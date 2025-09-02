Меры воздействия нужно направить на Украину и страны Запада, подчеркнул председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Западные санкции против России, к которым вынуждены также прибегать США, не имеют смысла и неэффективны, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Такое мнение он выразил в ответ на заявление американского президента Дональда Трампа о возможном изменении позиции США в отношении России и Украины при отсутствии искомых Вашингтоном результатов после недавнего саммита в Анкоридже.

"Антироссийские санкции, к которым вынуждают, по сути, Трампа, бессмысленны и бесполезны. <…> Брюссель, Париж и Лондон пытаются максимально нивелировать дипломатию команды президента Соединенных Штатов с единственной целью: продолжать выкачивать дивиденды от торговли русофобией", - написал он.

Слуцкий также отметил, что меры воздействия стоит направить на Украину и страны Запада. Кроме того, по мнению депутата, США лучше "пересмотреть позицию" в отношении европейских партнеров, "которые прилагают скорее обратные усилия и навязывают сценарий эскалации в украинском конфликте".

"Глобальное большинство формирует новые центры силы справедливого и многополярного миропорядка, разбивая претензии "золотого миллиарда" на доминирование", - заключил политик.