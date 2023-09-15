"Заговор" вокруг переговоров по Украине и зерновая сделка. Заявления Лаврова

Россия готова рассмотреть все серьезные инициативы по украинскому урегулированию, но сейчас мяч на стороне Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор - Запад хочет через псевдодипломатию "поставить все с ног на голову". Западные страны пытаются жульничеством перетянуть на свои позиции по Украине страны глобального большинства. Также во время круглого стола Лавров затронул вопросы зерновой сделки, взрывов на "Северных потоках" и потери самостоятельности Европы.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О переговорах с Украиной

Россия готова реагировать на все серьезные предложения по урегулированию ситуации на Украине. Однако мяч не на стороне России. "Все мячики, а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно".

Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию "поставить все с ног на голову" - точно так же, как это было в начале украинских событий. Запад, прежде всего США и Британия, "инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, привели ее к власти путем антиконституционного кровавого государственного переворота".

Ватикан продолжает усилия по урегулированию украинского кризиса - его посланник, глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи собирается приехать. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать".

У Турции есть различные идеи по этому вопросу. Россия также ценит те усилия, которые "без большой рекламы" предпринимали Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

О "формуле мира" Зеленского

Запад долгие месяцы говорит, что эта "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского является единственной основой для переговоров.

Запад пытается перетянуть на свои позиции по Украине страны глобального большинства. "Расчет прям совсем на наивных людей, неискушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми. То, что это жульничество прямое, - объяснять не надо".

"Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею нормальные страны, а потом прикрываться именем этих нормальных стран, говорить: "Вы знаете, у нас растет поддержка и в странах Азии, Африки и Латинской Америки".

О зерновой сделке

Руководители секретариата ООН говорят о том, что "все будет хорошо с российской сделкой", и не обращают внимание на высказывания Украины. А Киев заявляет, что не согласится на возобновление сделки таким образом, чтобы российские зерно и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций.

"То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит - забудьте про русских".

О вооружениях в Европе

США освобождают рынки для поставок своей военной продукции для перевооружения стран Евросоюза и НАТО "через выделение больших средств, закупку американских вооружений, которые производят американские корпорации". "Посмотрите суммы, которые выделяются на помощь Украине, посмотрите, как из Европы выкачивается и бывшее советское, и российское, и западное уже теперь оружие".

При этом именно англосаксы заставляют Киев продолжать военный конфликт и не выходить на переговоры с РФ.

О Европе

Европа потеряла свою субъектность и перспективы на скорое преодоление глубоких кризисных явлений. Они продолжаются, в том числе в связи с сознательным курсом Вашингтона на подрыв политической самостоятельности Европы.

США сначала заставляли ЕС прекращать покупать газ по трубопроводам под предлогом устранения зависимости от РФ, а дефицит компенсировали под давлением Вашингтона поставками дорогого сжиженного природного газа, который экологически более рисковый.

О взрывах на "Северных потоках"