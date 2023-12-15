СМИ: председатель кабмина КНДР встретился с губернатором Приморья

В переговорах участвовали министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, работники профильных организаций, а также временный поверенный в делах российского посольства, передает ЦТАК

СЕУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун 14 декабря встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В переговорах приняли участие министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, работники профильных организаций, временный поверенный в делах российского посольства. "Встреча прошла в дружеской и товарищеской атмосфере", - информирует ЦТАК.

Делегация Приморского края во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря. В ноябре Кожемяко рассказал, что планировал до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве. 12 декабря губернатор провел переговоры с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо об укреплении экономического сотрудничества.

Этой осенью активизировались двусторонние обмены между РФ и КНДР. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Губернатор Приморья встречал главу народной республики на приграничной станции Хасан. В октябре состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР.

15 ноября в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на переговорах возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В октябре 2023 года делегация Министерства спорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. В ноябре делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.