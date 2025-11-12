Мнение

Зачем Евросоюзу вторая разведка и как ее применит Еврокомиссия?

Денис Дубровин — о том, кто мог слить информацию о новой разведывательной структуре в ЕС и что дает инициатива Урсуле фон дер Ляйен и забирает у Каи Каллас

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Nicolas Economou via Reuters Connect

Утечка в газете Financial Times о планах создания новой разведывательной структуры ЕС, фактически подчиняющейся главе Еврокомиссии, неожиданно быстро и без колебаний была подтверждена самой ЕК 11 ноября. На первый взгляд, для Еврокомиссии, которая взяла курс на превращение прежнего Евросоюза в военизированное псевдогосударство, готовящееся к некому военному противостоянию с Россией, создание собственной разведки вполне логично. Если бы не два но.

Во-первых, среди институтов ЕС уже есть разведструктура (в составе дипслужбы Евросоюза, подчиненной Кае Каллас), причем формально с точно такими же функциями, как и те, что Еврокомиссия прочит новой службе. Во-вторых, ЕК вообще не имеет легальных полномочий заниматься разведкой, эти компетенции находятся в руках национальных правительств стран ЕС. Пока находятся.

Вопрос и ответ

Итак, что же такое и зачем решила создать Еврокомиссия? Делая первый шаг по формированию зародыша соответствующей спецслужбы, это ослабит и без того не сильные позиции Каллас и расширит уже весьма обширные полномочия Урсулы фон дер Ляйен. Эта структура станет инструментом для распространения контроля и влияния Еврокомиссии на национальные спецслужбы стран ЕС.

Все вместе это позволит ЕК в перспективе явочным порядком, без изменения законодательной базы Евросоюза, отобрать у государств ЕС часть их суверенных полномочий по ведению разведки. А в дальней перспективе при благоприятном для Брюсселя стечении обстоятельств и вовсе переключить на себя потоки разведывательной информации из столиц ЕС.

Слово Еврокомиссии

"В нынешней сложной геополитической обстановке Еврокомиссия изучает, как усилить свои разведывательные возможности. В рамках этого подхода изучается создание специализированной ячейки (отдела — прим. авт.) в рамках генсекретариата Еврокомиссии (структура по административному руководству всем аппаратом Еврокомиссии, подчиненная генсеку ЕК, который отчитывается напрямую перед главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен — прим. авт.). Эта ячейка будет играть ключевую роль в подготовке заседаний коллегии Еврокомиссии по вопросам безопасности", — заявил на брифинге 11 ноября представитель ЕК Балаш Уйвари. Он также подчеркнул, что подготовка этого решения находится "на ранней стадии" и новому разведотделу Еврокомиссии пока даже не придумали название.

Он и его начальница — глава пресс-службы ЕК Паула Пинью — попытались "успокоить", что эта ячейка "будет совсем маленькой", собственных агентов на полевые миссии отправлять не будет, да и агентов таких у нее не планируется вовсе. Она будет только обрабатывать информацию, которую получит от национальных разведок стран ЕС.

Пинью не дала ответа на вопрос, нужно ли Еврокомиссии получить юридические полномочия для создания этой структуры.

Конфликт этажей

Пинью также ушла от ответа на вопросы европейских журналистов, не приведет ли создание новой службы к конфликту между фон дер Ляйен и главой дипслужбы ЕС Каей Каллас. Отвечает за координацию разведслужб ЕС европейский Разведывательный и ситуационный центр (INTCEN).

Эта малозаметная в медийном поле структура была создана не вчера. Считается, что она появилась в 2012 году, но и эта дата не верна. В 2012-м появилось лишь современное название. А до этого служба существовала под видом антитеррористической ячейки ЕС, которая была создана в 2001 году. Первые 10 лет ей руководил британский дипломат Уильям Шэпкотт, затем бывшие главы разведок разных государств ЕС.

Служба располагает немалым числом сотрудников. Только в 2012 году их численность составляла около 70 специалистов, которых набрали главным образом из бывших сотрудников национальных разведок. Можно с уверенностью утверждать, что после 2014 года, а тем более после 2022-го их число существенно выросло, хотя официальные данные более не публиковались.

Функции этой структуры включают анализ данных национальных разведслужб и открытых источников, подготовку аналитических документов для руководства внешнеполитической службы ЕС, Совета ЕС и Еврокомиссии, проведение анализов рисков на заданных направлениях и поиск новых угроз. Иными словами, Еврокомиссия намерена создать под контролем фон дер Ляйен структуру, которая будет дублировать функции INTCEN, подчиняющейся Каллас. Выглядит как конфликт "этажей" Еврокомиссии, в состав которой входит внешнеполитическая служба ЕС.

На это в своей публикации, думаю, намекала и Financial Times, которая со ссылкой на источники сообщила, что руководители Разведывательного и ситуационного центра ЕС и представители дипслужбы Евросоюза якобы выступили против создания нового разведотдела при главе ЕК.

Но что интереснее, на мой взгляд, в материале Financial Times — замечание, что план создания нового ведомства не был доведен до всех государств ЕС. И британское издание ожидает, что "некоторые страны ЕС" будут сопротивляться таким инициативам.

Скажу больше, очень возможно, что именно кто-то из недовольных стран ЕС и слил эту информацию Financial Times.

Подчинение, а не война

Итак, конфликт этажей брюссельской бюрократии налицо, но едва ли он приведет к войне за полномочия между Каллас и фон дер Ляйен. Слишком разные весовые категории.

Чтобы хотя бы попытаться противостоять своей прямой начальнице, Каллас нужна очень серьезная поддержка, которую ей теоретически могли бы оказать несколько крупных стран ЕС, если бы они солидарно выступили против разведывательной инициативы фон дер Ляйен. Но отношения Каллас с ведущими участниками Евросоюза очень непростые. Ввиду недостатка компетентности Каллас не пользуется авторитетом даже внутри своей службы — у карьерных дипломатов Франции, Германии, Италии, Испании и других, которые оказались под ее началом. И это отношение распространяется на столицы ЕС.

Каллас, думаю, вполне осознает свою непростую ситуацию и прекрасно понимает, что на своем посту она остается главным образом за счет полной лояльности фон дер Ляйен. Та и обеспечивает ей поддержку. Жива в памяти и судьба еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который имел неосторожность дискутировать с главой ЕК, заплатив за это своей европейской карьерой.

Инцидент Зельмайера

Кая Каллас, кстати, в октябре предприняла провальную попытку несколько усилить свои позиции в Брюсселе, когда попыталась назначить на один из ключевых постов в своей службе немца Мартина Зельмайера.

О Зельмайере ходят легенды. Politico называло его не иначе, как "монстром из Берлемона" (здание в Евроквартале Брюсселя, где располагается всемогущий генсекретариат ЕК). Зельмайер служил в Еврокомиссии с 2004 года, а в период с 2014 по 2018 год возглавлял аппарат прошлого главы Жан-Клода Юнкера. В этот период Зельмайер считался самым влиятельным чиновником Брюсселя, многие специалисты считали, что его воздействие на работу Еврокомиссии было даже большим, чем у самого Юнкера.

В 2018–2019 годах Зельмайер был генсеком ЕК, то есть руководителем всей административной службы Еврокомиссии, что стало зенитом его карьеры.

Практически первое, что сделала Урсула фон дер Ляйен после прихода в ЕК в ноябре 2019 года, — буквально вышвырнула Зельмайера из своей службы. Правда, с полным соблюдением приличий, отправив его постоянным представителем ЕС в Ватикан. Чиновника с таким опытом, влиянием и связями она автоматически воспринимала как угрозу персонально для себя.

Поэтому мало для кого в Брюсселе стало сюрпризом, что администрация Еврокомиссии мгновенно вмешалась и заблокировала назначение Зельмайера в руководство дипслужбы ЕС. Сейчас рассматривается его назначение на пост спецпредставителя ЕС по религиозным свободам, что является едва ли не более дальней ссылкой, чем послом в Ватикан.

Что касается личных позиций Каи Каллас и ее отношений с фон дер Ляйен, инцидент с Зельмайером в итоге не усилил, а подорвал и то и другое. Сейчас в ситуации с новой разведслужбой ЕК Каллас должна сделать все, чтобы не допустить углубления конфликта с фон дер Ляйен.

Поэтому на этом треке Каллас скорее поддержит главу Еврокомиссии, даже если это будет означать для нее перспективу снижения ее собственного административного веса.

Концентрация власти

Теперь ответ на главный вопрос: зачем вообще фон дер Ляйен все это?

Простой ответ о причинах большинства действий Еврокомиссии фон дер Ляйен заключается в двух словах: концентрация власти. С момента прихода в Брюссель фон дер Ляйен делает все, чтобы нарастить власть Еврокомиссии, отбирая полномочия у правительств ЕС, причем даже такие, которые по базовым документам сообщества находятся исключительно в руках стран-членов.

В пандемию COVID-19 она вырвала право на закупки вакцин от имени всего Евросоюза на триллионы евро. Затем фактически вынудила страны Евросоюза согласиться на создание механизма общих закупок СПГ под контролем ЕК (напомню, спровоцировав кризис цен на газ, вызванный просчетами "зеленой" энергетики ЕС, возложила за него ответственность на Россию). Нынешнюю милитаризацию Евросоюза она же начала с фантастической скоростью, перехватывая у стран ЕС полномочия по военной и военно-промышленной политике, которыми ранее никогда и ни при каких условиях Еврокомиссия не обладала.

Да, никаких соответствующих протоколов для взаимодействия национальных спецслужб с новой структурой сейчас не существует, поскольку у Еврокомиссии до настоящего момента не было полномочий в этой сфере (они есть в ограниченном объеме только у подчиненной ЕК внешнеполитической службы ЕС). А значит, Еврокомиссия постарается навязать странам ЕС такие формы взаимодействия с национальными спецслужбами, при которых они будут обязаны не просто делиться информацией с ЕК, а отчитываться перед ней.

И Еврокомиссия не просто сможет получать дополнительные объемы конфиденциальной информации. Главное в том, что ЕК получит сначала ограниченные, затем по мере развития этой структуры и механизмов работы с национальными разведками и все более обширные возможности влияния на работу разведок стран ЕС. А в перспективе, возможно, и прямого их контроля.

Если кому-то это покажется преувеличением, напомню, что по итогам острого кризиса еврозоны 2010–2014 годов (когда Греция оказалась на грани дефолта, а зона евро — на границе распада) Еврокомиссия получила право утверждать проекты национальных бюджетов государств Евросоюза. То есть входящие в ЕС 27 "суверенных" государств в середине каждого года должны представить в ЕК проекты своих бюджетов на следующий год. И ЕК может потребовать их корректировок. Лишь после такого согласования бюджеты идут на утверждение в национальные парламенты. Процедура носит название "европейский семестр".

Таким образом, сопротивляться страны ЕС (особенно крупные) новой разведывательной инициативе Еврокомиссии должны серьезно. Другой вопрос, получится ли у них это.

А как же INTCEN?

Но, простите, зачем делать что-то новое, разве нельзя все это провернуть с помощью существующего Разведывательного и ситуационного центра ЕС?

Нет, нельзя. Это структура слишком низкого уровня — всего лишь один из рядовых отделов агентства Евросоюза. Это координационная структура, и ее низкий статус и устоявшиеся протоколы работы не дают ей необходимых возможностей. Она создана для горизонтального взаимодействия с национальными разведками. Новая структура должна будет взаимодействовать с ними иерархически — сверху вниз.

А самое главное в том, что INTCEN хоть и подчинен по административной лестнице в самом конечном счете главе Еврокомиссии, но по меньшей мере через три бюрократических этажа.

Карманная спецслужба

Думаю, любой жесткий лидер хочет иметь собственную карманную спецслужбу. Еврокомиссия и ее лидер, которую в коридорах Брюсселя за глаза (а кто-то, возможно, и в глаза) называют "королевой фон дер Ляйен" за ее авторитарный стиль, ведут интенсивный передел власти и ресурсов в Европе. Для них наличие своей спецслужбы совершенно необходимо. Пусть даже сначала она будет маленькой — это несоизмеримо лучше, чем никакой.

И не для борьбы с Россией, противостояние с которой фон дер Ляйен сделала основой и смыслом работы своей ЕК. Эта служба нужна ей для нейтрализации любых противников в борьбе за власть в Европе.

К слову, у нее под контролем уже есть собственная прокуратура. Да, я не оговорился, она называется Общественная прокуратура Европейского союза (EPPO). Согласно ее мандату, EPPO должна заниматься "расследованием сложных транснациональных преступлений, отмывания денег и трансграничной коррупции". Но есть одна маленькая деталь. Эта надгосударственная структура не имеет никакой юридической независимости — это агентство Еврокомиссии, подчиненное в конечном счете главе ЕК.

Кстати, именно эта структура обеспечила в январе 2025 года закрытие иска против Урсулы фон дер Ляйен в суде Льежа, где главу Еврокомиссии обвиняли в том числе в трансграничной коррупции при закупках вакцин от COVID-19, не прошедших клинические исследования.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru