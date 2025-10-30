Слуцкий связал угрозы МИД Украины иностранным СМИ с боязнью правды

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что ситуация на поле боя плачевна для Киева

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Киевский режим боится правды, которая может вскрыться в случае поездки иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название - Покровск) на территории ДНР как "нарушение украинского законодательства".

"Зеленский затягивает Стамбул-2, продавая своим западным хозяевам байки о том, что, мол, ВСУ сильны и способны продолжать войну до последнего украинца. На самом деле, ситуация на поле боя плачевна для Киева, который никогда не одержит победу на поле боя. Режим укрофюрера боится правды, которая может привести его к прямому банкротству. И политическому, и фактическому", - отметил Слуцкий.

По его словам, "реакция украинского МИД - двойные стандарты". "Когда устраивали провокацию и постановку в Буче, ни один украинский закон не помешал режиму бандеровцев привезти на место заряженных западных журналистов для трансляции в мир чудовищной лжи. И именно это послужило предлогом для срыва первых стамбульских переговоров", - подчеркнул парламентарий.

О допуске иностранных СМИ

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. 30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в ведомстве.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. Путин в связи с этим дал поручение обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы.

Как отмечала в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова, приглашение иностранным СМИ посетить окруженных военнослужащих ВСУ нацелено на прозрачное освещение ситуации на фронте и поможет избежать провокаций и инсценировок, подобных провокации в Буче.