Новый миропорядок, заложники в Палестине и закрытое море. Темы брифинга Пескова

Российские заложники в Палестине, необходимость нового миропорядка и угрозы закрыть для РФ Балтийское море стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
О россиянах, остающихся в заложниках в Палестине
- "Осуществляются определенные контакты с этой целью [освобождения россиян-заложников], наши дипломаты работают". "В той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации".
- Некоторые из находящихся в регионе остаются в контакте с посольством, некоторые - нет. "Регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей".
О новом миропорядке
- "Мы абсолютно согласны с господином [президентом США Джо] Байденом [по вопросу необходимости строить новый миропорядок] - это тот редкий случай".
- "Действительно, мир нуждается в новом миропорядке", "свободном от концентрирования всех механизмов управления" в руках одной страны. Нужен "миропорядок, который зиждется на международном праве, а не правилах", уважении, выгоде, невмешательстве в дела друг друга.
- В вопросе, что страной, которая создает новый миропорядок, должны стать США, "мы не согласны". "США так или иначе, о каком бы миропорядке они бы ни говорили <...>, имеют в виду американоцентричный миропорядок". "Так больше не будет".
Об угрозах закрыть РФ Балтийское море
- Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, угрожая закрыть для РФ Балтийское море, "говорил о том происшествии, которое имело место" с трубопроводом Balticconnector. Он уточнял, что поддержит это, "если выяснится, что Россия имеет к этому отношение - а я сразу говорю, Россия не имеет никакого к этому отношения".
- "В ответ хочется спросить у господина президента - что нужно будет сделать с Балтийским морем", когда выяснятся виновные в подрыве "Северных потоков".
- "Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили". "Угрозы являются для Российской Федерации неприемлемыми".