Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прибудет в РФ с рабочим визитом по приглашению главы российского государства. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры России и Германии планируют "обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января".

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в результате упомянутой атаки не стала причиной предстоящего визита Меркель. "Нет никакой связи", - заявлял он агентству ТАСС.

Кроме того, Путин и Меркель на переговорах 11 января рассмотрят проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Меркель и Путин договорились о проведении двусторонней встречи еще во время декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, прибытие канцлера в Кремль запланировано примерно на 14:30 мск. А после переговоров - около 17:00 мск - состоится совместная пресс-конференция обоих лидеров, после чего германская делегация вылетит назад в ФРГ.

В германской дипмиссии в Москве уточнили, что визит канцлера ФРГ в российскую столицу будет однодневным. В поездке Меркель будет сопровождать глава МИД Хайко Маас. Как ранее сообщал Зайберт, в Москве "в формате рабочего ужина будут обсуждаться международные вопросы - Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина, стороны затронут и двусторонние вопросы". Комментируя предстоящую встречу, Зайберт подчеркнул, что "Россия - важный игрок на мировой арене и в качестве постоянного член Совбеза ООН необходима для решения политических конфликтов".

Ближневосточная повестка

По данным правительства ФРГ, во время встречи Меркель и Путина планируется обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. "Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве", - сообщил Зайберт.

Представитель кабмина ФРГ также отметил, что Россия наряду с Турцией является важным партнером по ливийскому урегулированию. В Берлине приветствовали инициативу Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб иранский генерал Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

"Северный поток - 2" и санкции США

Немецкие наблюдатели ожидают, что на встрече Путина и Меркель будут также обсуждаться вопросы, связанные с транзитом газа через Украину и реализацией "Северного потока - 2", на фоне стремления Вашингтона во что бы то ни стало остановить проект.