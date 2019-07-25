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Мнение

Как не навредить ребенку при выборе профессии, а, наоборот, помочь? Три важных совета

НАЗАЙКИНСКАЯ Ольга 
Директор Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО
Ольга Назайкинская — о важности Gap year, ценности самоопределения и том, почему "вечные ценности" образования устарели

По словам замглавы Минпросвещения, около 70% детей выбирают профессию под давлением родителей, а влияние взрослых на принятие детьми решений становится все более опасным, потому что их опыт перестает быть релевантным для сегодняшнего дня. 

На первый взгляд кажется, что тревожиться не о чем, — родители всегда старались влиять на выбор профессии своих детей. Как же иначе? Однако озвученная Минпросвещения проблема касается не только взаимоотношений "отцов и детей", она снижает эффективность системы образования и оказывает негативное влияние на экономику в целом.

Старшее поколение не всегда учитывает изменения, происходящие на рынке труда, в экономике и социуме. Родители основываются на собственном опыте и примерах из жизни, которые им пришлось наблюдать. Они пытаются наложить свою картину мира на будущее молодого человека: ребенка принуждают либо "идти по стопам", если у родителей в жизни все сложилось хорошо, либо выбирать иную стезю, которую родители считают более выигрышной. Но воспроизвести технологический и экономический уклад прошлого века в жизни отдельно взятого молодого человека уже не получится. Многие вузы, по сути, готовят выпускников к рынкам и технологиям, которые либо уже не существуют, либо находятся на грани исчезновения. Некоторые направления пользуются повышенным спросом у абитуриентов (и их родителей), хотя мест для их последующей профессиональной самореализации нет либо скоро не станет. Например, ВНИИ труда, проанализировав данные Росстата, сделал вывод о том, что на рынке отсутствует  потребность в бухгалтерах и среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.

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Родительские страхи 

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что большинство родителей живет в постоянном стрессе, в ситуации изматывающей неопределенности, когда ребенку для будущей успешной жизни надо дать "то, не знаю что".  Со всех сторон они слышат про роботизацию, цифровизацию и скорое исчезновение многих профессий. Неудивительно, что в этой ситуации у них возникает искушение обратиться к "вечным ценностям". Просто в нашей стране в качестве таковых многим родителям до сих пор видятся профессии юриста, "банкира" или госслужащего.

Есть еще один популярный родительский страх — боязнь промедления. Многим кажется, что если ребенок не поступит в вуз сразу после окончания школы, то все пропало, клеймо неудачника останется с ним на всю жизнь. В результате под давлением родителей многие абитуриенты  поступают туда, где хватает баллов. Но до диплома доходят не все: ежегодно происходит много отчислений с первого-второго курсов. Студенты покидают бюджетные места, и получается, что вся огромная система образования сработала вхолостую. На этих местах могли бы учиться мотивированные люди, которые реально самоопределились в пользу этого профессионального направления.

Нужно понять один важный момент: ваш ребенок уже не сможет получить образование один раз на всю жизнь, как это было еще 20–30 лет назад.

Ему придется учиться снова и снова всю жизнь, менять специализацию, а возможно — профессию и сферу деятельности

Выбор "точки входа" важен, и происходить он должен осознанно. Неслучайно во всем мире семьи все чаще решаются на Gap year — паузу между школой и университетом, когда молодой человек получает возможность осмотреться, пройти стажировку, поработать, побыть волонтером и так далее. Все это дает возможность остановиться и подумать, попробовать много разного и сделать свой взрослый выбор. У нас в стране такие "паузы" не практикуются, в итоге либо молодой человек терпит нелюбимую учебу четыре года, подчиняясь воле родителей и мнению общественности, либо доходит до состояния "не могу так больше" и забирает документы на первом курсе.

Как помочь ребенку?

Здесь есть три важных момента. Во-первых, необходимо сохранить способность ребенка делать выбор и по-настоящему чего-то хотеть. Не секрет, что отсутствие и того и другого уже стало приметой многих семей, где родители серьезно относятся к развитию и учебе своих  детей. Выход один: у ребенка должна быть зона ответственности, где он может совершать ошибки и видеть, что получается в результате тех или иных решений. Без такого опыта ждать от молодого человека осознанного выбора придется очень и очень долго. Он так и останется "ребенком".

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Во-вторых, родителям стоит делать ставку не на узкую специализацию, а на максимально широкое образование — инженерное, гуманитарное, естественнонаучное и т.д. Желательно определить наклонности ребенка и найти школу с добротной классической программой по этому направлению. Школьную программу нужно дополнять максимально разнообразными кружками и секциями. Смысл в том, чтобы на основе всех своих знаний и навыков ребенок смог в будущем построить свою индивидуальную траекторию профессионального развития.

И наконец, в-третьих, любому ребенку пригодятся базовые навыки. Помимо самоорганизации, способности к самообучению и умения сотрудничать с другими людьми, в их число сегодня входит английский язык и основы программирования. Последнее уже не обсуждается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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