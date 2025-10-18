Мнение

Редкий "Томагавк" долетит до середины Днепра. Видны ли крылатые ракеты на фоне "шатдауна"?

Андрей Шитов — про то, как новые планы Путина и Трампа выглядят в свете внутриполитических распрей в США

Выступая в понедельник, 13 октября, в Иерусалиме с победной речью по поводу израильско-палестинской сделки по Газе, президент США Дональд Трамп указал, что следом намерен перенацелить свои миротворческие усилия на Россию и Украину. "Прежде всего нам надо доделать дело с Россией, — сказал он, обращаясь к своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу. — Надо это сделать. Если не возражаешь, Стив, давай сфокусируемся прежде всего на России, ладно?"

Сказано — сделано; тем более, что в Москве такой настрой встречает полное понимание. В четверг по российской инициативе состоялся очередной продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с Трампом, по итогам которого было объявлено об их скорой новой очной встрече в Будапеште. Поскольку речь шла и о перспективах экономического и инвестиционного сотрудничества, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев по итогам даже предложил соединить наши страны "туннелем Путина-Трампа", выходящим на Аляску через Берингов пролив.

Все это стало сюрпризом — надо полагать, неприятным — для главы киевского режима Владимира Зеленского. Тот как раз направлялся в Вашингтон для собственного очередного визита в Белый дом с протянутой рукой — просить оружия. Как писал аналитический портал Axios, по прибытии на базу ВВС США "Эндрюс" в штате Мэриленд украинская делегация "была удивлена объявлением Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза".

В итоге пресловутых "Томагавков" — дальнобойных американских крылатых ракет, о которых перед этим все только и говорили, — Зеленскому так и не дали. Правда, с оговоркой "пока", то есть полностью дверь не закрыли — памятуя, видимо, о еще предстоящих переговорах с Россией, где могут понадобиться разные козыри. Но так или иначе, на фоне этих ожидаемых переговоров (да и дружеского общения Трампа с Путиным по телефону) сам по себе вояж украинцев за океан почти целиком обесценился. И, по большому счету, это главное, что о нем действительно нужно знать.

Танцы вокруг бюджета

А вот намерения и мотивацию США нам по тем же причинам желательно понимать и учитывать во всех подробностях. Включая внутриполитическую ситуацию, поскольку американцы, по моему убеждению, всегда и во всем танцуют прежде всего от своей домашней "печки".

Ситуация эта сейчас почти парадоксальная. С одной стороны, страна уже почти три недели находится в состоянии бюджетного кризиса, поскольку федеральный бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября, до сих пор не принят. Соответственно, исполнительная власть вынуждена принимать чрезвычайные меры, чтобы продолжать платить хотя бы силовикам и сотрудникам других жизненно важных федеральных министерств и ведомств. Звучат предупреждения, что для массы госслужащих нынешние вынужденные отпуска могут остаться неоплаченными, а многим и вовсе светят перманентные увольнения в рамках политики целенаправленного сокращения штатов (Reduction in Force, RIF).

По оценкам Минфина США, "шатдаун", как за океаном принято именовать приостановку деятельности правительства, обходится стране в $15 млрд в неделю в виде недополученных доходов. Изначально глава финансового ведомства Скотт Бессент публично говорил о ежесуточных потерях на ту же сумму; позже подчиненные его аккуратно поправили, но убытки, конечно, все равно астрономические.

С другой стороны, однако, в публичном информационном пространстве США особой паники по поводу всего этого не наблюдается. Наоборот, обе ведущие политические партии (правящая Республиканская, чей символ — красный слон, и оппозиционная Демократическая, символ — синий осел) фактически затягивают кризис, отказываясь идти на компромисс по политически спорным вопросам.

Главный камень преткновения — финансирование программ медицинского обслуживания населения, принятых при прошлой демократической администрации Барака Обамы. "Синие" настаивают на их продлении, "красные" — на радикальном сокращении, прежде всего для того, чтобы казенные средства не тратились на "понаехавших" в страну нелегальных мигрантов. В итоге уже добрый десяток попыток провести через Конгресс необходимые бюджетные резолюции окончились безрезультатно. А СМИ в массе своей воспринимают это, вроде как нечто само собой разумеющееся.

Откуда "невозмутимость"?

Консервативные наблюдатели считают, что такое спокойствие — само по себе красноречивый симптом. Сетевое деловое издание Issues & Insights посвятило данной теме редакционную статью, в которой сравнило панические заголовки конца 2018 года (тогда более чем месячный "шатдаун" был вызван спорами вокруг трамповской стены на южной границе США) с нынешними — вполне спокойными, и задалось вопросом: "С чего бы это традиционные СМИ столь невозмутимы (blasé)?"

И само себе ответило: "Да с того, что нынешний ["шатдаун"] на 100% обусловлен позицией демократов", а "целая армада карманных (water-carrying) журналистов их обслуживает". В подтверждение приведены цитата из The Washington Post о размеренной работе Конгресса и самодовольное замечание лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера: "Для нас все [становится] только лучше день ото дня".

Далее, конечно, логично спросить: а почему лучше-то? С какой стати самим "синим" настаивать "на финансировании медицинского обслуживания для нелегалов"? "По двум причинам, — отвечает еще один консервативный сетевой рупор The American Leviathan. — Во-первых, потому, что им надо и далее создавать новую демографическую базу для политической власти; вот они и содержат нелегалов на средства наших [американских] программ социального обеспечения ради упрочения позиций Демпартии. Во-вторых, они это делают потому, что этого требует их леворадикальная база, а колеблющиеся в партийном руководстве сознают, что им предстоят праймериз (отборочный внутрипартийный этап выдвижения кандидатов — прим. авт.) перед выборами 2026 года".

Выгодный контраст?

Хорошо. А что же "красные" республиканцы? Как они, контролирующие на данный момент и Белый дом, и обе палаты Конгресса, на все это смотрят? А вот как — с удовольствием! По свидетельству правоцентристского политологического портала RCP, "Белый дом в восторге от контраста: Трамп добивается сделки по Газе, а демократы продолжают "шатдаун".

Более того, британская The Telegraph полагает, что Трамп своим "октябрьским сюрпризом" по Газе "пустил под откос гонку по выборам мэра Нью-Йорка". Город считается в США одним из главных оплотов либерализма. Голосование там предстоит уже 4 ноября, лидирует в гонке социал-демократ Зохран Мамдани, которого Трамп не раз публично называл "коммунистом". Он позволяет себе публичную критику властей Израиля (вплоть до обвинений в геноциде) и даже грозит премьер-министру Биньямину Нетаньяху арестом в случае приезда в Нью-Йорк.

В мегаполисе на Гудзоне, как известно, располагается штаб-квартира ООН, а для действующего президента США это еще и родной город, так что голосование там имеет важное политическое и символическое значение. Конечно, Трампу вряд ли удастся вообще опустить перед Мамдани шлагбаум, но и контрастное противопоставление их политических позиций, по убеждению "партии слона", в любом случае идет ей только на пользу.

В целом американские "красные" убеждены, что теснят "синих" по всем фронтам. Тот же The American Leviathan указывает, что по партийной регистрации избирателей в стране с 2020 года произошел "4,5-миллионный сдвиг в пользу республиканцев". В качестве примера "сейсмических подвижек в колеблющихся штатах" приводится Северная Каролина, где, согласно публикации, "в 2016 году демократы имели по партийной регистрации превосходство более чем в 600 тыс. человек", а "теперь — лишь более семи тысяч".

На чьей стороне время?

Схожие тенденции видит и политологический портал Axios, старающийся выступать с надпартийных позиций. По его словам, "политические оперативники Белого дома велят республиканцам в Конгрессе твердо держать позиции по "шатдауну" правительства, поскольку и внутренние, и внешние опросы показывают, что поддержка демократов ослабевает".

Согласно публикации, по "внутренним", то есть служебным опросам Белого дома, сейчас 44% американцев винят в "шатдауне" партию власти, а 38% — оппозицию. Но еще две недели назад демократы имели по этому показателю превосходство в 13 процентных пунктов, то есть с тех пор оно сократилось более чем вдвое.

На сегодняшний день, по словам Axios, совокупный рейтинг демократов в Конгрессе составляет минус 21% (33% позитивных отзывов при 54% негативных). У республиканцев он тоже отрицательный, но все же лишь минус 8%. "Время на нашей стороне", — сказал изданию чиновник, поделившийся служебной информацией об опросах.

Не солоно хлебавши

Трамп, как известно, нескрываемо мечтает о Нобелевской премии мира и вообще об официальном признании в качестве миротворца. Но для него и его команды, по их убеждению, работа на данном направлении еще и политически выгодна — хотя бы для наглядного контраста с оппозицией. Ведь даже такие непримиримые "трампоненавистники", как экс-президенты США Джо Байден и Билл Клинтон, да и многие другие видные демократы, вынуждены были публично хвалить его "мирную сделку" по Газе.

Конечно, по стандартной оговорке заокеанских бизнес-консультантов, "прошлые показатели — не гарантия будущих результатов". Но все же миротворческие успехи Трампа — и уже достигнутые, и предвкушаемые им и его сторонниками — позволяют с большей надеждой ожидать и предстоящих встреч и переговоров.

Правда, еще Печорин у Лермонтова говорил Грушницкому: "Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?" И я согласен, что опираться просто на упования было бы странно.

Но ведь и дело делается. Про "Томагавки" новая мантра Трампа — что они Америке и самой нужны, на всех не напасешься. К тому же делиться ими с Киевом он пока не хочет, чтобы не мешать дипломатическому процессу. Так что Зеленский возвращается восвояси с пустыми руками. Как у нас говорят, не солоно хлебавши. Поделом вору и мука…

