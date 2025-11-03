В Приангарье начали проверку после гибели трех человек в ДТП

В МИД Белоруссии уточнили, что жертвами происшествия стали два гражданина республики

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту ДТП в Иркутской области с четырьмя большегрузами, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 1 581-м км федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе Иркутской области. На месте погибли два водителя, впоследствии еще один умер в больнице. Один человек госпитализирован, еще один получил ушибы и от госпитализации отказался. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что в числе погибших и пострадавших граждане Белоруссии и Китая. В МИД Белоруссии уточнили, что жертвами аварии стали два гражданина республики. Посольство Белоруссии находится в контакте с российскими компетентными органами для уточнения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимого консульского содействия семьям погибших.

После аварии участок трассы был закрыт для проезда. Объезд организован через деревню Листвянка.