Новый миропорядок, заложники в Палестине и закрытое море. Темы брифинга Пескова

Российские заложники в Палестине, необходимость нового миропорядка и угрозы закрыть для РФ Балтийское море стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. "У него будет из открытого на докладе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков".

Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор.

О россиянах, остающихся в заложниках в Палестине

"Осуществляются определенные контакты с этой целью [освобождения россиян-заложников], наши дипломаты работают". "В той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации".

Некоторые из находящихся в регионе остаются в контакте с посольством, некоторые - нет. "Регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей".

О новом миропорядке

"Мы абсолютно согласны с господином [президентом США Джо] Байденом [по вопросу необходимости строить новый миропорядок] - это тот редкий случай".

"Действительно, мир нуждается в новом миропорядке", "свободном от концентрирования всех механизмов управления" в руках одной страны. Нужен "миропорядок, который зиждется на международном праве, а не правилах", уважении, выгоде, невмешательстве в дела друг друга.

В вопросе, что страной, которая создает новый миропорядок, должны стать США, "мы не согласны". "США так или иначе, о каком бы миропорядке они бы ни говорили <...>, имеют в виду американоцентричный миропорядок". "Так больше не будет".

Об угрозах закрыть РФ Балтийское море