"Папа Московский": чем глава Святого престола разгневал Киев

Папа Римский Франциск © EPA-EFE/ ETTORE FERRARI

В Киеве и ряде восточноевропейских столиц вот уже несколько дней бушует скандал, в центре которого оказался Папа Римский Франциск. Разгневанные украинские чиновники окрестили верховного правителя Святого престола сторонником "русского великодержавия" и даже "инструментом российской пропаганды". А все из-за того, что понтифик имел неосторожность посоветовать молодым российским католикам бережно хранить наследие "великой матери-России". У Киева и его европейских покровителей и до того имелись претензии к Ватикану, а выступление понтифика в конце августа оказалось последней каплей.

Посол глобального Юга

После начала российской специальной операции на Украине Папа Римский неоднократно выступал с призывами к прекращению кровопролития и урегулированию ситуации путем мирных переговоров. Ватикан даже предлагал свое посредничество в налаживании контактов и организации переговорного процесса, для чего председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, избранный Франциском в качестве посланника по украинскому урегулированию, посетил Киев, Москву и Вашингтон. Правда, сколько-нибудь заметного успеха его миссия не имела, что объясняется просто: план Ватикана, как и предложения Китая, стран Африки и некоторые другие, основывается на немедленном прекращении огня и фактическом замораживании конфликта на нынешней линии соприкосновения. А это в корне противоречит позиции Киева и стоящего за ним Запада, которые делают ставку на поражение России, возврат всех утраченных украинских территорий, а также выплату Москвой "репараций и контрибуций". Именно эти требования лежат в основе "мирного плана из десяти пунктов", который был выдвинут президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собственно говоря, главная претензия Киева и его западных покровителей заключается как раз в том, что Ватикан не поддержал план Зеленского, а выступил с собственной инициативой, созвучной предложениям Китая, Африки, Бразилии и некоторых других. Хотя на самом деле в такой позиции Святого престола нет ничего удивительного: как-никак Франциск, родившийся и большую часть жизни проживший в Аргентине, — первый более чем за 1 200 лет Папа Римский, не являющийся представителем Европы. С учетом же того, что католическая церковь в Старом Свете на протяжении последних десятилетий неуклонно сдает позиции, вполне естественной для главы Святого престола является ориентация на чаяния и настроения паствы, проживающей в странах глобального Юга, прежде всего в Латинской Америке и Африке. А там, как известно, не склонны поддерживать Запад из-за опасений перерастания украинского конфликта в глобальный, поэтому выступают за скорейшее мирное урегулирование безо всяких предварительных условий.

Не на той стороне

Отказываясь от посредничества Ватикана в урегулировании конфликта, Киев до поры до времени все же соблюдал некоторые дипломатические приличия, но все изменилось в конце августа, когда Франциск в режиме телемоста выступил перед участниками проходившей в Санкт-Петербурге Всероссийской встречи католической молодежи. Согласно официальному релизу, распространенному пресс-службой Святого престола, он призвал молодых российских католиков стать "сеятелями семян примирения", "созидателями мира среди так многих конфликтов и поляризации".

И все бы ничего, но через пару дней на некоторых религиозных сайтах появился более полный текст его выступления, в котором понтифик так напутствовал свою российскую паству: "Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам". Более того, он упомянул Петра I и Екатерину II, назвав их правителями "великой, просвещенной страны большой культуры и большой человечности".

В Киеве эти высказывания Папы, выступившего "не на той стороне", вызвали настоящий взрыв негодования. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко окрестил выступление Франциска "империалистической пропагандой", оправдывающей действия России на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк наклеил понтифику ярлык "инструмента российской пропаганды". "Худшим примером империализма и крайнего русского национализма" назвал речь Франциска глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук). А в раскольнической Православной церкви Украины и вовсе нарекли понтифика "Папой Московским" и призвали униатов срочно выйти из подчинения Ватикану и объединиться с ПЦУ.

Скандал разгорелся нешуточный, так что в итоге Ватикану даже пришлось оправдываться. В своем выступлении перед молодыми российскими католиками "Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов", заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Мифотворцы и миротворцы

Столь резкая реакция Киева на выступление Папы Римского имеет, на мой взгляд, два основных объяснения. Первое заключается в том, что высказывания понтифика о "великой матери-России" категорически противоречат доктрине русофобии и "культуре отмены" всего русского, официально взятой на вооружение властями Украины. Еще со времен президентства Виктора Ющенко, основавшего Институт национальной памяти, на Украине было очень много сделано для формирования исторических мифов, не имеющих ничего общего с реальной историей. Начав с "голодомора" и героизации нацистских преступников Степана Бандеры и Романа Шухевича, украинские псевдоисторики, выполняя политический заказ, видимо, двинулись вглубь веков, создавая альтернативную историю славного прошлого Украины и ее обитателей. И если байки насчет протоукров, выкопавших Черное море, — это все же из разряда сетевых мемов, то, например, попытка объявить украинкой древнерусскую княжну Ярославну, выданную замуж за короля Генриха I, — вполне реальный факт.

Примечательно, что мифотворчество происходит — под лозунгами декоммунизации и дерусификации — одновременно со стиранием реальных исторических фактов и персонажей, что выражается в массовом переименовании городов, улиц и площадей, сносе памятников, попытках "украинизировать" всемирно известных деятелей русской культуры и искусства. Понятно, что для этих "стирателей" слова Франциска о великой России оказались сродни покушению на святое.

Второе объяснение, как мне кажется, связано с особенностями текущего момента. На фоне неудачного контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) даже в странах Запада начинают громче звучать голоса о необходимости смены если не стратегии, то хотя бы тактики в украинском конфликте. Иными словами, об отказе от нереализуемой ставки на поражение России в ближайшее время и согласии на замораживание конфликта, пусть даже путем уступки некоторой части территорий. Правда, эти голоса звучат в основном в кругах оппозиции, а не действующих властей. Но даже такие сигналы чрезвычайно тревожат Зеленского и его окружение, ведь там отлично сознают: киевская власть существует ровно до тех пор, пока опирается на единодушную поддержку со стороны Запада. Начни эта поддержка рушиться — киевский режим тут же окажется "унесенным ветром". Поэтому любые проявления диссидентства, особенно со стороны столь влиятельных персон, как Папа Римский, надо гасить в зародыше.

К слову сказать, вся эта история дала Киеву новый повод, чтобы занервничать. Дело в том, что его гневные выпады в адрес понтифика были поддержаны лишь политиками второго плана в некоторых восточноевропейских странах да МИД Литвы вызвал апостольского нунция для беседы. Политические гранды предпочли отмолчаться. Разве что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, известный как один из самых ярых сторонников ставки на поражение России, заметил при случае, что "мирный план" Зеленского — "единственный, который обсуждается на международной арене".

С Боррелем не согласилась президент Венгрии Каталин Новак, которая после аудиенции у Папы Римского выразила мнение, что предложения Ватикана по урегулированию на Украине "должны сработать".

Как известно, Венгрия, будучи членом ЕС, при этом активно выступает против эскалации украинского конфликта и даже время от времени блокирует введение некоторых антироссийских санкций и выделение очередных траншей военной помощи Киеву. Дальнейшее сближение позиций Будапешта и Ватикана при красноречивом молчании лидеров Евросоюза в ответ на выступление Франциска, вызвавшее гнев в Киеве, может, на мой взгляд, свидетельствовать о том, что перемены на фронте украинского урегулирования и впрямь не за горами. Хотя, скорее всего, они будут зависеть в большей степени от того, как станет складываться ситуация на реальном фронте боевых действий.