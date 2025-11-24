Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине

Президент России в разговоре с турецким лидером вновь подтвердил заинтересованность РФ в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О темах телефонного разговора лидеров информирует пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в разговоре с Эрдоганом вновь подтвердил заинтересованность РФ в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - говорится на сайте Кремля.

Также Путин и Эрдоган договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - отмечается в сообщении.

Президент РФ и его турецкий коллега договорились и дальше поддерживать контакты на регулярной основе. "Президент Турции поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит Группы двадцати в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц", - отмечается в сообщении.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Согласно публикациям западных СМИ, США и другие страны должны признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. Также план включает отмену санкций против России и создание демилитаризованной зоны.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.