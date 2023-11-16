Встреча Путина с бизнесом и американо-китайские переговоры. Темы брифинга Пескова

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, возможная заморозка российской госсобственности в Чехии и американо-китайские переговоры стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Ново-Огареве. В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, о темах проинформируют позднее.

"На следующей неделе [21-22 ноября] запланирован официальный визит президента Таджикистана [Эмомали Рахмона] в Москву"

О встрече Путина с бизнесом

"Вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса, обстоятельный разговор был. Ряд вопросов сформулирован был по линии РСПП".

Выступали представители как бизнеса, так и экономического блока правительства. Многие российские бизнесмены "сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом", так что инициаторами оказались именно они.

"Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики".

Также обсуждалось улучшение условий для перевода собственности в России, "чтобы этот процесс был абсолютно совершенным" и бизнес "переводил сюда компании, создавал рабочие места".

О заморозке российской госсобственности в Чехии

Позиция Чехии, которая ввела санкции против Росзагрансобственности, "вызывает недоумение", Кремль не приемлет ее.

Российские объекты в Чехии "сейчас под угрозой", Москва анализирует ситуацию, чтобы "минимизировать риски".

Необходимо "проанализировать, что здесь есть у чехов": "В случае каких-то конкретных недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан".

Об итогах переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина

У Кремля пока нет данных, что обсуждали президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин и говорили ли они о России: "Пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке".

В Кремле воздержатся от комментировать слова Байдена, который после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал китайского лидера диктатором: "Не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления".

Что касается Москвы, для нее "главное - это настоящая дружба, взаимоуважительное отношение" между лидерами РФ и КНР: "Мы дорожим этими отношениями".

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