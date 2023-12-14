"Итоги года" с Путиным и приговор за попытку теракта в здании ФСБ. Главное за 14 декабря

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Основными темами стали состояние российской экономики, ход специальной военной операции, поддержка добровольцев и военно-патриотическое воспитание молодежи. Путин также затронул ситуацию на финансовом рынке, вопрос стабилизации цен на куриные яйца, рост тарифов ЖКХ и развитие отечественной авиации. Мероприятие продлилось более четырех часов. В общей сложности россияне прислали к прямой линии свыше 2 млн вопросов.

Приговор за попытку взорвать здание ФСБ в Москве

Члена запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку подорвать себя в здании ФСБ на Лубянке. Абдукодир Тоиров будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Утверждение регламента делимитации азербайджано-армянской границы

Кабмин Азербайджана утвердил регламент работы и заседаний комиссий по делимитации границы с Арменией. Решение подписал премьер-министр страны Али Асадов.

Повторное закрытие Финляндией всех КПП

Правительство Финляндии намерено вновь закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. По данным газеты Iltalehti, 14 декабря министры соберутся на дополнительное заседание. По его итогам могут закрыть всю восточную границу.

Рекордное производство красной икры в России

В России производство красной икры достигло максимума с 2010 года. В январе-октябре 2023 года оно составило 22,288 тыс. тонн. Аналитики Всероссийской ассоциации рыбопромышленников отметили, что рост объемов производства привел к снижению оптовых цен на икру.