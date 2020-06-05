Посол России: российско-камбоджийские отношения имеют большие перспективы

Россия и Камбоджа обладают значительным потенциалом для расширения нынешнего полноформатного сотрудничества. На сегодняшний день активно развивается двусторонняя кооперация в политической и торгово-экономической сферах, а также в области образования, науки и культуры. Наряду с этим устойчиво наращивается взаимодействие по линии гражданского общества, уверенно расширяются молодежные обмены. "Дальнейшее развитие российско-камбоджийских отношений, несомненно, имеет большие перспективы. Уверен, что сформированная весомая договорно-правовая база сотрудничества будет способствовать уплотнению диалога, укреплению доверия между нашими народами, а также расширению внушительного спектра реализуемых и находящихся в проработке двусторонних проектов между нашими государствами", — сказал в интервью ТАСС посол России в Камбодже Дмитрий Цветков, подводя итоги своей более чем шестилетней работы в качестве руководителя российского посольства в Пномпене.

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Цветков, занимавший пост главы российской дипломатической миссии в Камбодже с января 2014 года, за без малого 65-летнюю историю российско-камбоджийских отношений стал первым среди послов СССР и России в Камбодже послом, владеющим кхмерским языком. Это обстоятельство во многом способствовало значительной активизации двустороннего взаимодействия Москвы и Пномпеня в период его работы в королевстве. В ноябре 2019 года российский посол был удостоен высшей государственной награды Королевства Камбоджа для иностранных граждан — ордена "Сахаметрей" I степени. Вручивший дипломату орден премьер-министр Камбоджи Хун Сен отметил большой личный вклад посла в дело укрепления проверенной временем традиционной дружбы и отношений многопланового партнерства между Пномпенем и Москвой. В 2016 году за заслуги в развитии двусторонних связей посол РФ уже был награжден орденом "Сахаметрей" III степени. Глава российской дипмиссии также стал первым в истории Камбоджи иностранным гражданином, назначенным почетным членом Королевской академии. Это высокое звание присвоено дипломату за активную деятельность в становлении и развитии научного сотрудничества Камбоджи и России, а также за большой вклад в укрепление двусторонних межгосударственных связей в целом. Дружба, проверенная временем Россию и Камбоджу традиционно связывают дружественные отношения, отмеченные высоким уровнем взаимопонимания и уважения. "Дружба между Россией и Камбоджей прошла проверку временем и сегодня насчитывает уже почти шесть с половиной десятилетий. История наших двусторонних отношений является предметом гордости обеих стран", — сказал посол. Он напомнил, что 25 мая этого года исполнилось четверть века подписанию Совместной декларации об основах дружественных отношений, заложившей надежный фундамент развития взаимодействия двух государств на современном этапе. "В последние годы обеими странами были предприняты шаги по выводу наших отношений на качественно новый уровень, приданию политическому диалогу соответствующей современным международным реалиям динамики. И Москва, и Пномпень последовательно выступают за углубление двустороннего сотрудничества в политической, социально-экономической и гуманитарной областях", — отметил Цветков.

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Дипломат обратил внимание на то, что Камбоджа придает большое значение роли России на международной арене и проявляет искреннюю заинтересованность в расширении партнерства с РФ по всем возможным направлениям сотрудничества. "В Пномпене исходят из того, что Россия является одним из основных полюсов современного многополярного мира, и это отвечает коренным интересам большинства стран мира, в том числе и Камбоджи, стремящейся к укреплению и последующему продвижению отношений традиционной дружбы и многопланового сотрудничества с нашей страной", — сказал посол. Так, король Камбоджи Нородом Сиамони, принимая Цветкова с прощальным визитом вежливости, подтвердил, что его страна придает важное значение развитию отношений с Россией и выступает за их дальнейшее продвижение по всем направлениям. "Мы высоко ценим ту искреннюю помощь и поддержку, которую Советский Союз, а впоследствии Россия неизменно оказывали камбоджийскому народу в деле социально-экономического развития", — сказал монарх. Он особо выделил свойственные российско-камбоджийским отношениям искреннюю симпатию, глубокое уважение и взаимную поддержку народов двух стран.

Описание Посол России в Камбодже Дмитрий Цветков на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном © Посольство РФ в Камбодже

В свою очередь премьер-министр Хун Сен на итоговой встрече с главой российской дипмиссии выразил надежду на продолжение ускоренной модернизации договорно-правовой базы отношений. Если в 2005–2014 годах было подписано 17 российско-камбоджийских соглашений, то за последние пять лет стороны заключили уже свыше 50 двусторонних документов, охватывающих практически все направления взаимодействия, в частности, в области финансов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, сотрудничества правоохранительных органов, а также в сфере здравоохранении, охраны окружающей среды, геологии, в области культуры, спорта и СМИ. Глава правительства Камбоджи выразил уверенность, что "реализация предусмотренных этими документами взаимовыгодных проектов, несомненно, откроет новую эру в наших отношениях". Современный этап Среди наиболее важных событий двусторонней повестки последних лет, по мнению посла, следует выделить запуск диалогового механизма на уровне глав правительств двух стран. Старт этому процессу был дан на состоявшейся на полях 9-го Восточноазиатского саммита в Нейпьидо в ноябре 2014 года встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Хун Сена. Знаковыми событиями на этом направлении стали первый в истории двусторонних отношений визит в ноябре 2015 года главы российского правительства в королевство и последующий ответный визит Хун Сена в Россию в мае 2016 года. В дальнейшем их контакты приобрели регулярный характер (последний состоялся в ноябре 2019 года на полях асеановских мероприятий в Бангкоке). Значительный импульс развитию отношений между двумя государствами был придан в ходе встреч президента России Владимира Путина с Хун Сеном (май 2016 года в Сочи и ноябрь 2018 года в Сингапуре). Заметное оживление российско-камбоджийского взаимодействия произошло и по линии внешнеполитических ведомств. Так, в 2015 году Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова после 14-летнего перерыва посетил вице-премьер, министр иностранных дел Камбоджи Хор Намхонг. Последующие ежегодные контакты глав МИД двух стран позволили максимально уплотнить взаимную координацию в ООН и других многосторонних структурах, обеспечить регулярную "сверку часов" по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. В результате заметно увеличился объем коспонсорства по знаковым для России резолюциям Генассамблеи ООН. Например, в 2016 года Камбоджа стала единственной страной из десяти государств — членов АСЕАН, проголосовавших в ГА ООН против украинского проекта резолюции "О положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" (всего против проголосовали 23 страны), в 2017 и 2018 годах она также поддержала Россию по этому вопросу; в 2018 году Камбоджа вместе с еще 18 странами выступила против одиозного украинского проекта 73-й сессии ГА ООН, обвиняющего нашу страну в милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей; в 2017 году Камбоджа впервые стала соавтором российских проектов резолюций ГА ООН "О неразмещении первыми вооружения в космическом пространстве" и "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В 2018 и 2019 годах Камбоджа подтвердила свою позицию по упомянутым вопросам. Еще одним примером созвучности подходов наших стран стало подписанное в ходе очередной встречи на уровне Мининдел 27 сентября 2019 года на полях 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Совместное заявление Российской Федерации и Королевства Камбоджа об отказе от размещения первыми оружия в космосе (королевство стало 22-й страной мира, присоединившейся к этому документу). Текущая повестка Посол рассказал, что за прошедший 2019 год совместная работа с камбоджийскими партнерами также принесла немало плодов: состоялась межсессионная встреча сопредседателей российско-камбоджийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошли мероприятия Дней культуры Камбоджи в России, в рамках которых РФ посетила министр культуры и изящных искусств королевства Пхыен Сакона и был подписан Меморандум о сотрудничестве между профильными ведомствами двух стран. Заметный сдвиг произошел и в области образования — состоялся визит в Россию министра образования, по делам молодежи и спорта королевства Ханг Чуоннарона в Россию, во время которого были подписаны профильные документы с главами Минобрнауки и Росмолодежи. Кроме того камбоджийский министр принял участие в Образовательном форуме Россия — АСЕАН в МГИМО, посетил МИРЭА и выступил с лекцией в Российском совете по международным делам (РСМД). В 2020 году мир столкнулся с непростым вызовом — пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из первых связанных с коронавирусом проблем стала кризисная ситуация с прибывшим в Камбоджу круизным лайнером Westerdam. В середине февраля этого года правительство Камбоджи дало согласие на заход корабля в порт Сиануквиль после того, как его отказались принять ряд стран Азиатского региона. То есть Камбоджа оказалась среди первых стран, которым пришлось решать возникшие в связи с распространением коронавируса вопросы. Посольство также оказалось среди первых дипмиссий, которым пришлось реагировать на вызванные коронавирусной инфекцией проблемы, поскольку на борту лайнера было семь граждан Российской Федерации и было необходимо оперативно организовать их возвращение домой. Путем целенаправленного взаимодействия с местными профильными ведомствами удалось преодолеть все возникавшие на этом пути объективные и субъективные преграды и обеспечить скорейшую организацию отправки соотечественников на родину.

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"Должен отметить слаженную работу всех задействованных сотрудников российского посольства в Пномпене. На фоне представителей ряда стран, в чьих действиях явно прослеживалась популистская направленность, они четко и спокойно выполняли свою задачу по обеспечению законных прав и интересов соотечественников, а также их возвращению на родину", — подчеркнул глава дипмиссии. Дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 получило в марте этого года, когда российские туристы оказались "запертыми" в королевстве вследствие введенных различными странами противоэпидемиологических мер, в том числе отмены авиасообщения. Благодаря четкому взаимодействию сотрудников посольства с соответствующими подразделениями МИД, Минкомсвязью, Росавиацией и руководством российских регионов удалось добиться организации вывозного рейса, который 22 мая забрал 121 россиянина на родину. Посол также отметил содействие дипмиссии российской научно-технической фармацевтической фирме "Полисан" в реализации в апреле этого года гуманитарной акции — поставке в Камбоджу более чем 1 тыс. упаковок медицинского средства "Циклоферон" для противодействия короновирусной инфекции. "Символично, что одним из первых мероприятий моей дипломатической миссии было подписание Меморандума о сотрудничестве между министерствами здравоохранения России и Камбоджи, а завершающим аккордом оказалась передача медицинской гуманитарной помощи российского фармпроизводителя нашим партнерам", — сказал дипломат. Он с сожалением констатировал, что текущая ситуация с пандемией коронавируса привела к отмене многих ранее планировавшихся контактов, что тем не менее "не может помешать дальнейшему углублению взаимодействия двух стран". По словам Цветкова, политические контакты между двумя странами уже вышли на беспрецедентно высокий уровень. Благодаря этому стороны смогли успешно модернизировать механизмы и правовую основу отношений, выстроить конкретные планы и фактически подготовить почву для их развития на многие годы вперед. "По темпам развития Камбоджа является одной из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии, и вполне очевидно, что сотрудничество с ней интересно России в свете ее стремления занять прочные позиции на перспективном общем рынке АСЕАН. Мы готовы наращивать усилия для дальнейшей интенсификации и расширения российско-камбоджийских связей во всех областях, что будет способствовать выведению нашего сотрудничества на качественно новый уровень", — говорит российский посол. Общие подходы На современном этапе российско-камбоджийские отношения, по словам посла, отличает интенсификация политического диалога, сопровождающегося активизацией взаимовыгодного сотрудничества. "Наши страны объединяет общий подход к решению большинства вопросов международной повестки дня, будучи приверженными принципам невмешательства во внутренние дела суверенных государств, неприятия двойных стандартов в международной коммуникации и недопустимости навязываемого извне свержения законного правительства посредством "цветных" революций. В плане обеспечения международной безопасности мы крепим совместные усилия в борьбе с таким вселенским злом, как терроризм, насильственный экстремизм, незаконный оборот наркотических средств", — указал дипломат. Новым элементом кооперации в последнее время стала, по его словам, борьба против фальсификации истории, в частности ревизии итогов Второй мировой войны, в том числе Нюренбергского трибунала. Наиболее значимые мероприятия на этом направлении — реализация проектов в рамках международных патриотических акций "Бессмертный полк" и "Пространство памяти". Посол также обратил внимание на состоявшуюся 8 мая и широко освещавшуюся местными СМИ презентацию подготовленных посольством на русском, английском и кхмерском языках ряда тематических брошюр, раскрывающих великий подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Наряду с этим в упомянутых документах с использованием архивных документов Минобороны и МВД России наглядно разоблачаются преступления гитлеровских карателей против мирного населения оккупированных территорий СССР, а также зверства украинских коллаборационистов из ОУН-УПА. Экономические связи Важной составляющей российско-камбоджийских отношений посол назвал торгово-экономическое сотрудничество, главную роль в укреплении которого играет активно функционирующая Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), сопредседателями которой являются министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и вице-премьер, министр иностранных дел Прак Сокхон. "Отмечая неуклонный рост двустороннего товарооборота в последние годы, тем не менее нам следует ориентироваться на имеющиеся возможности его многократного увеличения через диверсификацию нынешней номенклатуры торговых связей, в том числе за счет повышения доли высокотехнологичной продукции", — отметил Цветков.

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В этом контексте следует отметить начавшуюся за последние годы реализацию ряда совместных российско-камбоджийских проектов практического сотрудничества. В частности, фармацевтическая компания "Полисан" зарегистрировала лицензированные Минздравом Камбоджи лекарственные препараты российского производства, которые успешно реализуются на местном рынке. Российская компания — GS Group — совместно с камбоджийским партнером учредила оператора цифрового эфирного телевидения One TV, который успешно выступает в качестве провайдера услуг спутникового телевидения на камбоджийском рынке. "Мы видим, что все больше российских компаний проявляют интерес к выходу на быстро развивающийся камбоджийский рынок, при этом местные предприятия готовы увеличить свой экспорт в Россию. Наряду с расширением объемов и диверсификацией номенклатуры взаимной торговли, важнейшей задачей является стимулирование роста инвестиционной активности, в чем в равной степени заинтересованы обе страны", — подчеркнул дипломат. Он выразил уверенность, что дополнительный импульс развитию российско-камбоджийских связей в сферах торговли, экономики и инвестиций придаст поступательно расширяющийся диалоговый процесс между Камбоджей и Евразийским экономическим союзом, имеющий своей целью создание Зоны свободной торговли. Гуманитарное сотрудничество Посол подтвердил, что камбоджийская сторона демонстрирует искреннюю готовность к дальнейшему расширению традиционно тесных связей в гуманитарной области. "Отрадно видеть увеличивающийся с каждым днем интерес в Камбодже к нашей стране, в том числе к изучению русского языка. Особенно это заметно на фоне существенно сократившегося в непростые 1990-е годы гуманитарного сотрудничества между нашими странами, фактически сошедшего на нет традиционно тесного диалога общественных организаций, затянувшаяся аж с начала 80-х годов ситуация с оформлением юридического статуса Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Пномпене, грозившая утратой здания и территории этого крайне важного для профильного двустороннего взаимодействия объекта, находящегося в самом сердце камбоджийской столицы. Сейчас положение дел на этом направлении принципиально изменилось — нам удалось выйти на взаимоприемлемые договоренности, позволяющие обеспечить России право на долгосрочную аренду РЦНК, подписан договор с мэрией Пномпеня, близко к завершению заключение соответствующего межправительственного соглашения.