16 ноября, 09:40
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Санкции в отношении России

Встреча Путина с бизнесом и американо-китайские переговоры. Темы брифинга Пескова

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин . Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин
© Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, возможная заморозка российской госсобственности в Чехии и американо-китайские переговоры стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин работает в Ново-Огареве. В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, о темах проинформируют позднее.
  • "На следующей неделе [21-22 ноября] запланирован официальный визит президента Таджикистана [Эмомали Рахмона] в Москву"

О встрече Путина с бизнесом

  • "Вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса, обстоятельный разговор был. Ряд вопросов сформулирован был по линии РСПП".
  • Выступали представители как бизнеса, так и экономического блока правительства. Многие российские бизнесмены "сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом", так что инициаторами оказались именно они.
  • "Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики".
  • Также обсуждалось улучшение условий для перевода собственности в России, "чтобы этот процесс был абсолютно совершенным" и бизнес "переводил сюда компании, создавал рабочие места".

О заморозке российской госсобственности в Чехии

  • Позиция Чехии, которая ввела санкции против Росзагрансобственности, "вызывает недоумение", Кремль не приемлет ее.
  • Российские объекты в Чехии "сейчас под угрозой", Москва анализирует ситуацию, чтобы "минимизировать риски".
  • Необходимо "проанализировать, что здесь есть у чехов": "В случае каких-то конкретных недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан".

Об итогах переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина

  • У Кремля пока нет данных, что обсуждали президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин и говорили ли они о России: "Пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке".
  • В Кремле воздержатся от комментировать слова Байдена, который после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал китайского лидера диктатором: "Не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления".
  • Что касается Москвы, для нее "главное - это настоящая дружба, взаимоуважительное отношение" между лидерами РФ и КНР: "Мы дорожим этими отношениями".

О возможном назначении Валерия Гергиева в Большой театр

  • Кремль не стал комментировать сообщения о возможном назначении Валерия Гергиева главой Большого театра: "В министерство культуры, туда обращайтесь, это их прерогатива".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАТаджикистанЧехияРоссияКитайСи ЦзиньпинРахмон, ЭмомалиСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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