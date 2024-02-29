Послание Путина Федеральному собранию и зачистка села Крынки. Главные события 29 февраля

Послание Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию. Оно длилось 2 часа и 6 минут, что стало рекордом по продолжительности. В ходе обращения глава государства затронул темы внешней и внутренней политики, экономики, здравоохранения. Так, Путин предложил продлить программы материнского капитала и льготную семейную ипотеку до 2030 года. Также президент объявил о запуске четырех нацпроектов, в частности, "Продолжительная и активная жизнь". Он отметил, что России предстоит выйти на уровень продолжительности жизни 80+.

Зачистка села Крынки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что село Крынки и его окрестности полностью зачистили. Он отметил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра. Сальдо добавил, что российские военные контролируют обстановку.

Внесение в перечень террористов обвиняемых в убийстве Дугиной

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов обвиняемых в убийстве Дарьи Дугиной граждан Украины Наталью Вовк и Богдана Цыганенко. По данным ФСБ, исполнительницей была Вовк, а Цыганенко - член украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с ней готовил убийство. Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье.

Отказ Венгрии в передаче $18 млн Украине

Венгрия отказалась передать $18 млн в Европейский фонд мира на оружие для Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сумму направили на поддержание безопасности и стабильности в Чаде. Он отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Вывод спутника "Метеор-М" на орбиту

Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-4 вывели на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный при помощи ракеты "Союз-2.1б". Вместе с "Метеором-М" на орбиту отправятся 17 спутников производства компании "Спутникс".