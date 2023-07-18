Последствия окончания зерновой сделки и атаки на Крымский мост. Темы брифинга Пескова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Реакция на окончание зерновой сделки и последствия прекращения ее действия, а также атака на Крымский мост стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

- Владимир Путин работает в Кремле. "Сегодня рабочий день достаточно спокойный".

- С докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, начало этой встречи будет открытым для СМИ.

- Контакты с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике президента "пока не появились".

О возможном продолжении зерновой сделки без РФ

- Реализация идеи Украины продолжить действие черноморских зерновых коридоров без участия РФ - это "вопрос, который нуждается в комментарии наших военных". "Речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к зоне боевых действий". Есть риски, они "должны учитываться".

- Даже если взять территорию бывшего зернового коридора, нужно помнить: "эта зона используется киевским режимом в боевых целях - это очень важный аспект". "Наши военные неоднократно говорили о том, что Украина использует эти зерновые коридоры в боевых целях".

Об оценке США выхода РФ из зерновой сделки

- "Мы категорически с этим (заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшим выход РФ из зерновой сделки "бессовестным" - прим. ТАСС) не согласны: Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз".

- "Бессовестными можно назвать" европейские государства - тот факт, что сделка не работала, "это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша" и ООН. "Слово "бессовестные" абсолютно применимо для европейских стран".

О поставках Россией зерна в Африку

- "Безусловно", Россия продолжит поставки странам Африки. При этом в вопросе поставок в этот регион рамках зерновой сделки, "к нашему общему сожалению, речь идет о небольших количествах". "Беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех".

- "Находимся в контакте с нашими африканскими партнерами". На саммите в Петербурге "будет возможность всю эту тематику обсудить".

Об атаке на Крымский мост

- "Москве с самого начала было понятно <...>, что это террористическая акция, организованная киевским режимом".

- Предложения по повышению безопасности моста, "конечно, вырабатываются".

О предложении признать киевский режим террористической организацией

- "Мне не известно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте". Так что Кремлю нечего сказать о позиции на этот счет.