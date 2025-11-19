ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Воздушная тревога и аварийные отключения. Главное о ночных взрывах на Украине

Редакция сайта ТАСС
07:01
© Ed Ram/ Getty Images

Ночью по всей территории Украины работала воздушная тревога, серия взрывов произошла в нескольких городах, сообщали издание "Общественное. Новости" и украинский "24 канал".

Аварийные отключения электроэнергии введены в некоторых областях, сообщило Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Масштаб

  • В Николаеве и Харькове ночью произошли взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости".
  • Утром по всей территории Украины действовал режим воздушной тревоги. Сирены работали в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
  • В настоящее время она частично отменена, сирены работают в Сумской и Харьковской областях.
  • Рано утром серия взрывов произошла в Бурштыне, Тернополе, Днепропетровске, Ивано-Франковске, во Львове и Львовской области, сообщили издание "Общественное. Новости" и украинский "24 канал".

Последствия

  • Сильный пожар произошел в Тернополе после серии взрывов, сообщил телеканал ТСН.
  • Во Львове на западе Украины наблюдаются перебои со светом, сообщил украинский "24 канал".
  • Также во Львове начался сильный пожар после взрывов, сообщило агентство УНИАН.
  • Энергетический объект и складское помещение получили повреждения во Львовской области в результате ночных взрывов, сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий.
  • В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщило Минэнерго страны

Закрытие аэропортов в Польше

  • Польша временно закрыла два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке страны, сообщило Польское агентство воздушного транспорта.
  • Воздушные гавани закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации.
  • Истребители Польши и некоторых других стран НАТО были подняты в воздух из-за предположительных угроз БПЛА.
 
Украина