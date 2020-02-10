Праздник на улице Трампа

Президент США Дональд Трамп дождался наконец праздника и на своей улице. Американские политологи и пресса хором утверждают, что минувшая неделя была для него наилучшей за все время его правления. Более подходящего момента для такого успеха Белому дому нельзя и желать, поскольку уже в ноябре в США грядут очередные президентские выборы.

Описание Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Началась неделя с того, что оппозиционная Демократическая партия США позорно провалила голосование по выдвижению своего кандидата в президенты страны в штате Айова. Затем Трамп выступил с последним перед выборами посланием Конгрессу "О положении страны", превратив его в яркое политическое шоу. На следующий день Сенат Конгресса оправдал главу государства по обоим пунктам обвинений, выдвигавшихся против того оппозицией в рамках процедуры импичмента. Трамп отпраздновал это сразу двумя публичными выступлениями — сначала на традиционном молитвенном завтраке в отеле "Хилтон", а затем на специальной торжественной церемонии в Белом доме. Фоном для всех этих событий служили опросы населения и комментарии прессы, свидетельствовавшие о росте популярности и авторитета президента-республиканца и о том, что американцы в целом довольны сейчас своей жизнью. Конечно, до ноября настроения еще могут и измениться, но понятно и то, что партия власти постарается этого не допустить. Впрочем, обо всем по порядку. Фиаско в штате "дикой розы прерий" Голосование в Айове на так называемых кокусах, т.е. собраниях партийного актива, наглядно показало, что у оппозиции в США до сих пор нет лидера, способного сплотить вокруг себя армию политических противников Трампа. Бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден, которого изначально прочили на эту роль, потерпел разгромное поражение. Он остался лишь на четвертом месте, пропустив вперед себя не только сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, но и экс-мэра небольшого городка Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича, известного теперь всей стране просто как "мэр Пит". Вне всякого сомнения, это сильный политический удар не только по самому Байдену, но и по всей верхушке Демпартии США, которая делала на него ставку.

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Полные и окончательные итоги голосования в Айове стали известны лишь в минувшее воскресенье. Это само по себе поразительно и даже скандально, поскольку Демпартия изначально обещала сделать отчетность о результатах кокусов беспрецедентно скорой, подробной и прозрачной, чтобы исключить возможность сомнений и претензий наподобие тех, которые возникали в противоборстве Сандерса с Хиллари Клинтон в 2016 году. В итоге, однако, демократов подвела техника, и их высшее партийное руководство даже вынуждено было официально призвать айовскую парторганизацию к пересчету голосов. Естественно, вся Америка, начиная с президента Трампа, подняла оппозицию на смех: дескать, как же они хотят браться за руководство страной, если толком не могут организовать собственные выборы, можно сказать — не умеют считать? Политический театр Полуторачасовая тронная речь Трампа в Конгрессе сама по себе была, на мой взгляд, удачной: яркой, насыщенной и динамичной. Но запомнилась она, конечно, не столько содержанием (кстати, Россия в ней вообще не упоминалась), сколько антуражем. По сути, на глазах Америки и всего мира был разыгран настоящий — и весьма драматичный — политический спектакль. Собственно, другого нельзя было и ожидать, и не только потому, что нынешний хозяин Белого дома — прирожденный шоумен. Президент США выступал в статусе обвиняемого, поскольку сенатский суд над ним в рамках процедуры импичмента на тот момент еще не был окончен. Все гадали, станет ли Трамп об этом упоминать, но он проигнорировал эту тему; позже комментаторы сошлись во мнении, что тем самым он унизил своих обвинителей.

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Главная из этих обвинителей — спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси — сидела во время выступления у него за плечом. Морщилась, закатывала глаза, почти не вставала со своего кресла (разве только поприветствовать приглашенного на выступление венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо) — в общем, всячески демонстрировала свое недовольство происходящим. А по окончании президентской речи поднялась и картинно, под прицелом телекамер, разорвала напополам ее распечатанный текст. Позже спикер сказала репортерам, что это она еще поступила "вежливо", если учесть, какой могла быть "альтернатива". И распространила заявление, в котором назвала речь Трампа "манифестом искажений истины", заслуживающим отпора со стороны всех, "кто ждет от президента правды и политики, достойной его поста и американского народа". Кстати, попытки такого отпора не заставили себя ждать. Так, газета Washington Post, находящаяся сейчас в непримиримой оппозиции Белому дому, опубликовала критический разбор президентского послания с точки зрения фактической достоверности. Однако даже она в данном случае уличала Трампа не столько в прямой лжи, сколько в натяжках: например, в том, будто он приписывал себе социальные и экономические достижения предыдущей администрации Барака Обамы. Дурной пример заразителен Жест Пелоси критики задним числом расценили как проявление не силы, а слабости: дескать, она не совладала с эмоциями и дала повод для претензий в собственный адрес. И действительно, конгрессмены-республиканцы предлагали официально вынести ей порицание за несдержанность, но резолюция не прошла. А Трамп даже публично сказал, будто спикер "нарушила закон", уничтожив "официальный документ", хотя правоведы в США этого не подтверждают. Позже Белый дом придумал другой пропагандистский ход: стал утверждать, что лидер демократов проявила пренебрежение к чаяниям всех простых американцев и тем конкретным судьбам, которые президент упоминал в своем послании. Как бы то ни было, пример оказался заразительным. После оправдания Трампа Сенатом лидер республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти распространил через Twitter видеозапись, в которой он разрывает статьи импичмента президента. Приписка гласила: "Оправдан пожизненно!"

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Другой законодатель-республиканец Пол Митчелл прямо на трибуне в нижней палате Конгресса порвал проект резолюции, внесенной демократами. Госсекретарь США Майкл Помпео спародировал жест Пелоси, выставив на своей личной странице в Twitter фрагмент мультсериала про Симпсонов, в котором плачущая Лиза Симпсон рвет страницу с текстом (создатели сериала тут же потребовали, чтобы Помпео не смел использовать плоды их трудов). Газета New York Post вынесла на первую полосу под шапкой "Его очередь рвать" фотомонтаж, на котором уже сам Трамп разрывает статьи импичмента. В соцсетях получил распространение хештег #NancytheRipper — по аналогии с лондонским маньяком Джеком-потрошителем (Jack the Ripper), поскольку по-английски в обоих случаях применимо одно и то же слово. В общем, злопыхатели издеваются кто во что горазд — и делают мем все более "вирусным". Защитники Пелоси говорят, что ее жест был спровоцирован самим Трампом, который, как все видели, проигнорировал поданную ему спикером для рукопожатия руку. Но если уж вдаваться в подробности по поводу того, "кто первый начал", то и тут были свои нюансы. По традиции хозяйка палаты должна была представить президента собравшимся и сказать, что для нее "большая честь и особое удовольствие" пригласить его на трибуну. Но она этого не сделала. Во всяком случае, ясно одно: разрыв между политиками, занимающими первое и третье места в иерархии государственного управления в США, стал не просто публичным и политическим, а демонстративным и глубоко личным. Известно, что они уже несколько месяцев напрямую не общаются между собой. И трудно себе представить даже важные государственные дела и заботы, которые заставили бы их теперь примириться. Bullshit про Россию В среду вечером Сенат подвел черту под попыткой импичмента. Голоса разделились почти строго по партийной принадлежности. На следующее утро Трамп поехал на молитвенный завтрак. Кое-кто ожидал от него смирения и покаяния, как минимум — сдержанности по отношению к политическим противникам. Но он остался верен себе. Первым делом продемонстрировал собравшимся газету с аршинной шапкой "Оправдан!" на первой полосе. Потом пожаловался, что "крайне нечестные и продажные люди" подвергли его "ужасным испытаниям" и тем самым "очень сильно повредили всей стране". Признался, что "не любит людей, которые заверяют, будто за вас молятся, хотя и знают, что это не так". Позже уже в Белом доме он битый час рассуждал в том же духе на мероприятии, о жанре которого сам сказал, что "это не пресс-конференция, не речь и вообще не что-то конкретное, а просто празднование по поводу того, что кое-что уладилось". Кстати, Трамп извинился перед членами своей семьи за то, как много тем пришлось из-за него пережить, но никаких других извинений (а его к ним заочно призывали) из его уст так и не прозвучало. Вспоминая череду событий, Трамп сказал: "Сначала нам твердили: "Россия, Россия, Россия!" И все это была чушь собачья (bullshit). Потом доклад [спецпрокурора Роберта] Мюллера. За день должны были бы во всем разобраться, но не сделали этого, а пришли только через два года, когда уже и судьбы были поломаны, и люди обанкротились, потеряли все свои деньги".

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По поводу последующей попытки импичмента, связанной с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, хозяин Белого дома отметил, что тот показался ему "очень приятным человеком", для которого "вообще все дело в том, чтобы остановить коррупцию". Трамп добавил, что и сам был настроен схожим образом, а вдобавок поручил своему вице-президенту Майклу Пенсу разобраться, почему американцев "все время держат за идиотов": почему США тратят средства на поддержку Киева, а Германия, Франция, Великобритания "денег не платят". В контексте борьбы с коррупцией Трамп не преминул вновь пройтись по Хантеру Байдену, сыну бывшего вице-президента США, работавшему на очень выгодных условиях в украинской компании Burisma. "Я, наверное, по закону обязан отчитываться о коррупции, — сказал хозяин Белого дома. — Но вот они почему-то не считают коррупцией, когда сынок, который и денег-то никаких не зарабатывал, и с военной службы был уволен, вдруг получает 3 млн долларов единовременно и по 83 тыс. долларов в месяц. И это только на Украине. А там еще в Китае срубает полтора миллиарда и едет, как я слышал, в Румынию и во многие другие страны". Позвав в свидетели свою дочь Иванку, находившуюся в аудитории, Трамп сказал: "Уж мои-то дети могли бы озолотиться. Целое состояние получить. [Но] это коррупция!" Хозяин Белого дома, по его признанию, исходит из того, что его политические противники и впредь не уймутся, а будут продолжать его атаковать. И действительно: по свидетельству осведомленного сетевого издания Axios, многие законодатели-демократы требуют продолжения разбирательства, начатого в ходе импичмента, и, в частности, вызова в Конгресс для дачи показаний экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Но на самом деле не факт, кому было бы больше выгодно дальнейшее "разгребание грязи". Сенаторы-республиканцы уже запросили у Минюста США документы, касающиеся того же Хантера Байдена, и на их запросы администрация Трампа реагирует оперативно. Насмешка над демократией? Сам президент пока продолжает преумножать политический капитал. Всю последнюю неделю он практически только этим и занимался. И не только когда громил политических оппонентов. Послание "О положении страны" было, по существу, целиком скроено из победных реляций об экономических и политических успехах его администрации, перемежаемых посулами на будущее. Как и обещал заранее Белый дом, речь была "непоколебимо оптимистичной". Судя по социологическим исследованиям, пропагандистские усилия Трампа приносят свои плоды. На прошлой неделе рейтинг его популярности впервые достиг 49% в опросе службы Гэллапа, которая, по признанию самого президента, ему "не друг". В ходе другого опроса той же службы рекордное число американцев — девять из каждых десяти — заявили, что довольны своей жизнью.

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