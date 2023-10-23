Новый миропорядок, заложники в Палестине и закрытое море. Темы брифинга Пескова

Здание посольства РФ в Израиле. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание посольства РФ в Израиле
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российские заложники в Палестине, необходимость нового миропорядка и угрозы закрыть для РФ Балтийское море стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. "У него будет из открытого на докладе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков".
  • Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор.

О россиянах, остающихся в заложниках в Палестине

  • "Осуществляются определенные контакты с этой целью [освобождения россиян-заложников], наши дипломаты работают". "В той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации".
  • Некоторые из находящихся в регионе остаются в контакте с посольством, некоторые - нет. "Регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей".

О новом миропорядке

  • "Мы абсолютно согласны с господином [президентом США Джо] Байденом [по вопросу необходимости строить новый миропорядок] - это тот редкий случай".
  • "Действительно, мир нуждается в новом миропорядке", "свободном от концентрирования всех механизмов управления" в руках одной страны. Нужен "миропорядок, который зиждется на международном праве, а не правилах", уважении, выгоде, невмешательстве в дела друг друга.
  • В вопросе, что страной, которая создает новый миропорядок, должны стать США, "мы не согласны". "США так или иначе, о каком бы миропорядке они бы ни говорили <...>, имеют в виду американоцентричный миропорядок". "Так больше не будет".

Об угрозах закрыть РФ Балтийское море

  • Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, угрожая закрыть для РФ Балтийское море, "говорил о том происшествии, которое имело место" с трубопроводом Balticconnector. Он уточнял, что поддержит это, "если выяснится, что Россия имеет к этому отношение - а я сразу говорю, Россия не имеет никакого к этому отношения".
  • "В ответ хочется спросить у господина президента - что нужно будет сделать с Балтийским морем", когда выяснятся виновные в подрыве "Северных потоков".
  • "Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили". "Угрозы являются для Российской Федерации неприемлемыми".
 
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© Информационное агентство ТАСС
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