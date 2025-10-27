Уничтожено 193 БПЛА, погиб человек. Последствия атаки на российские регионы
06:21
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 193 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки украинского дрона на микроавтобус в Брянской области. В результате уничтожения беспилотников в Орловской области получило повреждения нежилое здание. Пять зданий получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Калужской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 47 БПЛА сбили над Брянской областью, 42 - над Калужской областью, 40 - над Московским регионом, в том числе 34 летевших на Москву, 32 - над Тульской областью, 10 - над Курской областью, 7 - над Орловской областью, по 4 - над Ростовской и Воронежской областями, по 2 - над Оренбургской и Тамбовской областями, а также по 1 - над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
Последствия
- ВСУ атаковали дроном микроавтобус в поселке Погар Брянской области. Водитель погиб, пять пассажиров пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
- По словам главы региона, всех пострадавших оперативно доставили в больницу.
- Нежилое здание хозяйственного назначения получило повреждения в Орловской области в результате уничтожения беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
- Пять зданий получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Калужской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.