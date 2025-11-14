СК показал видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

В Следственном комитете сообщили, что в аварии погибли 7 человек, еще 12 пострадали

ТАСС, 14 ноября. СУ СК России по Пермскому краю опубликовал кадры с места ДТП с грузовым автомобилем и рейсовым пассажирским микроавтобусом. Авария произошла на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя автобуса, который выехал на встречную полосу.

В СК сообщили, что в ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали.

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завел уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Организована горячая телефонная линия для родственников пострадавших и погибших.