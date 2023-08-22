Тайная сделка? Что стоит за договоренностью США и Ирана об обмене заключенными

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Договоренности между США и Ираном об обмене заключенными, о которых сначала сообщила пресса, а затем подтвердил Госдеп, стали одной из главных международных новостей начала августа. В самом факте договоренности по обмену ничего неожиданного нет — президент США Джо Байден одним из приоритетов своей внешней политики сделал освобождение содержащихся под стражей в других странах — Иране, Венесуэле, России — американцев. По мере приближения президентских выборов 2024 года ему все важнее демонстрировать свои успехи, причем такие, которые могут понять и оценить большинство американцев, особенно на фоне вала публикаций в западных СМИ о том, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

Однако пара обстоятельств вызывает сомнения в том, что речь идет просто об обмене заключенными. Во-первых, условия сделки предусматривают "разморозку" около $6 млрд на счетах, куда поступает доход Ирана от экспорта нефти. Такие выплаты не являются частью типичных договоренностей по обмену. Более того, они могут рассматриваться как выплата выкупа за американцев, что, как считается, способно побудить правительства недружественных Вашингтону стран к новым арестам граждан США. С обвинениями в адрес Белого дома в выплате выкупа Тегерану выступили уже ряд изданий и политиков-республиканцев.

Кроме того, про предстоящий обмен заключенными объявили на фоне публикуемых примерно с начала лета предположений в СМИ, что США и Иран изучают возможность по возвращению к переговорам о восстановлении ядерной сделки. По информации The Wall Street Journal, Иран якобы снизил в рамках предварительного понимания с США темпы создания запасов высокообогащенного урана. Госдепартамент и Белый дом информацию о договоренностях в ядерной сфере отрицали, утверждая, что переговоры по обмену заключенными идут отдельно.

Интерес эта новость вызвала и в России — некоторые Telegram-каналы увидели в ней намерение Вашингтона попытаться "вбить клин" между Россией и Ираном, особенно на фоне публикаций в тех же американских СМИ о том, что Москва и Тегеран нарастили военно-техническое сотрудничество на фоне СВО.

Секретная история

Уверенности в том, что нет дыма без огня, добавляет история контактов США и Ирана по оригинальной ядерной сделке. Две страны проводили тайные переговоры в Омане с марта по октябрь 2013 года. Они объявили о них, когда предварительное соглашение было уже почти готово. С минимальными изменениями текст был принят "шестеркой" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия), которая вела переговоры по иранской ядерной программе. Это промежуточное соглашение укрепило доверие между сторонами и открыло дверь к договоренностям по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), окончательно согласованному в июле 2015 года.

Тайные переговоры в Омане вели со стороны США Уильям Бернс, занимавший тогда пост заместителя госсекретаря США (вторая по старшинству должность в Госдепартаменте), и Джейк Салливан, который тогда был помощником по национальной безопасности вице-президента США Джо Байдена. Сейчас Бернс возглавляет ЦРУ, а Джейк Салливан является помощником по национальной безопасности уже главы государства.

Совпадают и другие детали. Одним из ключевых элементов тайных переговоров в 2013 году было обещание "разморозить" более $4 млрд на нефтяных счетах Ирана.

Иранский трек

Экс-президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки. Наследовавшая ему администрация Байдена с самого прихода в Белый дом заявляла, что намерена добиваться восстановления соглашения. Сторонниками возвращения к сделке считаются не только Бернс и Салливан, но и сам Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако запущенные в 2021 году переговоры фактически зашли в тупик, когда в конце лета 2022 года стороны не смогли согласовать предложенный ЕС текст соглашения о восстановлении участия США в СВПД. Обвинив друг друга в провале, дипломаты разъехались по своим столицам.

Но действительно ли год назад переговоры закончились провалом? Такая иллюзия может возникнуть у людей, не знакомых с многодневными — а то и многонедельными — переговорными марафонами по иранской ядерной программе, многочисленными срывами, задержками и переносами. Бернс же и Салливан с этой историей хорошо знакомы. Бернс еще ранее, в 2008 году, в первый раз пытался запустить прямые переговоры между США и Ираном, которые окончились неудачей, однако обеспечили Вашингтону возможность обвинить в срыве Иран и провести через Совет Безопасности ООН резолюцию, ужесточающую санкции. Они создали дополнительное экономическое давление на Тегеран и, как уверены в США, способствовали началу тайных переговоров в 2013 году.

За отказом Вашингтона идти на уступки Ирану в конце лета 2022 года тоже могло быть желание дать Тегерану время для размышлений. Массовые протесты, охватившие Иран, могли побудить руководство страны к поиску путей улучшения экономической ситуации и снятия санкций, а значит — договоренностей с США, ведь именно американские ограничительные меры наносят наибольший удар по экономике Ирана, фактически отрезая ее от мировых рынков и финансовой системы. Протесты также стали для Белого дома удобной возможностью прервать переговоры под предлогом того, что в условиях нарушения прав иранцев контакты невозможны. В самих США приближались промежуточные выборы, и вопросы внешней политики уходили на второй план. Сейчас, очевидно, в Вашингтоне условия более благоприятные.

Миражи в пустыне

С большой долей вероятности можно ожидать, что до конца года мир услышит о возобновлении переговоров с участием США, Ирана и других участников ядерной сделки. Гарантий того, что на этот раз они приведут к результату, впрочем, нет никаких. Если все изложенное выше — лишь предположения и догадки, хотя, казалось бы, подкрепленные довольно обоснованными рассуждениями, попытки оценить значение этих переговоров для международной обстановки и их возможные последствия — погоня за миражами в пустыне.

Нет, впрочем, никаких оснований видеть в возможном возвращении к переговорам по ядерной сделке некую большую договоренность США с Ираном, направленную против России. Тема ядерной программы Ирана крайне сложна сама по себе, так что попытки увязать ее с другими вопросами — верный путь к провалу. США — и Бернс в том числе — адептами такой увязки не являются. Ядерная сделка 2015 года не включала положений о ракетной программе Ирана или его внешней политике. К тому же исключение возможности получения Ираном ядерного оружия является самостоятельной и важной задачей США, решения которой Белый дом добивался безотносительно сотрудничества между Москвой и Тегераном в сфере безопасности.

Связь с Россией, впрочем, может проявиться на другом уровне. РФ является участницей ядерной сделки и принимала участие в переговорах по ее восстановлению. Потенциально взаимодействие между Вашингтоном и Москвой ради достижения новой договоренности по иранской ядерной программе может быть шагом к укреплению доверия между странами, на чем в дальнейшем станет возможно выстраивание контактов по другим вопросам.

Все это очень долгоиграющие темы, как и сами переговоры с Ираном, что само по себе представляет определенный интерес. Их вполне можно рассматривать как задел на второй президентский срок Байдена, а значит — как признак относительной уверенности демократов касательно своих перспектив.

Наконец, возможные попытки двух стран вернуться к переговорам по ядерной сделке не могут не вызывать интерес и из-за значительных геополитических перемен, происходящих на Ближнем Востоке на протяжении последних лет. Саудовская Аравия становится все более влиятельным игроком в регионе. Отношения Эр-Рияда с Тегераном традиционно были достаточно напряженными — страны соперничают за лидерство, а Саудовская Аравия к тому же всегда не без подозрений относилась к ядерной сделке. Неожиданным стал визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Эр-Рияд 17–18 августа. Этим летом также появилась информация, что США в качестве посредника надеются добиться признания Саудовской Аравией Израиля в течение года. Все это — потенциально тектонические изменения, важным элементом которых может стать восстановление ядерной сделки с Ираном.