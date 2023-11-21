Запрет въезда 11 молдавским депутатам в РФ и смерть экс-главы УСБ СК. Главное за 21 ноября

Михаил Максименко. Александр Щербак/ ТАСС
Михаил Максименко
© Александр Щербак/ ТАСС

Запрет въезда 11 молдавским депутатам в РФ

Россия в качестве ответной меры запретила въезд в страну 11 депутатам парламента Молдавии от контролирующей правительство Партии действия и солидарности. В МИД РФ заявили решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ.

Смерть экс-главы УСБ СК

Бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко умер в ИК-11 в Нижегородской области. Тело нашли в комнате для хранения вещей. Он отбывал 13-летний срок заключения за превышение должностных полномочий и получение двух взяток.

Освобождение гендиректора «Зимней Вишни»

Гендиректора основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания в виде лишения свободы. Решение приняли из-за ухудшения ее здоровья. Какое именно заболевание было выявлено, не уточняется. В 2021 году Судденок приговорили к 13 годам и 4 месяцам колонии по делу о пожаре.

Обнаружение останков под рестораном на западе Москвы

Под рестораном на западе Москвы нашли останки более 10 человек во время земляных работ. По информации прокуратуры, 10 черепов и не менее 10 фрагментов головы обнаружены на глубине 3,5 м. По предварительным данным, им около 20-30 лет. Следователи проводят проверку.

Запуск ракеты КНДР

Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником. В связи с этим сработала система оповещения J-Alert. Жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков. Токио выразил протест Пхеньяну из-за пуска ракеты. 

Теги:
ЯпонияКНДРРоссияМолдавияРасследование пожара в "Зимней вишне"Москва
© Информационное агентство ТАСС
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