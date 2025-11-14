СК показал видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
20:00
ТАСС, 14 ноября. СУ СК России по Пермскому краю опубликовал кадры с места ДТП с грузовым автомобилем и рейсовым пассажирским микроавтобусом. Авария произошла на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь.
По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя автобуса, который выехал на встречную полосу.
В СК сообщили, что в ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали.
Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завел уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Организована горячая телефонная линия для родственников пострадавших и погибших.