"Это грабеж". Путин о попытке ЕС присвоить активы России

По словам президента, в этой ситуации "кража - неподходящее определение"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Попытки Евросоюза присвоить российские активы - это не кража, а настоящий грабеж. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Кража - неподходящее определение. Кража - это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать это открыто, это грабеж", - сказал он.

Путин отметил, что Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений.

Президент указал, что конфискация активов РФ в Европе приведет к подрыву доверия к еврозоне.