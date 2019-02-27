Оплошность "малыша Марко". Кому на самом деле был адресован твит американского сенатора

Андрей Шитов — о том, как флоридский сенатор Марко Рубио целил в Венесуэлу, а попал в США

Кому на самом деле был адресован твит американского сенатора

Американский сенатор-республиканец из штата Флорида Марко Рубио всеми фибрами души ненавидит действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и рьяно добивается "смены режима" в Каракасе. Но получилось так, что своими неуклюжими действиями он разоблачил и поставил под удар прежде всего политику своей собственной страны. Любопытно, что на это обратили внимание и в России, и в самой Америке. В минувшие выходные Рубио опубликовал в Twitter серию фотографий, напоминающих о расправах над Муаммаром Каддафи в Ливии и Николае Чаушеску в Румынии, а также о суде в США над панамским руководителем генералом Мануэлем Норьегой. Подписей не было, но, как констатировала газета The Washington Post, "по мнению многих наблюдателей, снимки посылали Мадуро ясный сигнал о том, что его дни сочтены и что США об этом позаботятся". Историю надо знать Само по себе такое подстрекательство никакого удивления не вызывает. Родители и другие ближайшие родственники Рубио перебрались в США с Кубы, в том числе и в качестве беженцев после того, как на острове в середине прошлого века произошла революция. Так что ненависть к левым силам в Латинской Америке у него, можно сказать, в крови, да и в политике он по сей день опирается в основном на крайне правый, в том числе и эмигрантский электорат.

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Не удивительно и то, что для американского законодателя нет особой разницы между людьми, которых он считает свергнутыми диктаторами. Хотя, конечно, как член сенатского комитета по иностранным делам, Рубио мог бы и получше разбираться в сравнительно недавней политической истории мира. На что ему и указала во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии "про Чаушеску" она напомнила, что бывшего лидера Румынии сначала старательно обхаживали, а потом предали и фактически выдали на расправу его западные покровители. В целом Рубио, на ее взгляд, по сути расписался теперь "в исторической ответственности США за миллионы загубленных жизней в различных частях света". Правда, в момент казни Чаушеску, в 1989 году, нынешнему американскому сенатору было лишь 18 лет, и он только начинал учебу в колледже. Но когда в 2011 году в Ливии был буквально растерзан Каддафи, Рубио уже работал в Сенате, так что уж эта-то мученическая кончина в результате переворота, спровоцированного и поддержанного США, отчасти точно и на его совести. Кто сеет насилие и хаос Конечно, американский политический истеблишмент прямо своей вины не признает.

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Но демократическая оппозиция в США и близкие к ней СМИ хором пеняют Рубио на то, что он провел излишне откровенные, на их взгляд, исторические параллели. А полупризнания — тоже признания: еще дедушка Крылов писал, что "истина сноснее вполоткрыта". "Критики сразу принялись указывать, что разосланные Рубио послания, особенно про Каддафи, как раз и проясняют, почему Соединенным Штатам следует отказаться от рассмотрения военной интервенции (в Венесуэле), — пишет та же The Washington Post. — Ливию ведь раздирают насилие и политический хаос со времени свержения Каддафи в 2011 году при поддержке бомбардировочных ударов НАТО". Другое американское либеральное издание Slate озаглавило публикацию на эту же тему "Рубио своими руками отдает Мадуро в Венесуэле пропагандистскую победу, разослав жуткую картинку гибели Каддафи". "Благодаря Рубио, у Мадуро есть теперь дополнительное подтверждение того, что он, как он уверяет, является жертвой спонсируемого США переворота", — указывается в статье. Против "смены режима" Собственные выводы журналисты подкрепляют ссылками на мнение специалистов. Среди них, конечно, выделяется Мэтт Дасс — внешнеполитический советник сенатора Берни Сандерса, одного из фаворитов предстоящей президентской предвыборной гонки в Демократической партии США.

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"Рассылать такие послания может только глубоко ненормальный человек, — написал Дасс. — Но в то же время это потрясающий довод против смены режима при поддержке США". Кстати, сам Сандерс, открыто позиционирующийся в качестве социал-демократа, на днях публично напомнил, что "США свергали демократически избранные правительства в Чили, Бразилии, Гватемале и других странах по всему миру". Он высказался против новой интервенции в Венесуэле и отказался прямо назвать президента Мадуро диктатором. Привлек внимание и комментарий бывшего спичрайтера и внешнеполитического советника Барака Обамы в аппарате Белого дома Бена Родса. Он считает, что "даже если смена режима при поддержке США удастся (а это под большим сомнением), то это будет только началом череды вызовов". По его убеждению, "именно в этом должен заключаться урок Ливии, а не в том, чтобы по-детски бахвалиться перед Мадуро". Я был неплохо знаком с Родсом в период его работы в Белом доме и всегда держал его за очень умного человека. И нынешняя здравость его суждений, конечно, похвальна. Вот только где она была, когда ливийская трагедия только начиналась? Ведь тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон открыто глумилась над гибелью Каддафи. Перефразируя известный афоризм Юлия Цезаря, хвасталась ролью американцев: "Мы пришли, увидели, он умер". Спрашивается, чем это лучше вывешенных теперь Рубио фотографий? "Сигнал Ким Чен Ыну"? Американские аналитики указывают, что выходка флоридского сенатора осложняет решение внешнеполитических задач Вашингтона не только в Венесуэле.

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