Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу многоэтажного дома в Волгограде. Также обломки БПЛА упали в четырех дворах и на придомовых территориях в Славянске-на-Кубани.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО с 22:35 мск 12 августа до 06:05 мск 13 августа перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 15 БПЛА сбили над Брянской областью, 11 - над Волгоградской областью, 7 - над Ростовской областью, 5 - над Краснодарским краем, а также по 2 - над Белгородской, Воронежской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Последствия
- Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу 16-этажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Жильцов эвакуировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
- 14 человек находятся в ПВР, сообщили в администрации города.
- Также на период обследования дома внесены изменения в работу общественного транспорта, маршруты которого проходят недалеко от места происшествия. Автобусы и маршрутки едут по измененной схеме, с исключением проезда по улице Ополченской.
- Обломки БПЛА упали в четырех дворах и на придомовых территориях в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
- В результате по двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему - повреждены кровля дома, навес и хозпостройки.
- На местах работают экстренные и специальные службы.
- Ранее в оперштабе сообщали, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани загорелась "Газель". Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.