Кто может стать политическим наследником Трампа

Андрей Шитов — о том, почему в 2024 году за президентское кресло в США могут поспорить две индианки

Легко могу себе представить, что в 2024 году в борьбе за пост президента США сойдутся две индианки. Про калифорнийку Камалу Харрис, которую американские демократы выдвинули своим кандидатом в вице-президенты США на выборах нынешнего года, я уже писал. А экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, ставшая в администрации Дональда Трампа постпредом США при ООН, обратила на себя мое внимание на прошлой неделе на предвыборном номинационном съезде республиканцев. История про посла Вот представьте, выходит она к микрофону и говорит: "Для начала — маленькая история. Про американского посла при ООН. Про ее речь на нашем съезде. Как она призвала к переизбранию своего шефа, президента-республиканца. И бросила вызов его сопернику-демократу, вице-президенту провальной администрации. Она сказала, цитирую: "Демократы всегда первым делом винят Америку..." Конечно, появилось ощущение, что Хейли говорит о себе. Я даже задумался, как называется подобный риторический прием и к чему тут "автоцитирование". Но она продолжала: "Год на дворе стоял 1984-й. Президентом был Рональд Рейган. А слова посла Джин Киркпатрик остаются столь же верными и сегодня".

Описание Никки Хейли © AP Photo/Susan Walsh

Я потом перепроверил: в 1984 году Рейган наголову разгромил на выборах картеровского вице-президента Уолтера Мондейла. Как раз тогда кумир республиканцев, которого уже считали староватым, отпустил свою знаменитую шутку: "Я не стану делать возраст темой для обсуждения в кампании. Не буду использовать в политических целях молодость и неопытность своего соперника..." Рейгану тогда было 73 года, Мондейлу — 56. Сейчас возраст — снова тема для обсуждения, прежде всего применительно к демократу Джозефу Байдену, которому в ноябре исполняется 78 лет и по которому это отчетливо видно. Хейли не пришлось даже прямо об этом напоминать, хотя на Байдене она, разумеется, оттопталась по полной. Сказала, например, что он "хорош для Ирана и ИГИЛ, прекрасен для коммунистического Китая и просто божий дар для всех, кому хочется, чтобы Америка извинялась, воздерживалась и отрекалась от своих ценностей". О России выступавшая не упоминала — видимо, понимая, что для Трампа это не в кассу (сам он на съезде этого тоже не делал). Зато ООН припечатала лихо. "Это место, где диктаторы, убийцы и воры клеймят Америку… и тут же протягивают руки и требуют, чтобы та платила по их счетам", — заявила экс-постпред.

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В целом с точки зрения линии партии и собственных интересов текст ее был выверен безупречно. Хейли представилась общенациональной аудитории, вспомнив о том, как она, дочь иммигрантов-сикхов из Пенджаба, сначала была "коричневой девочкой в черно-белом мире", а потом стала первой женщиной и первым небелым человеком на посту губернатора Южной Каролины. Рассказала, как успешно развивала свой штат вопреки регуляторной политике Обамы — Байдена. Подчеркнула, что значение имеют жизни всех черных, в том числе и полицейских, защищающих людей от насилия. И все это — меньше чем за десять минут. Я ей мысленно аплодировал, а для себя решил внимательнее присмотреться к ней как потенциальной претендентке на политическое наследство Трампа — тем более что она, по слухам, ко всему прочему дружна с его дочерью Иванкой. Родня и свита Для меня эта тема вообще была главной на республиканском съезде, как чуть раньше и на демократическом. Кто бы ни победил в ноябре на выборах, Америкой он будет править от силы четыре года, хоть Трамп и троллит порой оппозицию притязаниями на третий срок. В 2024-м должны прийти новые люди. У "партии власти" к их числу логично относить прежде всего действующего вице-президента страны Майкла Пенса, которому сейчас 61 год. В середине августа в ходе пристрелочного опроса к республиканским праймериз 2024 года он собрал больше всех голосов — 31%. За ним следовали 42-летний Дональд Трамп — младший (17%) и 48-летняя Хейли (11%). Пенс выступил на съезде ровно так, как следовало ожидать. Похвалился не только женой-учительницей и взрослыми детьми, но еще и 87-летней матерью, лично приехавшей его слушать. Льстиво пошутил, что даже в ее глазах он в тандеме с Трампом не обязательно первый номер.

Описание Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс © AP Photo/Andrew Harnik

Ключевая фраза Пенса о Байдене как "троянском коне радикальных левых" сил США позже прозвучала и в президентской речи. Собственно, как и пассаж о том, будто подход нынешней администрации к пандемии COVID-19 стал "величайшей общенациональной мобилизацией со времен Второй мировой войны" и "спас неисчислимое множество американских жизней".

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Мне эти фразы резанули слух. Как дело обстояло на практике, мы все видели на телеэкранах. Получается, ничего лучшего и ожидать было нельзя? В стране, претендующей на "глобальное лидерство"? Старший сын и тезка президента США тоже не снискал себе лавров на съезде. Разве что наградил Байдена еще одним прозвищем: "Лох-несское чудовище из вашингтонского болота". Журнал New York Times Magazine еще весной напечатал очерк о том, что он лучше других детей хозяина Белого дома ориентируется на политической кухне. Однако озаглавлена публикация была скептически: "Дональд Трамп — младший готов. Но, собственно, к чему?" Кстати, в том же опросе, ориентированном на отборочный цикл 2024 года, упоминалась и Иванка Трамп, пусть и с одним из минимальных показателей — 3%. Конечно, количественные оценки такого рода пока более чем условны. Любопытны скорее имена, которые звучат или не звучат на подобных смотринах. В данном случае не было, например, известного сенатора-либертарианца Рэнда Пола. Назывались же политики, которых Трамп-старший уже побеждал в 2016 году, — сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, а кроме них сенатор Митт Ромни, экс-спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан, действующий госсекретарь США Майкл Помпео. Воинственное "миролюбие" Про последнего и прежде писали, что при любом исходе выборов он может скоро уйти со своего поста для подготовки к гонке 2024 года. Он тоже выступил на съезде, вызвав тем самым бурю возмущения в вашингтонском истеблишменте и либеральной прессе. На их взгляд, данный шаг нарушал принцип невмешательства во внутриполитическую борьбу действующих чиновников, призванных блюсти общенациональные интересы, особенно на мировой арене. Демократы в Конгрессе США сразу пригрозили разобраться, не было ли в выступлении госсекретаря нарушения закона, не говоря уже о нормах и правилах дипслужбы.

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По мнению New York Times, Помпео пренебрег и этими подозрениями, и прецедентом, сохранявшимся "как минимум 75 лет", поскольку решил, что "больше выиграет политически". Видеозапись своего выступления он сделал в Иерусалиме и, конечно, сразу подчеркнул и этот факт, и то, что при Трампе туда было перенесено посольство США. С первых же слов политик также поспешил представить общенациональной аудитории свою семью — жену и сына. Выступал он стандартно: начав с заверений в приверженности к миру, тут же перешел к рассказу о том, как Америка нигде и никому в мире спуску не дает. В основном воинственная риторика была нацелена против Китая, но и остальным сестрам досталось по серьгам. В частности, госсекретарь сказал, что, мол, "благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина получила оборонительные системы оружия, а Америка вышла из вредного договора и теперь может строить ракеты для сдерживания российской агрессии".

Описание Госсекретарь США Майкл Помпео © Debbie Hill/Pool via AP

Когда США год назад разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Москве сразу сочли, что Вашингтон развязывает себе руки для строительства новых вооружений. Теперь Помпео прямо это подтвердил. "Стартовый пистолет" В целом, как писала газета Politico, съезд республиканцев дал "сигнал стартового пистолета для [гонки] 2024 года". А выйти на старт помимо уже названных людей могут сенаторы Том Коттон, Джони Эрнст и Рик Скотт, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Газета рассказывала, как вероятные претенденты уже работают, например, налаживая связи с потенциальными политическими союзниками и финансовыми спонсорами. Пенс заранее апеллирует к Республиканской еврейской коалиции и мегадонору Шелдону Аделсону. Скотт хочет возглавить республиканский комитет по выборам в Сенат: это тоже кладезь ценных контактов. Помпео, согласно публикации, успел засветиться не только в Иерусалиме, но и в важном в предвыборном контексте штате Айова. Другое дело, что по рейтингу среди республиканцев он пока держится на уровне "принцессы" Иванки — около 3%. Можно ли положиться на Трампа? До выборов обсуждать политическое наследие Трампа — все равно что делить шкуру неубитого медведя. Исход их остается неясным; на мой взгляд, маятник сейчас опять движется в сторону партии власти, прежде всего из-за ее решимости дать отпор уличному насилию и восстановить порядок в стране. Хотя, возможно, мне просто хочется в это верить: я считаю, что для американо-российских отношений республиканцы все же чуточку предпочтительнее демократов и демократизаторов. Должен признать, что от американских знакомых, которых я опрашивал на эту тему, добрых слов о Трампе я не услышал. А среди них были люди разных взглядов.

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"Трамп ненадежен, неправдив и неспособен выполнять свои обещания, — написал один из самых авторитетных американских дипломатов-отставников Томас Пикеринг. — Кажется, будто Путин может на него положиться, но на самом деле отдачи от него нет, особенно если дело касается и Конгресса. Настроения общественности и Конгресса США стали универсально и невероятно антироссийскими, и [электоральная] база Трампа в пророссийском направлении не сдвинется". "Интерес Трампа к дипломатии краткосрочен и сводится к выигрышу в сделках с нулевым результатом, — продолжал собеседник, возглавлявший постпредство США при ООН, посольства в России, Индии, Израиле и других странах. — От Трампа можно ждать опасных просчетов по ядерному оружию. Он не хочет войны, но не настолько сведущ в стратегии и иных вопросах, чтобы быть стопроцентно надежным". "Стратегический противовес" "Трамп уже не один год твердит, что с Россией хорошо бы поладить, но детали этого голословного утверждения он никогда не раскрывал, — напомнил со своей стороны экс-советник Джорджа Буша — младшего по России Том Грэм. — Больше того, вопреки его предполагаемым устремлениям при его президентстве отношения с Россией лишь ухудшаются, и теперь и он сам, и другие чиновники хвастаются, что ни одна администрация не относилась к России более жестко". "Если его переизберут, мало что изменится, — считает Грэм. — Никакой связной стратегии в отношении России чудесным образом не появится. Даже при желании Трамп не сможет многого сделать для улучшения отношений, поскольку над ним по-прежнему будет тяготеть подозрение, будто Путин имеет на него какое-то странное влияние. Демократы уж точно, но даже и республиканцы не доверяют и не будут ему доверять в отношениях с Россией".

Описание Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Alex Brandon

Судить о том, как вся эта ситуация выглядит из Москвы, собеседник не берется. Но исходит из того, что и "с точки зрения ее собственных интересов Москве не нужны ни дисфункциональные США, ни такие же американо-российские отношения". "Соединенные Штаты нужны ей как визави для разработки новой концепции стратегической стабильности, — подчеркнул Грэм. — Никакой работающей формулы для архитектуры безопасности в Европе без США быть не может. И, даже если сейчас Москва этого не признает, со временем России понадобятся США как стратегический противовес Китаю". Добра не ждут "В принципе, Трамп призывает к тому, что для Москвы внешне привлекательно: к улучшению отношений с Россией, прекращению военных интервенций США в Афганистане и на Ближнем Востоке, ослаблению опоры на НАТО и т.д.", — констатировал бывший аналитик ЦРУ и советник вице-президента США Ричарда Чейни по России Джордж Биби, работающий ныне в вашингтонском Центре за национальный интерес. Но на практике отношения сильно ухудшились, в том числе и в сфере контроля над вооружениями. Соответственно, "в целом у Москвы есть веские причины для сомнений в том, отвечает ли переизбрание Трампа интересам России", — указал собеседник. По его мнению, "многое зависит от того, сумеет ли Трамп собрать на свой второй срок компетентную внешнеполитическую команду". В первую четырехлетку ему это не удалось из-за обструкции многих экспертов, а также "чуть ли не открытого мятежа в недрах перманентного бюрократического аппарата США", — констатировал Биби.

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Изначально я просил знакомых подумать о том, что лучше для России — переизбрание Трампа или победа Байдена. Честно пытаясь ответить на этот вопрос, Ольга Оликер, которая сейчас работает в Международной кризисной группе в Брюсселе, а прежде возглавляла программы изучения России в престижных исследовательских центрах США, написала: "Еще четыре года [правления] Трампа продлили бы ситуацию, при которой хаотичные действия США вынуждают традиционных союзников и партнеров не доверять Вашингтону". Если Россия считает для себя выгодным ослабление глобального влияния США и их альянсов, то ей это на руку, указала Оликер, добавив, что "некоторые страны станут в таких условиях стремиться к улучшению отношений с Москвой". Но вот американо-российские отношения, по ее убеждению, "будут оставаться сложными и напряженными". Собственно, в этом никто и не сомневается. А вашингтонский философ и политолог Пол Гренье напоминает, что и внутриполитическая обстановка в США в случае победы Трампа скорее всего еще более осложнится. "Вполне вероятно, что для его второй администрации невозможным станет эффективное управление даже дома, не говоря уже о международной арене", — написал он. И резюмировал: "Я не жду от Трампа никакого позитивного, конструктивного визионерства. Не думаю, что он на него способен". Ответил ли Трамп критикам? Ответ своим критикам хозяин Белого дома дал в тронной речи на съезде. По-моему, удачно. Да, он апеллировал к жадности, ксенофобии и национальному эгоизму, но называл это "спасением американской мечты" от "социалистической повестки дня" своего соперника. Подчеркивал и реальные свои достижения, включая то, что "в отличие от прежних администраций" он пока удерживает Америку от развязывания "новых войн".

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