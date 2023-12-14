Цены на яйца, права бойцов ЧВК и дело Баязитовой. О чем еще говорил Путин на "Итогах года"

Подорожание куриных яиц, большие сроки за экономические преступления и права бойцов частных военных компаний стали основными темами второго часа прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства констатировал стабильность российского финансового рынка, осудил международных спортивных чиновников, которые "похоронят олимпийское движение", и извинился перед россиянами за рост цен на яйца. ТАСС собрал основные тезисы президента.

О подорожании яиц

Рост цен на куриные яйца связан с увеличением спроса, но это не снимает ответственности с властей: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства".

Путин уже обсудил этот вопрос с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым: "Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил <...>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы".

Президент и сам предпочитает куриные яйца: "В свое время мог 10 сразу с утра навернуть".

О приговорах журналистам и бизнесменам

Путин не знает деталей дела журналистки Александры Баязитовой, но уверен, что ни о какой "охоте на ведьм" речи не идет: "А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Что такое она сделала, что на нее охотиться надо. Никто, я уверен, на нее не охотится".

Большие сроки за экономические преступления - "как-то перебор, это очевидно": "Когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал".

О допуске россиян на Олимпиаду

Международные спортивные чиновники противоречат и извращают идеи Пьера де Кубертена, они "слишком увлеклись бизнес-стороной" и попали в зависимость от спонсоров: "Если они будут и дальше действовать таким же образом, то они похоронят олимпийское движение".

Спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, но необходимо "внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет", и принять "взвешенное решение".

О финансовой ситуации

Ситуация на финансовом рынке в целом стабильна. Власти выполняют и будут выполнять обязательства перед гражданами, несмотря на рост расходов на оборону.

Россия не отказывается от доллара и евро - страны Запада сами устроили ей проблемы с расчетами в иностранных валютах: "Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу".

Курс рубля зависит "от экономических условий", в том числе от цен на экспортные товары и растущего спроса внутри страны. Указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки "сыграл свою роль", но эта мера "носит временный характер".

О бойцах ЧВК

Проблема с признанием бойцов ЧВК ветеранами боевых действий существует: "И я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены министерством обороны".

Кроме того, "формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом", а их бойцы заключали контракты не с государством.

Права бойцов должны быть восстановлены: "Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция".

О возможном открытии аэропортов

Аэропорт Краснодара действительно может быть открыт, он находится достаточно далеко от зоны боевых действий: "Надо посмотреть, еще раз проанализировать".

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