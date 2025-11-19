Статья

Воздушная тревога и аварийные отключения. Главное о ночных взрывах на Украине

Редакция сайта ТАСС

Ночью по всей территории Украины работала воздушная тревога, серия взрывов произошла в нескольких городах, сообщали издание "Общественное. Новости" и украинский "24 канал".

Аварийные отключения электроэнергии введены в некоторых областях, сообщило Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Масштаб

В Николаеве и Харькове ночью произошли взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости".

Утром по всей территории Украины действовал режим воздушной тревоги. Сирены работали в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

В настоящее время она частично отменена, сирены работают в Сумской и Харьковской областях.

Рано утром серия взрывов произошла в Бурштыне, Тернополе, Днепропетровске, Ивано-Франковске, во Львове и Львовской области, сообщили издание "Общественное. Новости" и украинский "24 канал".

Последствия

Сильный пожар произошел в Тернополе после серии взрывов, сообщил телеканал ТСН.

Во Львове на западе Украины наблюдаются перебои со светом, сообщил украинский "24 канал".

Также во Львове начался сильный пожар после взрывов, сообщило агентство УНИАН.

Энергетический объект и складское помещение получили повреждения во Львовской области в результате ночных взрывов, сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий.

В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщило Минэнерго страны

Закрытие аэропортов в Польше