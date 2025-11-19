Статья
Воздушная тревога и аварийные отключения. Главное о ночных взрывах на Украине
Редакция сайта ТАСС
07:01
Ночью по всей территории Украины работала воздушная тревога, серия взрывов произошла в нескольких городах, сообщали издание "Общественное. Новости" и украинский "24 канал".
Аварийные отключения электроэнергии введены в некоторых областях, сообщило Минэнерго страны в своем Telegram-канале.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Масштаб
- В Николаеве и Харькове ночью произошли взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости".
- Утром по всей территории Украины действовал режим воздушной тревоги. Сирены работали в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
- В настоящее время она частично отменена, сирены работают в Сумской и Харьковской областях.
- Рано утром серия взрывов произошла в Бурштыне, Тернополе, Днепропетровске, Ивано-Франковске, во Львове и Львовской области, сообщили издание "Общественное. Новости" и украинский "24 канал".
Последствия
- Сильный пожар произошел в Тернополе после серии взрывов, сообщил телеканал ТСН.
- Во Львове на западе Украины наблюдаются перебои со светом, сообщил украинский "24 канал".
- Также во Львове начался сильный пожар после взрывов, сообщило агентство УНИАН.
- Энергетический объект и складское помещение получили повреждения во Львовской области в результате ночных взрывов, сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий.
- В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщило Минэнерго страны
Закрытие аэропортов в Польше
- Польша временно закрыла два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке страны, сообщило Польское агентство воздушного транспорта.
- Воздушные гавани закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации.
- Истребители Польши и некоторых других стран НАТО были подняты в воздух из-за предположительных угроз БПЛА.