Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, по 25 БПЛА сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 уничтожили над Белгородской областью, 13 - над Астраханской областью, 10 над Крымом, 7 - над Брянской областью, 5 сбили над акваторией Азовского моря, по 3 - над Ярославской и Волгоградской областями, 2 - над акваторией Черного моря, а также по 1 - над Курской и Воронежской областями.

Последствия