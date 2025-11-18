Мнение

Больше не верим. Как вояж Карпина поставил под угрозу московское "Динамо"

Даниил Онищенко - об итогах работы тренера в московском клубе

Валерий Карпин © Степан Ноздрев/ ТАСС

Московское "Динамо" показало удивительную синхронность, объявив в понедельник об уходе сразу двух главных тренеров: Алексея Кудашова – в хоккее и Валерия Карпина – в футболе. На вопрос, в каком из этих решений было больше логики, каждый читатель может ответить по-своему, но приход Карпина разрушил бело-голубых изнутри.

Валерий Карпин приходил в "Динамо" в роли настоящего спасителя, перед которым поставили конкретную задачу – выиграть трофей. После пятого места в РПЛ под руководством Марцела Лички с безудержной атакой и обороной по праздникам клуб решил сменить тренера, стремясь добавить в игру команды баланса. Практика показала, что баланс оказался отрицательным.

Приверженец традиций испанского интенсивного футбола с высокой линией обороны с первых матчей стал прививать свою игровую философию. Для этих целей клуб приобрел защитника "Ростова" Максима Осипенко, экс-игрока ростовчан Бахтиёра Зайнутдинова и форварда Ивана Сергеева. Последний приходил в клуб с принципиальным желанием поработать с Карпиным. Единственный игрок, который был приобретен за рамками этой концепции, – бразилец Рубенс, ставший, пожалуй, самым удачным трансфером.



Высокая линия обороны быстро стала сбоить. И если в предсезонных матчах казалось, что убаюкивающая игра основного состава – это результат серьезных предсезонных нагрузок, то к первому же туру чемпионата страны против калининградской "Балтики" этот аргумент стремительно потерял актуальность.

Ничью в первом туре с вышедшей из Первой лиги "Балтикой" (1:1) при переполненных трибунах и с яркой шоу-программой по праву можно считать символом короткой, но насыщенной карпинской эпохи в "Динамо". Самым цельным действием в матче за бело-голубых отметилась собака-амбассадор Дора, нанесшая первый удар по мячу.

Чемпионат набирал ход, но вопросы к Карпину множились пропорционально пропущенным голам. Из стабильности в команде появились только грубейшие привозы в защите. Довольно быстро в заявку команды "из-за хронического повреждения" перестал попадать ошибающийся голкипер Андрей Лунев, поддержавший критику Карпина за совмещение, при котором тренер в одностороннем порядке мог покинуть клуб. Примерно с той же скоростью из игры "Динамо" исчез выход из обороны через пас, а футбол приобрел строго вертикальный характер с Денисом Макаровым в роли главной звезды. И даже короткая вспышка, которую болельщикам "Динамо" подарил приход Антона Миранчука, не привнесла оптимизма и субстантивности в общий рисунок игры.

Кабинетные войны

Карпин быстро занервничал. Уже 31 августа, после седьмого тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (0:1), специалист впервые заговорил об уходе. "Был разговор с руководством "Динамо" после моих слов. Сказали продолжать работать", – так объяснил свою реплику Карпин. И работа продолжилась. Травма Миранчука подкосила атаку бело-голубых, однако набор футболистов позволил команде оставаться в топе по создаваемым голевым моментам. Но плохая реализация и ошибки в обороне тянули назад. Как итог – 10-е место в РПЛ с 17 очками после 15 туров, график вылета в Первую лигу. Так где же все пошло не так?

2 октября клуб покинул председатель совета директоров Дмитрий Гафин. Во многом именно при его содействии выстраивалась новая система клуба с привлечением молодой аудитории на трибуны и двумя бронзовыми медалями РПЛ, одна из которых была добыта в проигранном матче за чемпионство с "Краснодаром". При Гафине в московское "Динамо" на пост спортивного директора был приглашен Желько Бувач – бывший помощник Юргена Клоппа, который взял на себя функции подписания новых игроков и поиска тренеров. Назначение себя оправдало – об этом говорят и результаты, и положительный трансферный бюджет. Но к назначению Карпина отношения не имел ни Гафин, ни Бувач – впервые клуб отошел от вектора, которого придерживался шесть лет.

Многие связывают уход Гафина с проигранной "кабинетной войной". По информации "Спорт-Экспресса", спортивный блок перестал оказывать влияние на трансферную политику клуба, а все решения принимались непосредственно Карпиным. Этому можно поверить. Достаточно взглянуть на список пришедших игроков и утекшие в СМИ планы о приобретении игроков "Ростова" Ильи Вахании и Виктора Мелехина.

Но второго "Ростова" не получилось. Трансферы Карпина загнали "Динамо" в яму. Клуб пригласил достаточно возрастных игроков, которых невозможно будет продать, тем самым нарушив появившуюся при Гафине трансферную структуру, когда бело-голубые брали молодых игроков, старались развивать и выгодно перепродавать. В качестве примера можно привести Себастьяна Шиманьского, Николо Моро и даже Хорхе Карраскаля, который Карпину оказался не нужен. Все продажи оценивались более чем в €10 млн. Из новых игроков, способных пойти на повышения в цене, – только бразилец Рубенс, кандидатура связки Гафин – Бувач. А главными активами так и остаются Бителло и Константин Тюкавин.

Чье решение оказалось верным, можно определить по месту "Динамо" в таблице РПЛ. Баланс не смогли найти даже в лазарете. Вместо вернувшегося после разрыва крестообразной связки Тюкавина список травмированных пополнили сразу четверо: Зайнутдинов, Миранчук, Макаров и Эль-Мехди Маухуб. Талантливая динамовская молодежь не получила настоящего шанса на развитие. А команду, как и в конце прошлого сезона, принимает Ролан Гусев.

Ставка на то, что тренер без опыта побед в предыдущих клубах принесет "Динамо", обремененному проклятием вдовы Александра Севидова, первый за 30 лет трофей – по-настоящему смелое решение. Но в погоне за мечтой руководство "Динамо", кажется, растеряло все то, что кропотливо строило шесть лет.

