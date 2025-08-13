Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу многоэтажного дома в Волгограде. Также обломки БПЛА упали в четырех дворах и на придомовых территориях в Славянске-на-Кубани.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО с 22:35 мск 12 августа до 06:05 мск 13 августа перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 15 БПЛА сбили над Брянской областью, 11 - над Волгоградской областью, 7 - над Ростовской областью, 5 - над Краснодарским краем, а также по 2 - над Белгородской, Воронежской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Последствия