Французский президент Эмманюэль Макрон распорядился отправить польской стороне три истребителя Rafale после инцидента с БПЛА

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Решение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Польшу три истребителя Rafale после инцидента с БПЛА не поможет снижению напряженности в регионе. Об этом заявили ТАСС в посольстве России во Франции.

"Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе", - заявили в посольстве после вызова посла Алексея Мешкова в МИД республики.

В пресс-службе посольства уточнили, что во время визита на набережную Орсе Мешков "категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России" в преднамеренном нарушении воздушного пространства Польши. Он подчеркнул, что польской стороной не было приведено никаких доказательств принадлежности БПЛА ВС РФ. Также посол отметил, что Минобороны России "незамедлительно проинформировало оборонное ведомство Польши о своей готовности провести совместные консультации в целях прояснения всех обстоятельств случившегося", однако Варшава оставила соответствующие предложения без ответа.

Ранее Макрон заявил, что Франция пообещала властям Польши после инцидента с БПЛА направить три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими странами на востоке Европы. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь заявил, что кроме Франции свои истребители Eurofighter предложила отправить и Великобритания. Швеция, по его словам, также направит в помощь Варшаве самолеты и средства ПВО, а Чехия отправляет в Польшу три вертолета Ми-17 и 100 военных.