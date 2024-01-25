Взрыв на насосной станции под Оренбургом и приговор Треповой. Главные события 25 января

Взрыв на насосной станции в Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв на насосной канализационной станции. Два человека погибли, еще пятерых госпитализировали, сообщил глава города Денис Меньшиков. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Предварительно причиной аварии стал взрыв газового баллона.

Приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии со штрафом в размере 600 тыс. рублей по делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Это самый строгий приговор женщине в истории России. Ее сообщника Дмитрия Касинцева признали виновным в укрывательстве Треповой после теракта и приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы.

Срок экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет после освобождения. Стрелков вину не признал. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Законопроект о запрете увольнения одиноких родителей

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Новые нормы также будут распространяться и на других лиц, занимающихся воспитанием несовершеннолетних до этого возраста без матерей. Авторы инициативы указали, что до 16 лет дети в основном получают основное общее образование, поэтому одиноким родителям и опекунам необходимо оказывать дополнительную защиту.

Приговоры за взятки Белозерцеву и Шпигелю

Экс-сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере свыше 450 млн рублей за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Шпигеля также лишили государственных наград, в том числе ордена Почета. Белозерцеву суд назначил 12 лет и аналогичный штраф за получение взяток в особо крупном размере и незаконное хранение оружия.