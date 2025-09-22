Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, по 25 БПЛА сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 уничтожили над Белгородской областью, 13 - над Астраханской областью, 10 над Крымом, 7 - над Брянской областью, 5 сбили над акваторией Азовского моря, по 3 - над Ярославской и Волгоградской областями, 2 - над акваторией Черного моря, а также по 1 - над Курской и Воронежской областями.
Последствия
- Женщина и мужчина пострадали в результате детонации БПЛА Вооруженных сил Украины возле здания городской администрации в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
- Обломки БПЛА повредили дома в станице Гривенской Калининского района Краснодарского края. В одном из частных домовладений повреждена крыша, возникло возгорание, сообщили в оперативном штабе региона.
- Эксперты зафиксировали повреждения предварительно по 13 адресам в Славянском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, сообщил глава района Роман Синяговский.
- Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Таганроге и трех районах Ростовской области. Загорелась трава, пожар оперативно потушен, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.