно, указанный эффект проявится к середине текущего года, после завершения отопительного сезона в Северном полушарии.
Кроме того, не будем забывать, что мир с большой степенью вероятности стоит на пороге нового сырьевого суперцикла. Объективным стимулом для этого должен стать наметившийся энергетический переход в экономически развитых странах. Их не пугает высокая стоимость внедрения новых технологий. Этот фактор принципиально отодвигается на второй план по значимости в угоду новым экологическим стандартам и в более широком смысле — принципам ответственного инвестирования.
Внешнеполитический фактор
Однако российский фондовый рынок не был бы сам собой без присущей ему специфики и родовых "страновых" рисков. На этот раз они реализовались в форме неожиданно масштабного повышения градуса противостояния по линиям Россия — США, Россия — ЕС и Россия — НАТО. Не буду пересказывать всех внешнеполитических перипетий. Приведу лишь некоторые тревожные заголовки из новостных лент:
- США и РФ вновь оказались в состоянии холодной войны;
- РФ в состоянии защитить свою безопасность, если переговоры с Западом не увенчаются успехом;
- США рассматривают все варианты санкций против РФ, в том числе отключение от SWIFT;
- В случае нападения на Украину российские банки не смогут проводить операции с долларами США;
- ЕС ответит "массивными" экономическими и финансовыми санкциями в случае нападения на Украину;
- Госдеп обвинил власти РФ в "историческом ревизионизме".
Глубинные причины столь серьезного и быстрого осложнения внешнеполитического фона доподлинно неизвестны. Но профессиональные участники торгов и иностранные инвесторы не могут не учитывать связанные с ним риски. Для них это однозначный сигнал к сокращению позиций в рублевых активах и к конвертации свободных рублей в иностранную валюту.
Эту ситуацию хорошо иллюстрирует новость о том, что американский инвестиционный банк JPMorgan в понедельник, 24 января, закрыл все оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Фиксация такого финансового результата оправдывается недопустимостью игнорирования возможных негативных сценариев.
Собственно говоря, когда настолько крупные участники торгов активно сокращают свои позиции, для региональных фондовых рынков не остается иных сценариев, кроме обвального падения. Конечно, это относится не только к акциям, но и к номинированным в рублях облигациям, включая столь любимые нерезидентами облигации федерального займа (ОФЗ). В данном случае качество ценных бумаг не страхует их от резкого падения стоимости. В такие моменты самые привлекательные активы распродаются по любой рыночной цене.
Иные обстоятельства
Что же касается отечественных частных инвесторов, то им остается надеяться лишь на то, что резкое падение отечественного фондового рынка вполне способно смениться достаточно быстрым коррекционным восстановлением. Это будет возможно в случае разрядки текущего острого внешнеполитического кризиса.
Дополнительным фактором риска для иностранного капитала в России выступает продолжающаяся общая тенденция к ужесточению отечественного законодательства, в том числе и в экономической плоскости. По-видимому, эти меры носят контрсанкционный характер.
Например, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает закрепить возможность изъятия у иностранных инвесторов долей в стратегических предприятиях в пользу государства в случае их приобретения с нарушением закона. С юридической точки зрения подобная мера похожа на закладку законодательного механизма для гипотетически возможных конфискаций и национализаций.
Не стоит забывать и про резкий рост заражений новыми штаммами COVID-19 в стране и в мире. Во второй половине января в России официально фиксируется рекордный суточный прирост заболеваемости, который превысил планку 74 тыс. случаев.
Надо признать, что российская валюта пока что оказалась относительно устойчивой в текущих тревожных условиях. С момента завершения новогодних каникул курс доллара США вырос примерно на 3,6 рубля, или на 4,8%. На этот раз мы не увидели обвального падения рубля, которое потенциально могло бы быть намного более масштабным.
Конечно, это в значительной степени связано с одновременным обновлением восьмилетних максимумов в нефтяных фьючерсах. Кроме того, ЦБ РФ временно приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила с целью поддержания курса рубля. Но с технической точки зрения среднесрочная волна ослабления отечественной валюты пока не закончена. Более того, наметившаяся негативная тенденция способна и усилиться, и ускориться. Посмотрим, насколько успешными будут попытки ЦБ РФ удержать уровень 80 рублей за доллар.
Позитивный аспект
Как мы видим, к сожалению, локальный рынок акций в очередной раз оказался не в силах противостоять влиянию значимых внешних факторов. Кроме того, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда внешнеполитические санкционные угрозы перевешивают по своей значимости не столь плохую макроэкономическую ситуацию в стране.
Позитивной оборотной стороной складывающегося сценария является тот факт, что российские фондовые индексы наконец разгрузили свою сильную среднесрочную перекупленность. Она копилась с марта 2020 по октябрь 2021 года. Это создает технические условия для будущего нового роста. В начале этого года многие российские голубые фишки вновь торгуются на уровнях, привлекательных для среднесрочной и долгосрочной покупки.
Максимальный интерес сейчас представляют подешевевшие акции качественных добывающих предприятий-экспортеров, регулярно выплачивающих дивиденды. Это "Газпром" (GAZP), "Лукойл" (LKOH), ГМК "Норильский никель" (GMKN), ММК (MAGN), НЛМК (NLMK), "Северсталь" (CHMF), "Алроса" (ALRS), "Полюс" (PLZL), Polymetal (POLY), "Татнефть-ао" (TATN), "Сургутнефтегаз-ап" (SNGSP). Эмитенты этих бумаг в значительной степени защищены от вероятного дальнейшего ослабления курса рубля и даже способны выиграть от него. Но при открытии новых позиций в них необходимо внимательно следить за новостями.