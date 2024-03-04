Разговор германских офицеров и "Упырь" против Abrams. Темы брифинга Пескова

Последствия утечки разговора германских офицеров об ударе по Крымскому мосту, поражение российским беспилотником "Упырь" американского танка Abrams, а также возможные контакты лидеров России и Армении стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин работает в Кремле, проводит рабочие встречи. С докладом у главы государства будет мэр Москвы Сергей Собянин, с которым российский лидер "регулярно сверяет время".
- В графике Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "При необходимости они могут появиться", поскольку "достаточно быстро могут быть организованы".
О разговоре германских офицеров
- В Кремле ознакомились с записью разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали возможные удары по России. "Уже всем желающим удалось ознакомиться".
- Москва уже отреагировала на утечку: "Определенный демарш предпринят нами - и вызван посол [ФРГ]".
- "Сама по себе запись говорит, что в недрах Бундесвера обсуждают предметно и конкретно планы ударов по территории Российской Федерации", "здесь все более чем очевидно".
- Россия в курсе планов властей Германии организовать проверку записи: "Надеемся, что мы каким-то образом узнаем <...>, к чему пришла эта проверка".
- Важно узнать, "делал ли это Бундесвер по своей инициативе, тогда это вопрос, насколько управляем Бундесвер", или это часть политики Германии. В любом случае запись "подчеркивает прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины".
О поражении танка Abrams "Упырем"
- "Президент <...> в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте". Ему докладывают "по линии военных" о таких успехах, как поражение американского танка.
О похоронах Навального
"Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего".