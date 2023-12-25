Обвинение главы ГУР в 104 терактах и протесты в Белграде. Главные события 25 декабря

Обвинение главы ГУР в причастности к терактам

Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в совершении 104 терактов. Его признали причастным к обстрелам, подрывам транспортных средств, а также к атакам с использованием беспилотников.

Протесты в Белграде

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" из студенческой организации "Борьба" начали акцию протеста у здания министерства госуправления и местного самоуправления республики в центре Белграда. Ранее представители оппозиции, несогласные с победой на выборах в городское собрание (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией, попытались взять штурмом здание городской администрации.

Маткапитал на детей с гражданством РФ по рождению

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает выплаты по материнскому капиталу только гражданам РФ, чей ребенок также имеет российское гражданство по рождению. Поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

Штрафы за склонение к абортам в Псковской области

Депутаты Псковского областного собрания приняли закон об административном наказании для жителей региона, склоняющих женщин к совершению абортов. Вне зависимости от того, совершен аборт или нет, за это преступление предусматривается штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц ш- от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Отмена льгот для некоторых граждан ЕС при оформлении виз

Для граждан некоторых европейских стран отменили льготы при оформлении российских виз. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Речь идет о жителях Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом.