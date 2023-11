Про демографию: почему в Америке рождается все меньше детей

© AP Photo/ Mel Evans

"И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили", — писал в свое время об Америке наш великий соотечественник Иосиф Бродский. С тех пор прошло полвека; по статистике, автопром США потихоньку сдает позиции под натиском импорта, но все же и собственные авто американцы продолжают пока производить достаточно исправно. А вот детей они теперь делают явно меньше прежнего, и это начинает их тревожить.

Спад не за горами

На днях Бюро переписи США обновило свои демографические прогнозы до конца текущего столетия и предупредило, что к 2080 году численность населения страны достигнет пика — около 370 млн человек против нынешних 335 млн, — а после этого начнет снижаться, примерно до 366 млн человек в 2100 году. Более того, это лишь "наиболее вероятный" сценарий, исходящий из сохранения достаточно высокого уровня иммиграции. При низком же ее уровне население США к концу века составит 319 млн человек, а при нулевом — вообще лишь 226 млн. Причем в последнем случае снижения численности населения относительно нынешнего размера можно ожидать уже скоро.

По этим же оценкам, население США будет быстро стареть. Уже к 2029 году людей в возрасте "65+" в Америке станет больше, чем детей и подростков до 18 лет. Бюро переписи считает, что к наступлению нового века за океаном доля престарелых достигнет 29,1%, а несовершеннолетних — 16,4%. На сегодняшний день в большинстве штатов США совершеннолетие наступает в 18 лет.

Конечно, все это лишь предположения, но исходящие от специалистов, обоснованные и к тому же звучащие уже не первый год. Еще пять лет назад телеканал NBC News выпустил комментарий, озаглавленный почти по Бродскому: "Американцы делают недостаточно детей для самовоспроизводства". "Чтобы население самовоспроизводилось на нынешнем уровне, нужен "суммарный коэффициент рождаемости" (СКР, "total fertility rate") в размере 2,1 тыс. рождений на 1 тыс. женщин детородного возраста, — поясняли журналисты со ссылкой на экспертов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC) в Атланте. — Но, по последним данным, ныне этот показатель равен лишь 1,765 тыс., т.е. на 16% меньше, чем нужно для поддержания стабильной численности населения без добавок за счет иммиграции".

"Затяжное снижение рождаемости"

С тех пор ситуация продолжала ухудшаться. Теперь газета The Wall Street Journal (WSJ) в эссе "Почему американцы заводят меньше детей" указывает, что, по состоянию на 2021 год, тот же коэффициент снизился в США до 1,66 (в статистике его обычно округляют с тысяч до единиц, хотя это порой и выглядит нелепо: вроде как "полтора землекопа" из мультяшной "страны невыученных уроков").

Так или иначе, издание констатирует, что "число новорожденных в США начало быстро падать (plummeting) 15 лет назад и с тех пор не восстанавливается". "То, что поначалу казалось временной заминкой, вызванной финансовым кризисом 2008 года, превращается в затяжное снижение рождаемости, — указывается в публикации. — По предварительным данным, за прошлый год в США появились на свет около 3,66 млн детей; это на 15% меньше, чем в 2007 году, хотя женщин детородного возраста теперь на 9% больше".

По свидетельству газеты, считающейся рупором деловых кругов США, "этот спад удивляет демографов и тревожит экономистов". "Как они утверждают, долгосрочные геополитические преимущества Америки зиждятся на изобильном слое (pool) молодых людей, — поясняет она. — Без них экономика США будет сковываться растущей нехваткой трудящихся, занимающих рабочие места и оплачивающих программы социального обеспечения престарелых".

Упаковка для "пылесоса"

Для экономистов и социологов все это само собой разумеется. Я бы вслед за газетой подчеркнул геополитический аспект. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в недавней установочной статье "Истоки американской мощи: внешняя политика для изменившегося мира" в журнале Foreign Affairs указывал, что "национальная мощь" опирается на "демографию, географию и природные ресурсы"; к числу "фундаментальных факторов силы" (underlying strengths) США он относил прежде всего "растущее население, изобильные ресурсы и открытое общество, привлекающее таланты и инвестиции".

Что ж, даже спорить не стану. Скажу лишь, что, по-моему, это просто нарядная пропагандистская упаковка для того самого "американского пылесоса", который выкачивает со всего света чужие мозги, таланты и деньги. Именно с его помощью Вашингтон и в самом деле всегда старался поддерживать свое глобальное "лидерство", т.е. доминирование.

Заодно, поскольку мы упоминали о ключевой роли иммиграции, нельзя не отметить, что характер ее давно изменился. Люди едут уже не столько за свободой, сколько за благосостоянием, понимаемым как возможность получить поддержку от богатого государства; условно говоря, "рвачей и выжиг" сменили "нахлебники". Политически это считается выгодным для правящей Демократической партии США; именно поэтому республиканская оппозиция настаивает на необходимости перекрыть приток нелегальных мигрантов через границу, а лидер республиканцев Дональд Трамп грозит в случае возвращения к власти устроить массовую депортацию.

Разрыв между мечтами и реальностью

Задаваясь вопросом, почему американки стали меньше рожать, WSJ сводит его к дилемме: не хотят или не могут? И приходит к выводу, что скорее не могут: жизнь не позволяет. В качестве наглядного примера приводится некая Летиция Куайлс, 36-летняя бывшая "административная помощница" из Уэст-Хейвена (штат Коннектикут). Муж у нее — "координатор по ATM" (я даже не очень представляю себе, что это за работа — скорее всего, техник по обслуживанию банкоматов). Когда они 10 лет назад решили пожениться, мечтали завести двух детей, но теперь безработная секретарша сокрушается: "Нам на себя-то едва хватает; какой уж тут ребенок!"

История типичная: согласно публикации, социологи подтверждают, что мечты-то у нынешнего среднего по возрасту поколения в США примерно такие же, как и у предыдущих. Но вот разрыв между мечтами и реальностью, "между желаемым женщиной числом детей и реальным размером семьи" — "существенно увеличился". "Недостача" составляет в среднем примерно по одному ребенку на каждую реальную или потенциальную американскую маму.

"Эти данные отражают растущий консенсус среди демографов: для многих американцев экономические и социальные преграды становятся непреодолимыми препятствиями для обзаведения детьми, — пишет WSJ. — Молодые взрослые не могут себе позволить купить такой же приличный дом, как у их родителей, или платить за присмотр за детьми (childcare), пока сами еще рассчитываются с долгами по студенческим займам. Многие мужчины не в состоянии брать на себя заботу о семье, поскольку зарплаты у "синих воротничков" ниже, да и занятость сократилась. Больше женщин не находят подходящего партнера, поскольку с повышением их собственного образовательного и экономического статуса им труднее встретить мужчину, отвечающего их ожиданиям".

Правда, наряду с проблемами есть и важный позитивный фактор, ведущий к снижению рождаемости в США. По сравнению с пиковым показателем 1991 года юные американки в возрасте до 20 лет (teens) рожают теперь на 78% реже. "Лучший доступ к контрацепции… помогает сокращать число внеплановых беременностей, толкающих самых молодых женщин к тому, чтобы прекращать учебу и рожать детей до того, как они к этому готовы", — поясняет газета. Ныне медианный возраст рождения первого ребенка в США — 30 лет; это на три года позже, чем в 1990 году.

"Этично" ли иметь детей?

За исключением конкретных цифр ничего особо нового во всем этом для меня нет. Если среди мотивов бездетности меня что-то и удивило, так разве что пассаж про "аморальность" родительства как такового. "Некоторые молодые люди говорят, что, оставаясь бездетными, они помогают решать глобальные проблемы, — пишет WSJ. — "Мне кажется почти неэтичным даже обзаводиться детьми, учитывая, как выглядит будущее: изменение климата, нехватка ресурсов и все такое", — сказала Кара Паттуло, 31-летняя специалист по городскому и экологическому планированию, живущая со своим бойфрендом в Чикаго. Взамен она, как ей представляется, может со временем взять на воспитание приемных детей или так и остаться бездетной".

Признаюсь, мне не очень понятно, как все это сочетается с традиционными представлениями об "американской мечте" о лучшей жизни для каждого нового поколения — да и вообще о разделении рода человеческого на мужчин и женщин и семейном счастье как таковом. Но ведь эти представления меняются у нас на глазах, причем, на мой взгляд, по большей части не в лучшую сторону. Вот мой недавний текст о том, как разнятся в России и США мечты и грезы. Вот потрясающая публичная исповедь несостоявшегося американского трансгендера Хлои Коул. Читайте: там и про бездетность, и про одиночество; и про то, что коверкает людям жизнь, и про то, что делает ее по-настоящему счастливой.

А по поводу снижения рождаемости за океаном добавлю, что, по данным того же Бюро переписи, в 2021 году число домовладений, принадлежащих однополым парам (same-sex couple households), впервые перевалило в США за миллион и достигло 1,2 млн. Тут, как говорится, без комментариев. И еще уточню: в нынешнем разговоре о бездетности я в основном опираюсь на эссе в консервативной WSJ, но легко могу привести схожие публикации и в либеральных The New York Times или The Washington Post.

"Беби-бонусы"?

Как известно, в паре с классическим "Кто виноват?" всегда выступает вопрос "Что делать?". По свидетельству WSJ, политическое руководство США уже озабочено поисками решения проблемы снижения рождаемости. "Президент Джо Байден предлагает ряд мер, направленных на поддержку родителей, включая оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, субсидирование и федеральное финансирование дошкольного воспитания; хотя эти меры тормозятся оппозицией со стороны законодателей, считающих их слишком дорогостоящими, — пишет издание. — Бывший президент Дональд Трамп, пытающийся вернуться в 2024 году в Белый дом, недавно выступил за выплату "беби-бонусов" (baby bonuses, т.е. премиальных вознаграждений за новорожденных — прим. авт.), чтобы стимулировать репродуктивный бум".

Согласитесь, читать это даже приятно, поскольку у нас в России уже есть и материнский капитал, и множество других форм поддержки семей с детьми. А у американцев и близко нет ничего подобного, что им и аукается; особенно остро они это ощутили в недавние пандемийные годы. Кстати, глава нашего Минздрава Михаил Мурашко на днях сказал, что и младенческая смертность у нас сейчас почти на 20% ниже, чем в США.

Впрочем, про наш опыт WSJ, разумеется, не пишет, а в качестве позитивных зарубежных примеров приводит Францию, "давно инвестирующую в политику стимулирования рождаемости, включая субсидирование ухода за детьми", и Венгрию, где "женщин в возрасте до 30 лет, имеющих ребенка, недавно освободили от уплаты личного подоходного налога".

Но прежде всего издание подчеркивает, что во многих местах положение с рождаемостью даже хуже, чем в США. Так, по его словам, "в Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости упал в 2020 году до мирового [анти]рекорда в 0,84, а с тех пор опустился и до 0,78. В Италии СКР снизился в прошлом году до 1,24. В Китае в 2022 году впервые за несколько десятилетий численность населения уменьшилась, поскольку там коэффициент рождаемости много лет не достигает уровня самовоспроизводства". Специалисты в США со ссылкой на оценки Всемирного банка указывают, что "2020-е могут стать вторым подряд "потерянным десятилетием" для глобального экономического роста, во многом из-за ухудшающейся демографии".

"Пока нечем похвастаться"

В России демография — важнейший приоритет; одноименный национальный проект постоянно находится в центре внимания высшего руководства страны. Вот буквально на днях тема вновь обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ. Один из общественников предложил ввести понятие "стратегия демографической безопасности"; Путин выразил сомнение в том, "нужно ли все погружать в Совет безопасности"; но обещал об этом "еще подумать, потому что вопрос чрезвычайно важный для будущего нашего государства".

Мне это напомнило, как в годы долгой работы за океаном я иногда в публичных выступлениях говорил, что знаю один из важных секретов российского лидера. Американцы невольно навостряли уши, а я пояснял: "Он платит женщинам за то, чтобы те рожали побольше детей. Чтобы в России становилось больше народу. И я как русский человек могу это только одобрять и поддерживать".

Теперь, вернувшись домой и поездив по родной стране, я считаю, что демография для нас при наших бескрайних просторах даже важнее, чем мне представлялось. Стараюсь вникать в эту тему и помню, как Путин ставил задачу довести у нас СКР к 2024 году до 1,7. В мае прошлого года президент говорил, что, "наверное, нам пока нечем похвастаться, это 1,51, но тем не менее мы темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили".

Экспертная и официальная оценки

В 2020 году на Гайдаровском форуме мне повезло познакомиться с демографом Сергеем Щербовым — нашим экспертом мирового уровня, работающим в Международном институте прикладного системного анализа в Австрии. Теперь на мою просьбу о комментариях по поводу новых заокеанских прогнозов он ответил, что, на его взгляд, американцев вряд ли и впрямь тревожит вопрос падения численности населения после 2080 года ("если она вообще будет падать").

По мнению специалиста, на сегодняшний день основная демографическая проблема для США — это "опиоидная смертность и частично связанная с этим стагнация продолжительности жизни". "Ну и ковид тоже добавил смертей", — напомнил он. Рост смертности от передозировки опиоидов наблюдается в США с 1990-х годов; его признают общенациональным кризисом и нередко именуют "эпидемией".

Для России Щербов прежде называл главным приоритетом в сфере демографии "сверхсмертность" мужчин среднего возраста. Теперь он написал, что с ней "особо ничего не изменилось, только ковид еще добавил". "Ну и рождаемость еще снизилась и в 2022 году [находилась] где-то на уровне 1,41", — констатировал специалист.

Росстат, в свою очередь, на основе результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре — ноябре 2021 года, прогнозирует, что рождаемость в стране будет снижаться с 2023 по 2027 год, а с 2028 года начнет расти. В итоге число родившихся на тысячу населения увеличится с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году. Ожидается, что СКР за этот же период вырастет на 0,292 — до 1,663 в 2045 году. При этом численность населения России к 2046 году составит 138,77 млн человек против 146,45 млн в начале 2023 года.

Конечно, звучит это не очень оптимистично. Но нам ведь не впервой выбираться из демографических ям. И тем больше у нас оснований ценить буквально каждого человека, особенно главную, на мой взгляд, опору, надежду и красу России — наших женщин. Жен, матерей, дочерей и сестер. Мне и в русских сказках всегда казалась главной героиней Василиса Премудрая.

А об утрате человеческой жизни Бродский писал, что "только размер потери и делает смертного равным Богу". Берегите, пожалуйста, себя и своих.