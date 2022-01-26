"Военный угар" Запада и подрыв доверия к доллару. О чем говорил Лавров в Госдуме

Запад сейчас находится в "военном угаре" и хочет реальной провокации на Украине, хотя в самом Киеве уже призывают успокоиться. Россия готова к любому развитию событий - те, кто на нее нападал, всегда получали по заслугам, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на правительственном часе в Госдуме, министр заверил, что Москва не позволит "замотать" свои инициативы по гарантиям безопасности, рассказал о сокращении зависимости от доллара и констатировал: Запад пытается "противостоять объективному ходу истории", но желающих таскать каштаны из огня "для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя" становится все меньше.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова в нижней палате парламента.

О ситуации на Украине

Сейчас Запад "очень хочет какой-то реальной провокации": "Мы видим, что наши западные коллеги находятся без преувеличения в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, [если] вы нападете, мы накажем, спасем Украину, мало не покажется".

Эвакуация западных дипломатов только нагнетает истерику, притом что сами украинские политики уже призывают успокоиться: "А Запад не хочет, чтобы они успокаивались, и сам не хочет успокаиваться, вот в чем дело".

Западные страны своим "сюррелистическим поведением" стремятся сделать так, чтобы Киев "сорвался на силовую операцию в Донбассе", либо иначе похоронить минские соглашения. Однако Россия продолжает настаивать - альтернативы им нет.

Сейчас Москва готова к любому сценарию: "Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, всегда те, кто это делал, получал по заслугам".

О гарантиях безопасности

"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим".

"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент [РФ Владимир Путин], предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан - безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах".

При этом Россия ожидает от США обещанных письменных ответов на свои предложения на этой неделе: "Есть основания полагать, что на этот раз [они] нас не подведут и слово свое сдержат". Если Вашингтон попросит, Москва не станет обнародовать текст, но донесет до общественности его суть и содержание.

О заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью".

О политике Запада

"Ведомые США западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество", а "инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику - прежде всего нашу страну и КНР, - пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и многого другого".

Запад не готов принять формирующийся многополярный мир, но "жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше".

О доверии к доллару

"Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира".

Стимулирование Москвой перехода на расчет с партнерами в национальных валютах "уже начинает вызывать на Западе <...> тревожные дискуссии среди политологов и экономистов", но при этом и отечественные экономические операторы "ощущают облегчение".

Российский аналог SWIFT, разработанный Центробанком, работает, хотя и не так устоялся: "Я думаю, что по этому пути мы должны идти. Очень важно все-таки экономику не вывести из равновесия".

О биолабораториях

"В большинстве наших стран-соседей есть американские, причем пентагоновские, биологические лаборатории. Понять, что в них делается, очень, очень трудно. И мы сейчас завершаем переговорный процесс со <...> странами-соседями, у которых такие лаборатории есть, чтобы они работали в транспарентном режиме, чтобы там не было никаких иностранных военных <...>".

Об отношениях с Латинской Америкой