Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Представлять Россию очно будет Лавров

Президент РФ Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге в августе в формате видео-конференц-связи. Российский лидер полноценно примет в нем участие, несмотря на видеоформат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россию лично на саммите БРИКС будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Само мероприятие пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ожидается присутствие не только лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, но также президентов и представителей правительств других стран Африки, Азии и Латинской Америки.

ТАСС собрал основную информацию о предстоящем саммите БРИКС.

Ордер МУС

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

Москва заявляла, что решения МУС юридически ничтожны для России. РФ не является участником Римского статуса Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также Россия указывала, что МУС доказал свою ущербность тем, что готов осуществлять псевдоправосудие по заказу Запада, а его работа не имеет ничего общего с правосудием.

Кто будет представлять Россию

Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса несколько раз обсуждали подготовку к саммиту БРИКС. Так, телефонные разговоры лидеров двух стран состоялись 7 июня и 15 июля. А 17 июня прошли переговоры Путина и Рамапосы в России. Президент ЮАР приезжал в составе миротворческой миссии, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации на Украине. Однако президенты затронули вопросу и предстоящего саммита.

МИД РФ заявлял, что Россия исходит из того, что ЮАР будет во время саммита руководствоваться пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований. В конце июня в ЮАР указывали, что ожидают прибытия президента РФ на саммит и что будут рады приезду Путина. Рамапоса 14 июля уточнил, что саммит пройдет в очном формате и в нем будут участвовать президенты всех пяти стран - членов организации. Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле при этом отмечал, что полной ясности во взаимоотношениях властей республики с МУС нет, но "ясно, что в ЮАР президент России не будет арестован".

В среду канцелярия президента ЮАР Сирила Рамапосы заявила, что по взаимной договоренности Путин не будет участвовать в саммите. Россию, согласно сообщению, будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позже это подтвердил Песков. Также представитель Кремля опровергал информацию, что Россия якобы дала понять ЮАР, что арест Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. "В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно", - заявил Песков.

Что ожидается на саммите

Рамапоса пригласил для участия в мероприятиях саммита лидеров всех стран Африки. Ожидается, что в Йоханнесбург прибудут главы и правительства государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Карибского сообщества (КАРИКОМ), члены Группы семидесяти семи (G77).

В мае Франция подняла вопрос о возможном участии в саммите президента Эмманюэля Макрона. Французский лидер, как отмечал Париж, может рассмотреть возможность прибыть в Йоханнесбург, если подобное приглашение поступит от председательствующей ЮАР. Однако вопрос присутствия иных лидеров Претория обсуждала в тесной координации со всеми странами объединения. Россия же заявляла, что считает неуместным участие Макрона.

Пока подтверждение о приезде на саммит ЮАР получила только от председателя КНР Си Цзиньпина. Также в ЮАР прибудет глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И. Он примет участие во встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности.

Главной темой саммита станет расширение БРИКС за счет новых государств. Сейчас около 20 стран хотят стать членами объединения. Газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщала, что на саммите в БРИКС будут приняты Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Заинтересованность в формате работы объединения выражает Венесуэла, Иран и Турция. В конце июня Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Ранее свои заявки также направили Алжир, Бангладеш и Египет.

БРИКС необходимо завершить согласование критериев по расширению организации, сообщал посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Также, по его словам, важной темой саммита станет дедолларизация и использование национальных валют в торговле между членами БРИКС.