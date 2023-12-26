Самый трудный выбор: примут ли во Франции новый закон о мигрантах

Дмитрий Горохов — как закон о мигрантах во Франции встал костью в горле и правящего блока, и оппозиции

Конституционный совет Франции © AP Photo/ Alexander Turnbull

Конституционный совет Франции стоит едва ли не перед самым трудным выбором в своей более чем полувековой истории. Этот государственный институт, состоящий из девяти советников, назначенных главой государства и председателями палат парламента, должен определить, соответствует ли французской конституции новый закон об упорядочении иммиграции и улучшении интеграции.

Такая задача появилась у совета в связи с обращениями президента республики Эмманюэля Макрона и парламентариев левой оппозиционной партии "Неподчинившаяся Франция". Особенность ситуации состоит в том, что ряд положений закона не устраивает и сам правящий лагерь. В Елисейском дворце явно надеются, что эксперты Конституционного совета заблокируют наиболее спорные меры. В их распоряжении месяц для вынесения вердикта, и только после него президент может подписать новый закон.

Меры по ограничению миграции

Какие меры акта вызывают наиболее сильные сомнения у власти и левой оппозиции?

Правым партиям удалось записать в закон требование об установлении квот на прием в стране иностранцев на предстоящие три года. Неприятие у левой оппозиции вызывают и требования, которым должны отвечать иностранцы для получения пособий на семейные нужды или дотаций на наем жилья (условием является проживание в стране не менее пяти лет). Критике подвергается и установление денежного залога для получения вида на жительство иностранными студентами, приезжающими на учебу во Францию. Пока премьер-министр Элизабет Борн предлагает установить довольно символический залог — от €10 до €20, но на практике он может оказаться совсем другим. Сейчас студент, приезжающий во Францию, должен подтвердить, что во время учебы будет располагать €615 в месяц (примерно €7300 в год), однако эта сумма не блокируется, и студент не обязан держать ее во французском банке.

Усложнены также правила воссоединения семей. Так, протесты вызывает требование об обязательном владении французским языком для предоставления вида на жительство иностранкам, вступившим в брак с французами. Кроме того, повышен возрастной порог для заявительниц, которые отныне должны быть не моложе 21 года (прежде — от 18 лет). Ужесточены и условия получения гражданства "по праву почвы" для детей иностранцев, родившихся во Франции.

Фронда в центре и регионах

"Плод компромисса" и "щит, которого не доставало" — так сдержанно и дипломатично охарактеризовал глава государства новый акт, принятый депутатами пропрезидентской центристской партии "Ренессанс" и правой оппозиции вопреки критике слева. Пройдя апробацию в Сенате (верхней палате), где его положения были ужесточены (по сравнению с начальным вариантом, подготовленным министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном), законопроект отвергло Национальное собрание (нижняя палата). Таким образом, принятие акта было заблокировано.

Правительство даже не могло в этот раз использовать статью 49.3, позволяющую принимать решения без голосования в Национальном собрании, поскольку она распространяется только на законопроекты, касающиеся финансирования.

В этих условиях решение вопроса было перенесено в согласительную паритетную комиссию парламента. Эта комиссия, составленная из семи депутатов и семи сенаторов, после дискуссий при закрытых дверях одобрила последнюю редакцию законопроекта, принятую затем обеими палатами.

По следам принятия закона глава государства признал, что ряд положений последней редакции не вызывают у него энтузиазма — в частности, требование о внесении залога иностранными студентами, который будет возмещен только в случае их возвращения на родину. Очевидно, заявление Макрона было адресовано в первую очередь той части правящего лагеря, которая пыталась блокировать законопроект.

Со времени его избрания на президентский пост в 2017 году Эмманюэль Макрон еще не сталкивался с такой внутренней оппозицией, считает газета Le Parisien. В свою очередь Le Figaro указывает на "дезертирство" многих депутатов правящего лагеря и его союзников, решивших не поддерживать закон, и угрозы ухода в отставку ряда членов правительственного кабинета. Так, в частности, поступил министр здравоохранения Орельен Руссо, который сложил полномочия после принятия этого акта.

Фронда охватила и регионы: 32 департамента, где у власти находятся левые, а также метрополия Лиона, второго по значению мегаполиса республики, объявили, что не будут соблюдать положения закона, с которыми не могут согласиться.

5,3 млн иностранцев

Власти отрицают, что положения закона об иммиграции заимствованы на правом фланге, у партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен. "Макрон утверждает, что миграционный закон не инспирирован Ле Пен, но это неправда, это взято прямо из ее программы", — заявил в своих комментариях в социальных сетях лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон.

По данным Национального института статистики и экономических исследований INSEE, Франция насчитывает 5,3 млн иностранных жителей, или 7,8% от 68-миллионного населения республики. Статистика учитывает при этом 4,5 млн иммигрантов, которые не приобрели французского гражданства, и 0,8 млн детей, родившихся в семьях с родителями иностранного происхождения.

"Национальное объединение" считает, что число мигрантов слишком велико для Франции и у страны отсутствует настоящая миграционная политика. Партия, являющаяся на правом фланге главным критиком власти, требовала ограничения миграции в каждой избирательной кампании последних лет. Левая оппозиция в свою очередь постоянно предостерегает правительство от уступок правым в вопросах миграции.

В надежде на "мудрецов с улицы Монпансье"

"Чтобы избежать прихода "Национального объединения" к власти, надо заниматься теми проблемами, которые его подпитывают", — парировал критику своих левых оппонентов Макрон. По словам президента, у закона две главные цели: во-первых, необходимо бороться с потоком нелегальных мигрантов во Францию. Вторая цель — интеграция легальных мигрантов во французское общество на основе изучения французского языка и трудовой деятельности.

Чтобы убедить своих сторонников голосовать за вызывающий споры закон, правительство говорило, что ряд его положений никогда не будут претворены в жизнь ввиду их неконституционности или необходимости издания специальных декретов для их осуществления. По оценкам местных аналитиков, примерно треть положений закона будут отвергнуты "мудрецами с улицы Монпансье", как с долей иронии называют в кулуарах парламента членов Конституционного совета. Эксперты сомневаются в том, что фильтр совета пройдет рекриминализация нелегального пребывания иностранцев на французской территории. Лишение свободы за пребывание во Франции без соответствующих документов было исключено из уголовного кодекса в 2012 году по требованию Суда Европейского союза. Новый закон, однако, вновь возвращает это нарушение в разряд преступлений, наказуемых денежным штрафом или взятием под стражу.

На протяжении его рассмотрения законопроект вызывал и протесты тех, чьи интересы он непосредственно затрагивает. Перед резиденцией Сената по призыву профсоюзов прошли манифестации мигрантов, занятых в уборке улиц, ресторанных кухнях, службах доставки. Реформа не дает гарантий быстрой легализации положения тех иностранных работников, которые не смогли оформить вид на жительство. Вместо автоматической легализации, которой они добивались, законопроект предусматривает рассмотрение каждого случая в отдельности префектами департаментов, которые должны будут принимать решения в зависимости от оценки реального рабочего вклада мигранта, его социальной вовлеченности в общество, соблюдения общественного порядка. Во внимание рекомендуется также принимать образ жизни и приверженность ценностям Франции.

Сомнения бизнеса

В деловом мире критикуют проект за то, что он не учитывает интересы экономики. Так, глава движения предпринимателей Medef Патрик Мартен в эфире Radio Classique заявил, что французская экономика будет остро нуждаться в иностранных работниках в ближайшие десятилетия (в период до 2050 года потребность составит 3,9 млн иностранцев). Он отметил, что доля населения в активном возрасте начнет снижаться в 2036 году, а платежеспособность социальной системы (пенсии, пособия по безработице, здравоохранение) прямо зависит от числа активно занятых в экономике людей. Он также добавил, что политические партии, определяя нормы будущего закона, не проконсультировались с его организацией, которая объединяет руководителей 190 тыс. французских предприятий.

Встревожены новым законом и в университетской среде, где считают "плохой идеей" установление денежного залога для иностранных студентов, обязывающего их вернуться на родину по завершении учебы во Франции. В коммюнике, с которым они выступили 20 декабря, 60 президентов французских университетов, в том числе парижской Сорбонны, выразили мнение, что новый закон "атакует ценности, на которых основаны французские университеты: универсализм, открытость, свобода и плодотворное распространение знаний в духе традиций Просвещения". По мнению представителей высшего образования, предлагаемые меры "угрожают международной конкурентоспособности страны".

Между Сциллой и Харибдой

Макрон обещал, что в начале нового года проведет диалог с французами. Пока форма этого общения не определена. Политические аналитики объясняют необходимость такого диалога тем, что ранее Елисейский дворец обладал относительным большинством в парламенте, но теперь у него в реальности этого нет, что создает для правящего лагеря серьезную проблему. Прежде властям удавалось преодолевать кризисы с помощью переформирования правительства и расширения его партийной основы — будет ли этой меры достаточно, чтобы восстановить баланс сил на этот раз?

В кругах аналитиков нет единства на счет того, будут ли перестановки включать отставку премьер-министра Борн, которая находится на посту во дворце Матиньон с мая 2022 года. Глава кабинета на протяжении 2023 года демонстрировала хладнокровие в сложных ситуациях и смогла провести правительственный корабль между Сциллой и Харибдой. Тем не менее в Париже распространено мнение, что смена премьера позволила бы динамизировать кампанию правящей партии в преддверии июньских выборов в Европейский парламент и придать новое дыхание второй президентской пятилетке Макрона.

Среди возможных преемников Элизабет Борн во главе кабинета называют 54-летнего руководителя экономического блока правительства Брюно Ле Мэра, 41-летнего главу МВД Жеральда Дарманена и 37-летнего министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. Правда, эти политики могут пожертвовать премьерскими амбициями ради перспективы наследовать главе государства в Елисейском дворце на президентских выборах в 2027 году.

Действующее законодательство не позволяет Макрону, которому 21 декабря исполнилось 46 лет, баллотироваться в третий раз. Но тяжелая ноша премьера редко добавляет популярности политику, занятость текущими проблемами оставляет мало времени для подготовки к борьбе за Елисейский дворец. На этот счет ярким свидетельством в истории Франции является Жак Шабан-Дельмас, один из руководителей французского Сопротивления и популярный мэр Бордо, на протяжении трех лет (1969–1972) возглавлявший правительство: "При нынешней системе власти все, что удается, ставится в заслугу президенту республики, а виновным в провалах считают премьер-министра. Мне пришлось убедиться в этом по прошествии некоторого времени".

Таким образом, вопрос с возможным преемником премьер-министра пока не решен. Вполне вероятно, что Макрон после дополнительных размышлений склонится к выводу, что лучше оставить во дворце Матиньон Борн, все более уверенно действующую на поле боя в парламенте.