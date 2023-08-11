"Москвич", Lada, Aurus: на что планируют пересадить российских чиновников

Игорь Моржаретто — о том, можно и нужно ли немедленно менять автопарк для госслужащих

Aurus Senat Limousine © Сергей Бобылев/ ТАСС

Столь любимые среди российских чиновников BMW и Toyota теперь могут остаться только в личных гаражах. Государственные служащие должны ездить на отечественных автомобилях, уверен президент России Владимир Путин. По его мнению, это будет способствовать развитию отечественных брендов автомобилей.

Всем по чину

…Вообще для начала надо определиться, кто такой чиновник. Это служащий российского государственного и муниципального аппарата, занятый в структурах власти и управления. Официально все они именуются "государственными служащими". И к ним относятся не только работники министерств, мэрий, муниципалитетов или налоговых органов, но и судьи, прокуроры, полицейские и даже военные. Но о последних разговор отдельный. Сколько же их? В 2019 году тогдашний первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко озвучивала цифру в 1,7 млн человек именно государственных гражданских (то есть без учета военных и служащих органов правопорядка) и муниципальных служащих.

К ним можно прибавить еще и народных избранников — всего в РФ, с учетом состава Госдумы, а также депутатов областных, городских, окружных, краевых, республиканских и муниципальных образований, по частным подсчетам в 2018 году, получалось около 77,5 тыс. человек. Не будем решать, много это или мало для нашей огромной страны, скажу только одно: хотя все они работают в государственном аппарате или исполняют обязанности в выборном органе, по своему социальному статусу они — очень разные.

История, от которой не отказываемся

В 1920-х годах члены советского правительства передвигались на самых разных лимузинах, доставшихся от бывшего императорского гаража, в том числе Rolls-Royce и Mercedes. В 1930-х годах, с началом эры автомобилизации в СССР, все пересели на "эмки" (ГАЗ-М1). А вот советские руководители в эти годы сначала ездили на закупленных в США лимузинах марки Packard, на смену которым затем пришли отечественные ЗИСы и ЗИМы. С начала 1990-х годов высшие руководители Российской Федерации ездили на немецких машинах Merсedes-Benz.

Сейчас президент, как и некоторые высшие чиновники, пересел на отечественный Aurus. Этот автомобиль создан в нашем ведущем научном институте НАМИ. На церемонию инаугурации в 2018 году Владимир Путин впервые приехал на Aurus Senat Limousine. А сейчас в модельном ряду марки еще есть "просто" Aurus Senat и Aurus Senat Cabriolet, а также внедорожник Komendant. Но увы, пока ежегодно удается собрать немного таких автомобилей — всего несколько сотен. Хотя в планах — увеличить выпуск до 5 тыс. штук. Мало того, что на всех высших чиновников "Аурусов" не хватит, так и стоят они… от 33 млн рублей. Так что этот вариант… мягко говоря, подойдет не для каждого чиновника.

На чем ездят сегодня

Если говорить о федеральных чиновниках (и депутатах), а также руководителях регионального уровня, то в абсолютном большинстве случаев это будет иномарка российского производства. Для больших начальников — BMW калининградской сборки или Mercedes подмосковной; большим уважением среди элиты пользовались Toyota Camry производства питерского завода компании или Genesis (сборка — калининградский завод "Автотор"). Для начальников поменьше (и корпоративных парков учреждений и ведомств) предназначались Skoda из Нижнего Новгорода, Volkswagen из Калуги… Словом, выбор был. Все по закону: эти автомобили российской сборки официально считались российскими. Ведь произведены они в нашей стране, на нашем заводе нашими рабочими, все налоги при этом уплачены в российскую казну. Кроме того, Минпромторг ввел при этом достаточно строгие критерии по допуску той или иной компании-производителя к участию в тендере по госзакупкам. Причем эти требования ежегодно ужесточались.

Были в регламентирующих правилах гозакупок записаны и ограничения для разных групп чиновников по мощности двигателя и цене авто. Например, для руководителя государственного органа или его зама федерального могли заказать машину мощностью не более 200 л.с. и ценой не более 2,5 млн рублей. Понятно, что эти нормы принимались давно и уже устарели.

Вот транспортным обслуживанием высших органов государственной власти — администрации президента, Федерального собрания, правительства — занимается Автотранспортный комбинат Управления делами президента. И в основном там представлены автомобили BMW, Ford, Hyundai, Kia и Skoda отечественной сборки. Причем в Государственной думе персонально закрепленные авто положены руководителям комитетов и зампредам, а также депутатам-инвалидам и депутатам-женщинам; остальные парламентарии заказывают машину по необходимости из автопарка Управделами президента.

В личной коллекции

В прошлом году парламентариев освободили от обязанности публиковать декларации о доходах. Но по предыдущим отчетам можно составить полный список их личного транспорта. И хотя модели не всегда указывались, вывод о популярности тех или иных марок можно было сделать.

Чаще всего фигурировала марка Mercedes, ей немного уступала BMW. Чуть менее популярны были Volkswagen и Audi. Далее следовали премиальные японские Lexus и английские Land Rover и Range Rover. Очень востребованной моделью оказалась Toyota Land Cruiser. А вот отечественные машины были в основном представлены раритетами — коллекционными экземплярами "Победы" и "Чайки", "Волгами" и "Москвичами" разных поколений, "Запорожцами". Кстати, не секрет, что на 2021 год в личном гараже президента Путина были целых две "Волги", а также внедорожник "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". У Дмитрия Медведева два ретроавтомобиля — ГАЗ-20 "Победа" и ГАЗ-21 "Волга".

Но сегодня практически все иностранные компании, много лет работавшие на российском рынке, ушли. Вместе со всеми современными моделями, которые все мы считали отечественными. Несмотря на заграничные названия…

Определимся с терминами

На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководители фракций поддерживают позицию президента и готовы пересесть на отечественные автомобили с сентября.

"Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", Lada, Aurus. В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", — рассказал Вячеслав Володин.

Он уточнил даже, что сам уже пользуется автомобилем отечественного производства марки Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич 3". "Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная", — отметил спикер Госдумы.

Ни в коем случае не собираюсь с ним спорить, но все-таки уточню, что четыре упомянутые им марки совершенно разные по сути.

Скажем, Lada — это наше все, это самая популярная марка в стране благодаря своей доступности, надежности и ремонтопригодности. И корпоративные продажи, в том числе для чиновников, всегда занимали немалую долю в портфеле "Автоваза". В этом году — порядка 18%. Но речь идет в первую очередь о регионах.

Aurus — тоже российская марка, но, как обсуждали выше, очень-очень дорогая.

Завод "Москвич", возрожденный меньше года назад, пока методом крупноузловой сборки собирает одну, по сути, модель из комплектов, полученных по договору от китайского партнера. Хотя у завода большие планы по локализации и созданию собственной модели.

А о возможной реинкарнации марки "Волга" мы вообще почти ничего не знаем, и на самом Горьковском автозаводе по этому поводу от комментариев воздерживаются.

Поэтому для начала надо определиться — а что мы считаем "отечественным автомобилем"? Только Lada с УАЗом? Но тогда пожелание президента сегодня практически невыполнимо. Не потому, что "Автоваз" или УАЗ выпускают некачественные авто, а потому, что пока их модельный ряд мал. Две легковые модели УАЗа — Hunter и Patriot, честно говоря, современными назвать трудно. Четыре нынешние модели "Автоваза" — Granta, Vesta, Niva Classic и Niva Travel — относятся к размерному классу В, "малому" по современной классификации. И это действительно мало — не только для чиновника, но и для требовательного покупателя. С большой семьей, например. Наши заводы будут развивать свой модельный ряд, но это процесс не быстрый.

Да, наш рынок покинули почти все зарубежные автопроизводители. Но все-таки не все. Продолжил работать завод Haval в Тверской области. Причем наращивает объемы производства, увеличивает уровень локализации — осенью обещают запустить собственное производство двигателей! И выпускает несколько моделей современных российских внедорожников. С привычным уже названием Haval.

В Калининграде на заводе "Автотор" собирают уже несколько моделей седанов и кроссоверов трех марок. И к ним мы скоро привыкнем и будем считать их "нашими".

Как и коммерческие автомобили марки "Соллерс", выпущенные в Елабуге. И это далеко не последнее имя в списке — уверен, появятся и другие. Которые способны удовлетворить требования самого взыскательного покупателя. В том числе и чиновника.

…И вообще я не вижу, о чем волноваться, — кто собирается пересаживать всех чиновников на новые автомобили в течение дня, месяца или иного короткого срока? Это невозможно технически и экономически невыгодно. Есть такое понятие, как "срок амортизации", и только после его окончания машину положено менять. У кого-то он выйдет действительно в этом сентябре, а у кого-то — через три с половиной года. А за это время появятся в России и новые автопроизводства.