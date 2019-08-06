Патрушев: США не представили доказательств нарушения ДРСМД Россией

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вашингтон не представил Москве ни одного доказательства якобы имевшего место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а свои собственные нарушения США обсуждать отказались. Об этом заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Я не могу назвать ни одного факта [нарушения] или ни одного момента, который якобы они [США] нам предъявили. Таких у нас не было", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ, отвечая на вопрос, представили ли России Соединенные Штаты доказательства нарушения договора Москвой. "Мы с нашими американскими партнерами встречались - и я встречался с [помощником президента США по национальной безопасности Джоном] Болтоном, и президент [РФ Владимир Путин] его принимал, и мы об этом говорили. Никаких доказательств мы не получали", - сказал Патрушев. По его мнению, Вашингтону "нужен был повод для того, чтобы выйти из договора, и этот повод они нашли для себя, и для своих партнеров". Когда же российская сторона попросила представить конкретные факты нарушений, то ответ был: "Вы сами знаете", рассказал секретарь Совбеза РФ. "Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", - сообщил Патрушев. По его словам, США, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД, "как бы намекали на ракету 9М729". "Полагаю, что своим партнерам они о ней говорили", - отметил секретарь Совбеза. Он подчеркнул, что Москва предложила Вашингтону "в закрытом режиме" посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила "всю исчерпывающую информацию о ней" и убедилась, что данное оружие не нарушает ДРСМД. "Они от этого отказались", - сказал Патрушев. Он напомнил, что после этого РФ сделала открытый многосторонний показ данной ракеты в парке "Патриот", куда приехали многие иностранные делегации, однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО. Переговоры по стратегической стабильности Патрушев добавил, что Россия надеется на позитивные шаги в переговорах с США по стратегической стабильности и считает, что в этом процессе должны принимать участие, в том числе, оборонные ведомства двух стран.

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"Я надеюсь, что в процессе разговора и по стратегической стабильности, и по международной безопасности, мы все-таки будем достигать успеха", - сказал секретарь российского Совбеза. По его словам, очень важно, что президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - "во время каждой встречи или беседы поднимают тему стратегической стабильности". "Это вселяет надежду на то, что эта тема будет обсуждаться и все-таки будут какие-то позитивные шаги", - сказал Патрушев. Он отметил, что лидеры двух стран давали указания своим внешнеполитическим ведомствам вести диалог по данному вопросу. "У нас представители этого ведомства исключительно компетентны, в Штатах - тоже. Конечно, каждый будет отстаивать свои интересы, но, я думаю, [они] будут и все-таки заинтересованы в том, чтобы безопасность в мире сохранялась", - заметил секретарь Совбеза РФ. Он добавил, что были даны указания и о сотрудничестве спецслужб двух стран. "Они не по всем направлениями сотрудничают, но это сотрудничество расширяется и, я полагаю, будет расширяться", - сказал Патрушев. Он добавил, что тема стратегической стабильности постоянно проговаривается и во время всех контактов с американцами по линии аппарата Совбеза. "Поэтому, я думаю, что мы эту тему не упустим", - констатировал секретарь СБ РФ. "Кроме того, считаю, что очень важно, чтобы и по линии оборонных ведомств эта тема затрагивалась. Считаю, что эти ведомства исключительно компетентны и могут дать большой позитив с точки зрения стратегической стабильности", - подчеркнул Патрушев. Цели Вашингтона США выходом из договоров об ограничении вооружений пытаются добиться доминирования в любой точке мира, однако этого допустить нельзя, отметил Патрушев, напомнив, что США сначала вышли из договора по ПРО, сейчас - из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Остается в действии договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем было ими [американцами] уже заявлено, что они рассматривают вопрос в 2021 году из этого договора тоже выйти", - сказал Патрушев, отметив, что остается еще также договор о нераспространении ядерного оружия, и это "те моменты, которые их [американцев] сдерживают".

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