Агрессивные распродажи на фондовом рынке РФ: что вызвало падение и чего ожидать дальше

Начало 2022 года стало очень беспокойным временем для участников торгов на российском фондовом рынке. Почти сразу после завершения новогодних каникул на нем начались агрессивные распродажи. Шутка ли — за пару недель рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) просел более чем на 15%. А долларовый индекс РТС (RTSI) за то же время потерял более 20%.

Подобные темпы падения способны напугать начинающего инвестора. Однако опытные участники торгов хорошо знают, что рынок "не ходит в одну сторону". Что же касается биржевых спекулянтов, то для многих из них столь сильное движение стало не только ожидаемым, но и желанным.

В последние дни мы наблюдали очередное подтверждение того, что стабильность на рынке акций — это всегда лишь временное обманчивое состояние. Тем не менее подвижность курса акций остается залогом того, что на фондовом рынке каждый день появляются новые торговые возможности.

Что же сейчас происходит на российском фондовом рынке? Рассмотрим основные факторы, оказавшие на него влияние во второй половине января.

Рынок в готовности

Начать стоит с весьма забавного сравнения недавнего состояния фондового рынка США с бессмертным вампиром. До какой-то поры он продолжает свой полет, несмотря на все экономические и регуляторные проблемы. Однако в тот момент, когда люди начинают верить в его неуязвимость, это существо банальным образом "падает" и "умирает".

Это точка зрения одного из основателей североамериканской инвестиционной компании GMO на текущее состояние дел. Она вполне применима к любому иному фондовому рынку в момент завершения фазы роста, в том числе и к российскому.

Иными словами, затянувшееся прошлогоднее повышение отечественных фондовых индексов теперь сменилось вполне закономерным масштабным коррекционным спадом. Однако этот неизбежный спад состоялся намного позже, чем можно было бы предполагать.

Я бы не стал воспринимать текущее падение как прямое следствие выхода большого количества неблагоприятных новостей. Опыт показывает, что плохие новости поступают именно в тот момент, когда рынки уже готовы к падению. Одним из объяснений этого факта является то, что рынки способны упорно игнорировать любой негатив до той поры, пока на них не сложились условия для спада.

В качестве глобальной предпосылки для падения ключевых фондовых рынков выступает уже начавшееся ужесточение монетарной политики по всему миру и в России. Напомним, что цикл повышения ключевой ставки в РФ начался еще с марта 2021 года. Менее чем за год она возросла с 4,25% до 8,50% годовых. Увеличение стоимости заемных денег традиционно выступает одним из фундаментальных факторов, способствующих охлаждению рынков акций.

Между тем инвесторы и спекулянты по всему миру сейчас гадают о том, насколько быстро и сильно будет повышаться процентная ставка ФРС в текущем году. Некоторая ясность по указанному поводу может появиться по итогам сегодняшнего заседания Федрезерва. Что же касается сворачивания действующей в США программы выкупа активов, то ее завершение ожидается уже в марте 2022 года. К тому же времени будет закончена и европейская экстренная "противопандемийная" программа выкупа активов PEPP.

Мировая тенденция к ужесточению денежно-кредитной политики теоретически должна стать вдвойне негативным фактором для российского фондового рынка. Это связано с тем, что основу отечественных фондовых индексов по-прежнему составляют акции сырьевых добывающих компаний. Между тем сокращение объемов притока ликвидности на финансовые рынки должно оказывать давление на стоимость биржевых товаров.

Однако это соображение пока что не находит подтверждения в стоимости нефтяных фьючерсов, выступающих одним из ключевых спекулятивных активов среди коммодитис. Вероятно, указанный эффект проявится к середине текущего года, после завершения отопительного сезона в Северном полушарии.