Проклятие геополитики. Использует ли Молдавия исторический шанс преодолеть кризис?

Валерий Демидецкий — о том, как сотрудничество РФ и Запада помогло избавить Молдавию от узурпировавшего власть олигарха и что будет дальше

Молдавия возвращается к нормальной жизни после острого кризиса, грозившего дестабилизацией по сценарию украинского майдана. Двоевластия и казавшихся неизбежными уличных столкновений и жертв удалось избежать благодаря вмешательству трех влиятельных игроков в регионе — России, ЕС и США. В отличие от привычного противостояния, здесь они оказались на одной стороне баррикады, поддержав президента Игоря Додона и правительство, которое создали депутаты выступающей за сближение с Россией Партии социалистов и проевропейского блока Аcum ("Сейчас"). Это заставило бежать из страны лидера правящей Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка, который узурпировал власть, играя на противоречиях Запада и России. Три флага у парламента Решающая роль Москвы, Брюсселя и Вашингтона проявилась 3 июня, когда в разгар переговоров о формировании нового правительства в Кишинев одновременно прилетели вице-премьер РФ Дмитрий Козак, еврокомиссар Йоханнес Хан и представитель Госдепартамента США Брэд Фреден. После переговоров с Додоном Козак заявил о важности честных выборов, дав понять, что в Москве не заинтересованы в сохранении у власти Плахотнюка, контролировавшего парламент, кабинет, а также, суды, выносившие решения исключительно в его личных интересах, и силовиков, подавлявших политических оппонентов, насаждая в обществе атмосферу страха. Свою карательную машину олигарх запустил на полную мощь 8 июня, когда для его отстранения были сформированы коалиция и кабинет во главе с одним из лидеров Аcum Майей Санду. За считаные минуты подконтрольный демократам Конституционный суд (КС) вынес серию решений, которые объявили действия новой власти незаконными. В парламенте отключили свет, звуковое и другое оборудование, здание покинул технический персонал. Прокурорам, как рассказал позже Додон, был отдан приказ готовить уголовные дела против народных избранников, их аресты. От неминуемой расправы депутатов спасли главы дипмиссий ЕС, России и США, которые, приехав в парламент, демонстративно выставили у его входа свои автомобили с флагами.

Описание Владимир Плахотнюк © Вадим Денисов/ТАСС

Но олигарх не хотел уступать — свезенные по его приказу в Кишинев демонстранты устроили шумные протесты с требованием отставки президента, которого обвинили в госизмене, и заблокировали правительство и другие госучреждения. После того как новые власти призвали собраться в Кишиневе своих сторонников, казалось, уличных столкновений не избежать. Однако вслед за Москвой о поддержке новой власти заявил Брюссель, другие европейские страны. Точку в противостоянии поставил визит к Плахотнюку посла США в Кишиневе Дерека Хогана, сделавшего ему предложение, от которого тот "не смог отказаться". После 15-минутной беседы с ним олигарх, еще недавно заверявший своих сторонников в полной поддержке со стороны Вашингтона, спешно бежал за границу вместе со своим ближайшим окружением, откуда объявил об отставке с поста лидера перешедшей в оппозицию Демпартии и сложении депутатского мандата. Но пообещал вернуться, когда "люди устанут от новой власти". Однако, чтобы не допустить этого, новое руководство запустило масштабный процесс обновления госструктур. "Его цель — демонтировать прежний режим, который называл себя проевропейским, а на самом деле был преступным", — рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС премьер Санду. Неудачи проевропейцев Правившая в Молдавии последние десять лет коалиция проевропейских партий пришла к власти после произошедшей в апреле 2009 года цветной революции в Кишиневе, в ходе которой разгромили и подожгли парламент и резиденцию главы государства. Лидеры коалиции пообещали гражданам скорое вступление в ЕС и заручились поддержкой Брюсселя и Вашингтона, где Молдавию тогда называли "историей успеха" и "лидером реформ" среди стран созданного в 2008 году проекта Восточного партнерства.

Описание Участники митинга у Дома правительства в Кишиневе, апрель 2009 года © Вадим Денисов/ТАСС

Однако вскоре выяснилось, что в обозримом будущем членство в ЕС республике не светит, а правление проевропейского альянса обернулось ухудшением и без того тяжелой экономической ситуации, грубыми нарушениями закона и конституции, чехардой политических кризисов и громких коррупционных скандалов. Чтобы гасить их, в Кишиневе то и дело высаживался десант чиновников из Брюсселя, которые в ультимативной форме заставляли лидеров коалиции любой ценой сохранять единство. Напрашивался естественный вопрос: если столь лестной оценки была удостоена погрязшая в коррупции и беззакониях молдавская власть, как же тогда обстоят дела с реализацией Восточного партнерства в других странах?

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Терпение людей лопнуло в 2015 году, когда стало известно, что из трех молдавских банков с участием высших должных лиц была похищена астрономическая для республики сумма €1 млрд, составлявшая почти 20% ВВП. Афера, которую назвали кражей века, спровоцировала массовые протесты оппозиции, падение двух правительств, а в тюрьме по обвинению в коррупции оказался экс-премьер и лидер составлявшей ядро правящей коалиции Либерально-демократической партии Владимир Филат. Власть перешла к его партнерам из Демпартии во главе с Плахотнюком. Повесив на своих бывших компаньонов всех собак, олигарх умудрился сформировать новое большинство в парламенте и правительство Павла Филипа, несмотря на то, что его партия на выборах получила всего 19 из 101 мандата в парламенте. Новость о том, что для этого, как в супермаркете, были перекуплены десятки депутатов из других фракций, привела в ярость протестующих, которые пошли на штурм парламента. В итоге процедуру утверждения кабмина сократили до нескольких минут, а к присяге его членов приводили ночью. Проведенные в те дни опросы показали, что, несмотря на предоставленный недавно Брюсселем безвизовый режим, число сторонников провозглашенного властями курса на евроинтеграцию снизилось почти вдвое — с 70% до 34%. Социологи также предупредили, что более 80% граждан не доверяют руководству страны, а в случае досрочных выборов к власти придут социалисты и другие формирования, выступавшие за сближение с Россией. Свой сукин сын Чтобы не допустить этого, прибывшая в январе 2016 года в Бухарест помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о поддержке нового правительства в Кишиневе и вскоре уже принимала в Вашингтоне Плахотнюка. Свои поздравления направила Ангела Меркель, ее примеру последовали другие европейские страны.

Описание Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Бухарест, январь 2016 года © EPA/ROBERT GHEMENT

Возглавлявший в то время социалистов Додон выразил сожаление, что геополитическая целесообразность перевесила закон. "Нуланд поддержала коррумпированный режим в Молдавии, потребовав от него не допустить прихода к власти политиков, выступающих за нормализацию отношений с Россией", — сказал он. "Получилось как с никарагуанским диктатором Сомосой, поддержку которого в Вашингтоне объясняли тем, что он наш сукин сын", — констатировал бывший постоянный представитель Молдавии в ЕС и ООН Алексей Тулбуре.

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То, что геополитика все спишет, считал и Плахотнюк. Подконтрольный ему парламент под предлогом противостояния "гибридной войне" запретил вскоре трансляцию российских телеканалов, последовали другие антироссийские демарши. Из Кишинева начали высылать российских дипломатов, политиков, журналистов. Премьер Филип запретил молдавским чиновникам ездить в Москву. От встречных санкций и замораживания двусторонние отношения спас победивший в 2016 году на всенародных президентских выборах Додон, который в ходе неоднократных визитов в Россию сумел договориться с Владимиром Путиным не только о возобновлении, но и расширении экспорта молдавских товаров. Надо сказать, что избрание Додона было выгодно Плахотнюку, который не был заинтересован, чтобы президентом тогда стала вышедшая во второй тур Санду. Он опасался, что на Западе сделают ставку на нее, чтобы избавиться от ставшего непопулярным режима. Такой расклад, как он считал, позволял маневрировать, пугая Вашингтон усилением российского влияния, а Москву — активизацией сотрудничества с НАТО, давлением на Приднестровье. Президенту тем временем связали руки, лишив его ряда полномочий через парламент. А когда он отказывался утверждать сомнительные решения или назначения, Конституционный суд временно лишал его полномочий, после чего подпись под документами ставили спикер или премьер. Несмотря на это, опросы неизменно называли Додона самым популярным политиком в стране. Во многом это связано с тем, что большинство молдаван не желает ссориться с россиянами. И дело здесь не только в совместном историческом прошлом, культурных, человеческих и других связях, но и в прагматичном расчете. После того как правительство подписало в 2014 году соглашение об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом, Россия, которая длительное время была главным покупателем молдавских товаров, ввела ограничения на их поставку, опасаясь реэкспорта. Вскоре выяснилось, что обещания компенсировать эти потери ростом продаж в ЕС не оправдались. С другой стороны, почти треть населения покинула страну в поисках работы, причем большинство уехало в Россию. Уже много лет они переводят домой миллиарды долларов, что позволяет не только выживать их родным и близким, но и удерживать на плаву экономику.

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Однако значительная часть людей, которые создают в Молдавии публичную и медийную атмосферу, зависят от выделяющего им гранты Запада. И это не может не влиять на стимулы местных политиков, экспертов, журналистов: многие их них тяготеют к ЕС, соседней Румынии, США. Свою роль здесь сыграло и то, что Запад в связи с последними событиями на Украине нагнетал градус противостояния с Россией на постсоветском пространстве. В Молдавии с этой целью оказывалась поддержка нацрадикалам и "унионистам", требующим объединения с Румынией, несмотря на то, что, по опросам, почти три четверти молдаван выступают против такого сценария. Сторонники этой идеи есть и среди депутатов Acum — они резко критикуют социалистов и президента, которые считают недопустимым ставить вопрос выбора между ЕС и Россией в стране, население которой, как показывают опросы, расколото в симпатиях между ними. Без геополитики После бегства олигарха ситуация несколько изменилась. ЕС, возобновив финансирование правительства Санду, приглашает вместе с ней на переговоры в Брюссель ближайшего соратника Додона — спикера парламента и лидера выступающих за интеграцию в ЕАЭС социалистов Зинаиду Гречаный. Доброжелательную позицию в адрес Москвы заняло и правительство, несмотря на то, что его возглавила выпускница Гарварда Санду, которая за годы политической карьеры заслужила реноме прозападного политика, а ключевые посты в кабинете заняли выдвиженцы из международных НПО и американских бизнес-школ. В интервью ТАСС премьер рассказала, что в сентябре приедет в Россию по приглашению своего коллеги Дмитрия Медведева, чтобы наладить прагматичный диалог без геополитики и на условиях взаимной выгоды. По ее словам, готовить ее визит в Москву вскоре отправится глава МИД Нику Попеску.

Описание Премьер-министр Молдавии Майя Санду © Вадим Денисов/ТАСС

По словам Санду, среди главных вопросов, которые она хотела бы обсудить, — расширение экспорта на российский рынок молдавских товаров, продление истекающего в конце года контракта с "Газпромом". Поставки газа в республику оказались под угрозой в связи с возможным прекращением его транзита из России через территорию Украины. Кишинев к этому оказался не готов — строительство трубопровода из Румынии для альтернативных закупок голубого топлива, которое началось пять лет назад с помощью ЕС, так и не завершено. "Но даже если он будет готов, пока непонятно, откуда взять для него газ. Также неясно, сможет ли республика в случае необходимости наладить реверсные поставки газа, в том числе и через газотранспортную систему Украины. Или закупать его из подземных хранилищ в этой стране, как это предлагает Киев", — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Додон.

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Он рассказал, что готов оказать правительству помощь в решении этой проблемы и уже обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером предоставление в будущем году скидки на газ в связи с непростой экономической ситуацией, которая сложилась в стране при прежнем кабинете. Из-за этого наследия кабинету придется поднимать цены, что наверняка приведет к недовольству новой властью. "Я надеюсь решить этот вопрос в ходе предстоящего в августе моего визита в Москву", — пояснил Додон. Авгиевы конюшни режима Пока участники новой правящей коалиции в Молдавии пытаются обходить разделяющие их геополитические проблемы. Объединяет их общая опасность — продолжает существовать созданный при Плахотнюке коррупционный спрут, включающий тысячи людей: политиков, депутатов, чиновников, бизнесменов, членов неправительственных организаций, журналистов. Многие подельники олигарха занимают ключевые посты в государственном аппарате, продолжают вещать подконтрольные ему телеканалы, жестко критикуя новую власть, которая взялась за расчистку авгиевых конюшен прежнего правления. Несмотря на неизбежные издержки, перелом, похоже, наступает. Сменилось руководство МВД, Генпрокуратуры, спецслужб, других структур, которые прежде использовались для подавления оппозиции. Подали в отставку подконтрольные прежней власти члены ЦИК, судьи КС, которые после бегства олигарха спешно отменили навязанные им прежние решения.

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На днях Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту узурпации власти Демпартией. Создана парламентская комиссия по расследованию "кражи века", представители которой получили материалы, свидетельствующие о причастности к ней людей из окружения Плахотнюка. Уголовные дела против бывшего лидера Демпартии возбудили и в России, где он заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинениям в отмывании денег, организации сети по контрабанде наркотиков, покушении на убийство. По мнению бывшего премьера Молдавии Иона Стурзы, Плахотнюк бежал в США, куда ранее переправил свою семью. Со своей стороны посол Хаген заявил, что олигарх "может быть экстрадирован", если будет получен соответствующий запрос от молдавских властей. "Мы ни о чем с ним не договаривались, не было никаких обещаний, что, если он уйдет, мы ему окажем помощь в укрывательстве", — пояснил дипломат. Стурза считает, что желающий избежать выдачи молдавскому правосудию Плахотнюк торгуется с американскими властями. Он написал на своей странице в Facebook, что "с олигархом там работают", дав понять, что спецслужбы этой страны заинтересованы получить увезенные им папки с компроматом на молдавских политиков, которые собирались для их шантажа. Приднестровское уравнение За переменами в Молдавии с тревогой наблюдают в Приднестровье, где еще со времен вооруженного конфликта помнят, что политические катаклизмы на правом берегу Днестра неизменно оборачивались для них новыми проблемами. Так, например, случилось после прихода к власти в 2001 году на лозунгах сближения с Россией Партии коммунистов. Ее лидер, президент Владимир Воронин, пообещал решить приднестровскую проблему, однако в 2003 году отказался подписать план урегулирования конфликта, подготовленный Кишиневом и Тирасполем при посредничестве Козака. После чего в переговорном процессе наступила многолетняя пауза, а между двумя берегами Днестра выросла напряженность, разгорелись экономические и информационные войны.

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Не добавляют доверия между берегами недавние заявления главы молдавской дипломатии Попеску, по словам которого, целью правительства остается исключительно ЕС. Категорически отвергается при этом возможность какой-либо поддерживаемой социалистами интеграции страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он также обозначил и другой приоритет кабинета — вывод из региона российских военных. В Приднестровье между тем ранее провели референдум, на котором население непризнанной республики высказалось за сближение с Россией. В Тирасполе также категорически против ухода российских военных, которых считают гарантами мира. Быстро прийти к согласию при таких разных подходах вряд ли получится, а это означает, что разрешение конфликта, скорее всего, будет отложено до лучших времен. Нужна новая история успеха Уже в октябре новую правящую коалицию в Молдавии ждет испытание местными выборами, а в будущем — президентскими. В случае ее распада страну с большой вероятностью ждут и досрочные парламентские выборы. Додон считает, что их можно избежать, если новая власть справится не только с задачей освобождения страны от наследия олигархического режима, но и добьется успеха в решении социально-экономических задач.