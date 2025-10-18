Посол РФ в ФРГ заострил внимание на решении Польши по делу о "Северных потоках"

Сергей Нечаев надеется, что власти Германии добьются выдачи подозреваемых в диверсии

ЛЕЙПЦИГ/Германия/, 18 октября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о необходимости обратить более пристальное внимание на решение польского суда, который отказал в выдаче ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Те жесты, которые мы сейчас видим с территории Польши, на мой взгляд, заслуживают более пристального внимания. И, разумеется, совершенно непонятно, почему в Польше решили оправдывать этот террористический акт, отпуская подозреваемого на свободу", - сказал дипломат корреспонденту ТАСС. При этом он выразил надежду на то, что власти ФРГ добьются выдачи подозреваемых в диверсии на "Северных потоках" как от польских, так и от итальянских властей, которые, "судя по всему, тоже пока не торопятся выдавать второго подозреваемого".

В то же время посол РФ напомнил, что германская сторона признала подрывы трубопроводов террористическим актом. "Это было сделано сначала предыдущим канцером господином [Олафом] Шольцем, и подтверждено нынешним правительством ФРГ", - пояснил он. В связи с этим власти и правоохранительные органы Германии, по его словам, соответствующим образом распространили европейский ордер на арест тех, кто подозревается в этом теракте.

17 октября агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.