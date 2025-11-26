Захарова прокомментировала "инфошум" вокруг плана Трампа

Его "раздувают, потому что эскалация кризиса пошла не по плану определенной части мирового закулисья", считает официальный представитель МИД

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Информационный шум вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине раздувают, потому что эскалация кризиса пошла не по плану определенной части мирового закулисья. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Это вот тот самый шум, который поднимается, когда у определенной части мирового закулисья что-то начинает идти не по плану. Вот тогда включается так называемый шум. <...> Что-то пошло не по плану. По плану, видимо, была эскалация кризиса, была еще большая коррупция мировая, было убийство как можно большего количества людей", - сказала дипломат, комментируя то, как Запад оценивает мирный план США.

Как указала Захарова, Запад, устраивая политико-дипломатические шоу, делает это "не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс", а пытается сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать ситуацией в своих целях.

"Но манипулировать ситуацией, исходя из пункта первого, чтобы сорвать вообще возможности для политико-дипломатического регулирования. Вот именно так к этому надо относиться", - разъяснила официальный представитель МИД РФ.

"Каждый раз, как только начинаются какие-то практические, прагматические шаги в сторону политико-дипломатического урегулирования, включается кнопка "шуметь", - обратила внимание Захарова, добавив, что субстантива за этим очень мало.

"В основном, это комментарии комментариев, обсуждение неподтвержденного, ссылки на неназванные источники и так далее", - заметила дипломат.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.