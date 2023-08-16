Путин и Собянин 17 августа откроют движение по МЦД-3

Глава государства и мэр Москвы также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры столичного региона

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг откроют пассажирское движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония состоится в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса", проходящей в Манеже. Отмечается, что также Путин и Собянин ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

Маршрут МЦД-3 свяжет Зеленоград с Раменским, его общая протяженность - 85 км. Всего на маршруте расположено 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 будет работать с 5:30 мск до 1:00 мск, в часы пик поезда будут курсировать каждые пять-шесть минут.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся осенью 2019 года. Тогда Путин лично открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.