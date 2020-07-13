Может ли Трамп добровольно уйти в отставку

Услышал на днях на волейбольной площадке в парке возглас: "Камбэк — покруче, чем в 45-м!" Отглагольное существительное comeback — нечто гораздо большее, нежели просто возвращение. Это преодоление трудностей, волевая победа вопреки ожиданиям, перелом в неблагоприятном развитии событий, находчивый ответ. Реванш.

Американцы очень любят это понятие и используют его в самых разных ситуациях — от бытовых до политических. У них даже есть устойчивое выражение comeback kid: про людей, не пасующих перед обстоятельствами. Так любил себя называть 42-й президент страны демократ Билл Клинтон, так озаглавлена и его биография.

Описание Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Patrick Semansky

Но Клинтон был везунчик — несмотря даже на позорный скандал с Моникой Левински и вызванную им попытку импичмента. Во время его правления (четверть века назад, сразу после распада СССР) Америка казалась всемогущей — и у себя дома, и за рубежом. Так что нынешнему хозяину Белого дома республиканцу Дональду Трампу впору завистливо вздохнуть: "Мне бы его проблемы!" Хотя по части "непотопляемости" сам Трамп, пожалуй, любому даст фору. Сколько раз его пытались "топить" и даже "хоронить" — и в бизнесе, и в политике — не перечесть. Он также пережил попытку импичмента; да и вообще травля, которой он подвергается на протяжении всего времени своего пребывания у власти, Клинтону и не снилась. В этом контексте меня поражает, что и в США, и за их пределами до сих пор полно людей, позволяющих себе его презрительно недооценивать.

Но то, что сейчас, за четыре месяца до выборов, политическая судьба Трампа вновь висит на волоске, — это факт. И удастся ли ему в очередной раз, как говорят американцы, "вырвать победу из челюстей поражения", зависит, на мой взгляд, не столько от него самого, сколько от двух других "камбэков".

Нужен "подскок" Главный из них — оздоровление экономики США после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В политическом наследии того же Клинтона самый известный постулат — "Все дело в экономике, глупые!" Он остается в силе и поныне: американцы, как это принято называть, "голосуют кошельком", т.е. судят о действующем президенте по состоянию экономики, а о других претендентах — по способности это состояние улучшить. До пандемии у Трампа на этом фронте все обстояло если и не радужно, то вполне благополучно. Он не без оснований хвастался и приличными темпами роста ВВП, и другими успехами: на рынке труда (включая показатели занятости афроамериканцев), на биржевых площадках, в торговых спорах с Китаем и другими зарубежными конкурентами и партнерами и т.д. и т.п. Но вирус ключевые достижения обнулил. Экономический рост сменился глубоким спадом, показатели занятости опустились до отметок, сопоставимых с антирекордами Великой депрессии столетней давности. За пособиями по безработице за последние 16 недель обратились почти 50 млн американцев. Правда, и "подскок" после снятия противовирусных ограничений оказался неожиданно скорым. В мае и июне уровень безработицы в США не рос, а снижался, хотя и выражался по-прежнему двузначными цифрами. На сегодняшний день пособия продолжают получать свыше 18 млн человек. Система "дубль-вэ" На экономических графиках такой сценарий — быстрый подъем после резкого спада — напоминает латинскую букву V. Трамп с присущим ему апломбом сразу начал трубить, что экономику США ждет блестящее будущее, в том числе и ближайшее. Но специалисты этого не подтверждают. МВФ, который в прогнозах по своему крупнейшему акционеру обычно грешит в сторону завышения показателей, ожидает в нынешнем году сокращения ВВП США на 8%. Тощают и кошельки: по свидетельству телекомпании ABC, личные доходы американцев в первом квартале нынешнего года уменьшились на 4,2%. Эксперт из Массачусетского технологического института Чарльз Стюарт утверждает, что V-образного выхода США из экономического кризиса в нынешнем году не будет.

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К тому же в любом случае ясно, что одной V в нынешней ситуации недостаточно. Нужен дубль — в борьбе с COVID-19. А с этим ситуация вообще аховая: главный инфекционист США Энтони Фаучи говорит, что страна все еще "по колено в первой волне" пандемии, а по всей стране уже раздаются предупреждения о приближении второй. Фаучи в Белом доме все меньше слушают, но основания для панических настроений очевидны. Америка продолжает бить рекорды по заболеваемости COVID-19, превысившей на днях 70 тысяч случаев в сутки. Cмертность также продолжает расти и достигла уже 135 тысяч человек. Еще в конце марта Трамп говорил, что его команда надеется удержать потери в пределах "до 100 тысяч" умерших, "а может быть, и меньше". Понятно, что при сохранении нынешних тенденций перспективы переизбрания действующего президента США на новый срок будут выглядеть все более призрачными. А если Америку действительно захлестнет "вторая волна" пандемии и властям придется заново ставить экономику на паузу, то Трампу останется уповать разве что на чудо. Инвесторы на Уолл-стрит и рынки прогнозов в США в последнее время уже делают ставки против него. "Вам же будет хуже" Меня иногда спрашивают, может ли хозяин Белого дома сам подать в отставку. Юридически — конечно, может. Имеется известный прецедент: в 1974 году Ричард Никсон сложил с себя президентские полномочия под угрозой неминуемого импичмента и вероятного отстранения от власти на гребне Уотергейтского скандала. Трамп мне напоминает "американского Бориса Ельцина", чья историческая миссия — демонтаж системы власти, теряющей доверие и поддержку народа. Если бы он, как и Ельцин, ушел со своего поста досрочно, сходство усилилось бы. Но я все же считаю, что этого не произойдет. Да, нынешний американский лидер нуждается в постоянной эмоциональной "подпитке" и потому обожает выступать на массовых митингах своих сторонников. Да, сильным моральным ударом по нему стал провал июньского такого выступления в Талсе (штат Оклахома). Там оппозиция расставила ему ловушку: организовала через соцсети сначала ажиотажный спрос на билеты (штаб кампании хвастался, что заявок было более миллиона), а затем массовую неявку людей на митинг, чтобы трибуны остались полупустыми. После этого Трамп вслух жаловался, что его "не любят", и публично допускал возможность победы на ноябрьских выборах своего вероятного соперника демократа Джозефа Байдена.

Но все же по натуре действующий президент США — "Ванька-встанька", тот самый comeback kid, который верит в свою путеводную звезду и никогда не сдается без боя. Он это сто раз доказывал на практике, и нет никаких оснований думать, что теперь, на финише второй и последней своей политической предвыборной гонки, он вдруг изменит себе. На взгляд со стороны, он всегда исходил и исходит из того, что если избиратели от него отвернутся, то тем хуже для них самих. "Жизнь черных" И тех, кто с ним согласен, в США, скорее всего, больше, чем кажется. Об этом свидетельствуют выступления не только его друзей и сторонников, но и откровенных недоброжелателей. Среди первых, конечно, бросается в глаза решение известного рэпера-миллиардера Канье Уэста включиться в президентскую предвыборную гонку. Трамп сразу приветствовал это намерение своего давнего доброго знакомого и заявил, что "это будет хороший пробный забег". С другой стороны, близкий к демократической оппозиции в США телеканал CNN обратился к Уэсту с "мольбой": "Не надо! Ну просто не надо!" Все это понятно. Темнокожий харизматик, если и впрямь "побежит", будет размывать поддержку Байдена среди афроамериканцев, считающихся опорой всего демократического электората. А те и так уже колеблются, особенно после того, как бывший вице-президент ляпнул в эфире: "Если вам трудно решить, за кого вы — за меня или за Трампа, то вы и не черные!"

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На днях на это прямо ответил член законодательного собрания штата Джорджия Вернон Джонс. Свой комментарий, напечатанный в сетевом ресурсе Daily Caller, он так и озаглавил: "Я черный и я демократ. Но я не стану голосовать в ноябре за Джо Байдена". Депутат утверждал, что Байден — сам в глубине души расист. Напоминал, что Трамп "только за первые два года" пребывания у власти сделал для улучшения благосостояния афроамериканцев больше, чем Барак Обама и Байден за восемь лет. Наконец, исходя из своего опыта руководства округом Де-Калб в Джорджии, решительно выступал против "разорения и роспуска полицейских департаментов по всей стране в ответ на несправедливое убийство Джорджа Флойда" одним из стражей порядка в Миннеаполисе. Для Трампа сейчас восстановление закона и порядка — один из главных предвыборных лозунгов. У меня лично нет ни малейших сомнений в том, что его одобряет и поддерживает подавляющее большинство американцев, в том числе и небелых. Они же видят, каким беспределом оборачивается самоустранение полиции.

И речь не только о сносе памятников, но и об откровенной уголовщине. В том же Миннеаполисе рядом с местом гибели Флойда на днях была убита молодая беременная женщина. Застрелил ее на глазах у прохожих сожитель — такой же черный, как и она сама. Теперь врачи борются за жизнь ребенка, которого им удалось извлечь из чрева уже мертвой матери. Какие еще после этого нужны иллюстрации к пропагандистскому догмату о том, что "жизнь черных имеет значение"?

"Неприязнь к традиционной прессе" Об этом либеральная пресса США предпочитает помалкивать, на что консерваторы ей уже пеняют. Зато бывший пресс-секретарь Клинтона Джо Локхарт публично недоумевает на сайте CNN, "почему редакции [СМИ США] не вопят о том, что Трамп должен уйти?" А журнал Atlantic ставит вопрос еще шире: "Почему никто не призывает Трампа уйти в отставку?" Тут, правда, надо внести уточнение. Сейчас, может, призывов и нет, но в прошлом они звучали и в прессе, и из уст известных политиков, включая бывшего вице-президента США Альберта Гора и госсекретаря Джона Керри. А в январе 2019 года был даже отпечатан номер газеты Washington Post под шапкой: "Он больше не президент. Трамп спешно съезжает из Белого дома, завершая кризис". Издателям пришлось доказывать, что это фальшивка.

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В реальности, как напоминает Локхарт, отставки Никсона в 1974 году требовали "почти все крупные газеты в Америке". Более 100 изданий делали то же самое в 1998 году при импичменте Клинтона. Теперь же специалист, по его словам, после тщательных поисков нашел лишь две небольшие газеты в штатах Миссури и Коннектикут, призывающие к добровольной отставке Трампа. Да и принудительного отстранения президента от власти в результате импичмента из лидеров отрасли в январе требовала только Los Angeles Times. За объяснениями авторы комментариев обращались и в редакции, и к специалистам. Многие, по их словам, ссылались на календарь: дескать, совсем недавно была та же попытка импичмента, а теперь рукой подать до выборов, которые все и решат. Но при этом собеседники Локхарта признавали, что СМИ осторожничают, поскольку сами не пользуются былым авторитетом у аудитории. Призывы к отставке Трампа лишь "углубили бы поляризацию" в обществе, а "для некоторых и усилили бы неприязнь к традиционной прессе, если это сейчас вообще возможно", — сказала бывший общественный редактор New York Times, а ныне медиа-критик Washington Post Маргарет Салливан. Что-что надо разрушить? Формально настроения избирателей в США — козырь Байдена. По совокупности опросов, отслеживаемых политологическими порталами RCP и "538", он сейчас опережает Трампа с отрывом в среднем около девяти процентных пунктов. Но даже сами демократы призывают друг друга не обольщаться подобными оценками, хотя те, конечно, и отражают общее недовольство американцев положением дел в стране.

Описание Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге, 30 июня 2020 года © AP Photo/Patrick Semansky

Сооснователь и президент одного из крупнейших демократических "комитетов политических действий" American Bridge 21st Century ("Американский мост [в] 21-й век") Брэдли Бейчок выступил на днях в газете USA Today с комментарием "Последняя линия обороны Трампа — экономика. Байден и демократы должны ее разрушить". Вот ей-богу, так и написано, хотя, конечно, это про линию, а не про экономику.

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