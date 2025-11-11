Депутат Шеремет: Зеленский на фоне скандалов может потерять власть до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский может потерять власти на Украине до конца года в свете коррупционных нарушений, выявленных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Верховной раде объявила о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

"У попавшего в немилость Зеленского, методично загоняемого Вашингтоном в угол, не так уж много выходов. Поэтому этому предателю высшего пошива после предъявления неоспоримого фактажа НАБУ о его масштабной коррупции, замешанной на крови простых украинцев, предсказуемо грозит либо беспрекословно передать власть следующему подготовленному Западом ставленнику, либо быстро уносить свои ноги, дабы не быть растерзанным собственным народом. Учитывая сказанное, у влепившегося в кресло, все больше напоминающего быка с родео Зеленского мало шансов удержаться в нем до конца текущего года", - считает Шеремет.

10 ноября стало известно о проведении НАБУ со Специализированной антикоррупционной прокуратурой операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. По данным украинских СМИ, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы.

Вечером Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.