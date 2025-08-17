Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сослался на публикации газет Politico и Bild

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Среди сторонников конфликта на Украине началась паника в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Европейские и британские сторонники конфликта в панике", - говорится в сообщении Дмитриева в Telegram-канале.

Он сослался на публикации газет Politico и Bild, в которых сообщалось о возможных планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера Финляндии Александра Стубба присоединиться к Зеленскому на переговорах с Трампом в Белом доме для обсуждения плана по украинскому урегулированию.

Встреча Трампа с Зеленским запланирована на 18 августа в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.